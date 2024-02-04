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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Брага
1:0
Перерыв
Морейренсе
0'
1:0
8' Гол
Руис Абель
34' Желтая карточка
Франко Гонсало
36' Желтая карточка
Офори Лоуренс

Ход матча

8'
Руис Абель
(Саласар Родриго)
1:0
34'
 
Франко Гонсало
36'
 
Офори Лоуренс
Прогнозы 125
Брага 96% (120)
X 2.4% (3)
Морейренсе 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Морейренсе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
9
Руис
Абель
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Нлаво
Луис
Брага
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Морейренсе

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ТМК
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.91

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.55

Среднее время на гол

99
165

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.7
Орта Рикарду 7 0.35
Джало Альваро 6 0.3
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.15
Саласар Родриго 2 0.1
Брума Арминду 2 0.1
Орта Андре 2 0.1
Руис Абель 2 0.1
Пицци Луиш 1 0.05
Борха Кристиан 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Лопеш Рони 1 0.05
Карвалью Витор 1 0.05
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.3
Алан Осорио 3 0.15
Камачу Жоау 3 0.15
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.15
Марсело Феррейра 2 0.1
Айяс Матеус 2 0.1
Маракас 2 0.1
Кодисанг Кобамело 1 0.05
Сильва Фабиано 1 0.05
Фримпонг Годфрид 1 0.05
Апарисио Педро 1 0.05
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Пинто Денис 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Фонте Жозе 6 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Жорж Артур 3 1
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Ньякате Сику 2 1
Орта Рикарду 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 3 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Пинто Денис 2 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Морейренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
1
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Морейренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

23
10
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Морейренсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

27
11

Голы по времени матча

Забито

18
12
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
8
44%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
27%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

24
14
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
11
46%
5
36%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Забито

42
26
9 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
3
7%
3
12%
1-15
3
7%
6
23%
16-30
3
7%
5
19%
31-45
13
31%
2
8%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
17
40%
9
35%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 9
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
7
32%
61-75
5
18%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4
Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2

Результаты матчей

Брага
Морейренсе

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брага
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
3
7
6
4
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
5
11
8
1.5
5
14
9
10
2.5
3
16
4
15
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 1:0 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 0:1 Заявка 20 9 5 6 25 - 24 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
11.
Эшторил
 Заявка 20 6 3 11 34 - 35 21
12.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
13.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
14.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
15.
Эштрела
 Заявка 20 4 6 10 19 - 32 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 0:1 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Офори Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Гонсало Франко получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Саласар Родриго сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Руис Абель забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40% пользователей.
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Прогнозы 125
Брага 96% (120)
X 2.4% (3)
Морейренсе 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Морейренсе
1.48
7.04
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6.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 1:0 Морейренсе

Исход игры
Брага
96% (120)
Ничья
2.4% (3)
Морейренсе
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
2:1 Брага
40% (50)
2:0 Брага
29.6% (37)
1:0 Брага
10.4% (13)
3:1 Брага
5.6% (7)
3:0 Брага
1.6% (2)
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