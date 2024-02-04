Тур: 20. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Бесса Жозе
5
Волней
79
Пина
Вагнер
64
Ндиайе
Мор
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
28
Лима
Рубен
6
Алосио
29
Кикаш
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Алан Гобетти
-
7 Виниций
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эшторил
Эштрела
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|5
|0.26
|Кассиано Диас
|5 (1)
|0.26
|Маркес Алехандро
|5
|0.26
|Гомес Родриго II
|4
|0.21
|Гитан Рафик
|4
|0.21
|Холсгров Джордан
|2
|0.11
|Араужу Тьягу
|2
|0.11
|Тавареш Эриберту
|2
|0.11
|Мангала Эльяким
|1
|0.05
|Карлос Жоао III
|1
|0.05
|Витал Бернардо
|1
|0.05
|Парра Рауль
|1
|0.05
|Волней
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|4 (1)
|0.21
|Кикаш
|3
|0.16
|Андре Силва
|2
|0.11
|Тавареш Роналду
|2
|0.11
|Кордейру Леонарду
|2
|0.11
|Фелипе Жан
|1
|0.05
|Перейра Рональд
|1
|0.05
|Н'До Режис
|1
|0.05
|Гаспар Киалонга
|1
|0.05
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Гомес Родриго II
|5
|0
|Волней
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Фернандеш Матеуш
|4
|0
|Маркеш Жоао
|4
|0
|Тавареш Эриберту
|3
|0
|Карлос Жоао III
|3
|0
|Мангала Эльяким
|2
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Карне Марсело
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Пина Вагнер
|2
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Лео Родригес
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
3
6
Эшторил
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Эштрела
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
9
64%
76-90
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
7
32%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
4
18%
7
37%
76-90
Забито
36
17
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
7
19%
3
18%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
6
17%
4
24%
46-60
9
25%
3
18%
61-75
9
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
32
33
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
13%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
16
48%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1
Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0
Результаты матчей
Эшторил
Эштрела
Точный счет
4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
4:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
54
37
36
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
37
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
811
514
514
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 12
|48
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 31
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|33 - 35
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|19 - 10
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогнозы на матч Эшторил - Эштрела
Исход игры
Эшторил
67.5% (81)
Ничья
30% (36)
Эштрела
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37.5% (45)
2:1 Эшторил
24.2% (29)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:0 Эшторил
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Эштрела
1.7% (2)
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