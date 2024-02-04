Тур: 24. Стадион: Пендик.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
58
Кайя
Гёкхан
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
10
Алиуи
Набиль
77
Нурани
Мотаз
56
Бараси
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
- Нападающий
-
78 Калик Эрдем
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
77 Нурани МотазНападающий
- Нападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Пендикспор
Адана Демирспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.25
|Тюрам Рожерио
|3
|0.13
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.13
|Акбунар Халиль
|2
|0.08
|Велинтон Соуза
|2
|0.08
|Найир Умут
|2
|0.08
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Кайя Гёкхан
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Диаби Абдулай
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.33
|Акбаба Эмре
|5
|0.21
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.17
|Балотелли Марио
|3
|0.13
|Беланда Юнес
|3
|0.13
|Акинтола Дэвид
|2
|0.08
|Гравильон Эндрю
|2
|0.08
|Бараси Юсуф
|2
|0.08
|Нани Луиш
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Гюлер Семих
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Мишю Эдуар
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Адана Демирспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
9
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
12
22
Пендикспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Адана Демирспор
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
4
24%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
7
37%
3
18%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
13 Не забивали 12
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
7
47%
6
24%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 6
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
5
20%
6
60%
76-90
Забито
31
34
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
5
15%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
12
39%
8
24%
76-90
Пропущено
44
27
18 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
7
16%
1
4%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
5
11%
3
11%
31-45
10
23%
5
19%
46-60
4
9%
5
19%
61-75
12
27%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1
Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2
Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1
Результаты матчей
Пендикспор
Адана Демирспор
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
7 раз 30%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
84
29
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
39
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
176
617
1013
320
518
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|9.
|0:0 Заявка
|24
|7
|11
|6
|34 - 27
|32
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|17.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|18.
|0:0 Заявка
|24
|5
|9
|10
|29 - 46
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|0:0 Заявка
|12
|0
|8
|4
|10 - 16
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6