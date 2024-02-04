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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Эшторил
 
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Прогнозы 120
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99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
64
Ндиайе
Мор
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
75
Варела
Нилтон
20
Пиньо
Родриго
29
Кикаш
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Лео
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История личных встреч

Эшторил
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.26
Кассиано Диас 5 (1) 0.26
Маркес Алехандро 5 0.26
Гомес Родриго II 4 0.21
Гитан Рафик 4 0.21
Холсгров Джордан 2 0.11
Араужу Тьягу 2 0.11
Тавареш Эриберту 2 0.11
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Волней 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 4 (1) 0.21
Кикаш 3 0.16
Андре Силва 2 0.11
Тавареш Роналду 2 0.11
Кордейру Леонарду 2 0.11
Фелипе Жан 1 0.05
Перейра Рональд 1 0.05
Н'До Режис 1 0.05
Гаспар Киалонга 1 0.05
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Волней 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Маркеш Жоао 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Пина Вагнер 2 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

3
6
Эшторил
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Эштрела
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
21%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
9
64%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
7
32%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
4
18%
7
37%
76-90

Забито

36
17
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
7
19%
3
18%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
6
17%
4
24%
46-60
9
25%
3
18%
61-75
9
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
13%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
16
48%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1
Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0

Результаты матчей

Эшторил
Эштрела

Точный счет

4:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

4:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
2
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
5
14
5
14
2.5
1
18
3
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
5.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
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Прогнозы на матч Эшторил - Эштрела

Исход игры
Эшторил
67.5% (81)
Ничья
30% (36)
Эштрела
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37.5% (45)
2:1 Эшторил
24.2% (29)
1:1 Ничья
22.5% (27)
2:0 Эшторил
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Эштрела
1.7% (2)
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