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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Эшторил
1:0
Конец матча
Эштрела
0'
37' Желтая карточка
Маркес Алехандро
1:0
57' Гол
Фернандеш Матеуш
71' Желтая карточка
Маркеш Жоао
75' Желтая карточка
Ндиайе Мор
79' Желтая карточка
Букка Лионель
85' Желтая карточка
Са Педру
90'+6

Ход матча

37'
Маркес Алехандро
 
54'
 
Тавареш Роналду
Пиньо Родриго
55'
 
Нану Гомеш
Кикаш
57'
Фернандеш Матеуш
1:0
66'
 
Андре Силва
Омурва Джонстон
68'
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
 
71'
Маркеш Жоао
 
75'
Ндиайе Мор
 
78'
Виниций
Фернандеш Матеуш
 
78'
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
 
78'
 
Букка Лионель
Кордейру Леонарду
78'
 
Са Педру
Алосио
79'
 
Букка Лионель
85'
 
Са Педру
90'
Йович Неманья
Гитан Рафик
 
Прогнозы 120
Эшторил 67.5% (81)
X 30% (36)
Эштрела 2.5% (3)
Все прогнозы
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
64
Ндиайе
Мор
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
75
Варела
Нилтон
29
Кикаш
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
8
Лео
Родригес
20
Пиньо
Родриго
Эшторил
3-4-3
Эштрела
5-4-1

История личных встреч

Эшторил
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 5 0.25
Кассиано Диас 5 (1) 0.25
Маркес Алехандро 5 0.25
Гомес Родриго II 4 0.2
Гитан Рафик 4 0.2
Холсгров Джордан 2 0.1
Араужу Тьягу 2 0.1
Тавареш Эриберту 2 0.1
Мангала Эльяким 1 0.05
Карлос Жоао III 1 0.05
Витал Бернардо 1 0.05
Парра Рауль 1 0.05
Фернандеш Матеуш 1 0.05
Волней 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 4 (1) 0.2
Кикаш 3 0.15
Андре Силва 2 0.1
Тавареш Роналду 2 0.1
Кордейру Леонарду 2 0.1
Фелипе Жан 1 0.05
Перейра Рональд 1 0.05
Н'До Режис 1 0.05
Гаспар Киалонга 1 0.05
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 6 1
Алвару Педру 5 0
Гомес Родриго II 5 0
Маркеш Жоао 5 0
Волней 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Фернандеш Матеуш 4 0
Тавареш Эриберту 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Карлос Жоао III 3 0
Мангала Эльяким 2 0
Кассиано Диас 2 0
Карне Марсело 2 0
Пина Вагнер 2 0
Ндиайе Мор 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Лео Родригес 3 0
Алосио 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Андре Силва 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Букка Лионель 1 0

Результаты матчей

Эшторил
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Эшторил
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Эштрела
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

3
6
Эшторил
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Эштрела
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

20
7
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
4
20%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
4
20%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
9
60%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
7
32%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
4
18%
7
37%
76-90

Забито

37
17
12 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
7
19%
3
18%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
2
5%
1
6%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
9
24%
3
18%
61-75
9
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

32
34
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
13%
3
9%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
7
22%
5
15%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
16
47%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2
Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1
Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0

Результаты матчей

Эшторил
Эштрела

Точный счет

4:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

4:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
8
12
1.5
5
15
5
15
2.5
1
19
3
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 1:0 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 0:1 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
13.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
14.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
15.
Эштрела
 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 0:1 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Маркес Алехандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Эшторил 67.5% (81)
    X 30% (36)
    Эштрела 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 1:0 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Эштрела

    Исход игры
    Эшторил
    67.5% (81)
    Ничья
    30% (36)
    Эштрела
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    51.72% (60)
    Нет
    48.28% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    37.5% (45)
    2:1 Эшторил
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    2:0 Эшторил
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Эштрела
    1.7% (2)
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