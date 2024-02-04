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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Пендикспор
2:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
11' Гол
Диаби Абдулай
2:0
22' Гол
Найир Умут
43' Желтая карточка
Акбунар Халиль
66' Желтая карточка
Рассул Джохер Хадим
70' Желтая карточка
Мишю Эдуар
72' Красная карточка
Акбунар Халиль
90' Желтая карточка
Найир Умут
2:1
90' Гол
Нани Луиш
90'+11

Ход матча

11'
Диаби Абдулай
(Тиам Маме)
1:0
22'
Найир Умут
(Тиам Маме)
2:0
43'
Акбунар Халиль
 
46'
 
Дурсун Абдуррахим
Нурани Мотаз
46'
 
Айдоган Тайфун
Бараси Юсуф
62'
Велинтон Соуза
Диаби Абдулай
 
66'
Рассул Джохер Хадим
 
67'
 
Нани Луиш
Аймбетов Абат
67'
 
Ozan Demirbag
Алиуи Набиль
70'
 
Мишю Эдуар
72'
Акбунар Халиль
 
77'
Цекици Эндри
Найир Умут
 
77'
Каппел Леандро
Мидтше Фредрик
 
78'
 
Токёз Дорукхан
Акбаба Эмре
88'
Акча Мурат
Тиам Маме
 
90'
Найир Умут
 
90'
2:1
Нани Луиш
(Айдоган Тайфун)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
58
Кайя
Гёкхан
18
Мидтше
Фредрик
11
Акбунар
Халиль
21
Диаби
Абдулай
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
5
Гравильон
Эндрю
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
20
Мишю
Эдуар
10
Алиуи
Набиль
77
Нурани
Мотаз
17
Аймбетов
Абат
56
Бараси
Юсуф
Пендикспор
4-2-2-2
Адана Демирспор
4-3-3

История личных встреч

Пендикспор
Адана Демирспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
ЛБ
0:2
ЛБ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.25
Найир Умут 3 0.13
Тюрам Рожерио 3 0.13
Ромеро Оскар 3 (3) 0.13
Акбунар Халиль 2 0.08
Велинтон Соуза 2 0.08
Диаби Абдулай 2 0.08
Секейра Нуну 1 0.04
Кайя Гёкхан 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.33
Акбаба Эмре 5 0.21
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.17
Балотелли Марио 3 0.13
Беланда Юнес 3 0.13
Нани Луиш 2 0.08
Акинтола Дэвид 2 0.08
Гравильон Эндрю 2 0.08
Бараси Юсуф 2 0.08
Айдоган Тайфун 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Акбунар Халиль 2 1
Асан Серкан 2 1
Эзтюрк Алпаслан 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Найир Умут 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Рассул Джохер Хадим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Гюлер Семих 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Мишю Эдуар 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Нани Луиш 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Адана Демирспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
10
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

12
22
Пендикспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Адана Демирспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

19
32

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
5
26%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
8
40%
3
16%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
7
47%
6
24%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 6
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
5
20%
6
60%
76-90

Забито

33
35
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
4
12%
3
9%
1-15
4
12%
7
20%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
12
36%
9
26%
76-90

Пропущено

45
29
18 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
7
16%
2
7%
1-15
6
13%
5
17%
16-30
5
11%
3
10%
31-45
10
22%
5
17%
46-60
4
9%
5
17%
61-75
13
29%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1
Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2
Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Пендикспор
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
10
14
3
21
2.5
5
19
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Трабзонспор
 Заявка 23 11 4 8 38 - 32 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
8.
Касымпаша
 Заявка 23 9 5 9 41 - 45 32
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 24 7 10 7 35 - 29 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Пендикспор
 Заявка 24 6 8 10 31 - 47 26
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
11.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
14.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Нурани Мотаз уходит с поля. Дурсун Абдуррахим выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Акбунар Халиль получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Тиам Маме сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Найир Умут бьет в цель!
    • 11'
      Тиам Маме сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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