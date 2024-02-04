Тур: 20. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Перерыв
Ход матча
8'
1:0
34'
36'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
76
Пинто
Денис
26
Маракас
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
62 Матос НуноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
59 Сайд ЯнНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Морейренсе
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.55
Среднее время на гол
99
165
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.7
|Орта Рикарду
|7
|0.35
|Джало Альваро
|6
|0.3
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.15
|Саласар Родриго
|2
|0.1
|Брума Арминду
|2
|0.1
|Орта Андре
|2
|0.1
|Руис Абель
|2
|0.1
|Пицци Луиш
|1
|0.05
|Борха Кристиан
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Карвалью Витор
|1
|0.05
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.3
|Алан Осорио
|3
|0.15
|Камачу Жоау
|3
|0.15
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.15
|Марсело Феррейра
|2
|0.1
|Айяс Матеус
|2
|0.1
|Маракас
|2
|0.1
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.05
|Сильва Фабиано
|1
|0.05
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.05
|Апарисио Педро
|1
|0.05
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|5
|1
|Фонте Жозе
|6
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Ньякате Сику
|2
|1
|Орта Рикарду
|3
|0
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|3
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Пинто Денис
|2
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Морейренсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
1
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Морейренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
23
10
Брага
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Морейренсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
27
11
Голы по времени матча
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
8
44%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
27%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
24
14
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
11
46%
5
36%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Забито
42
26
9 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
3
7%
3
12%
1-15
3
7%
6
23%
16-30
3
7%
5
19%
31-45
13
31%
2
8%
46-60
3
7%
1
4%
61-75
17
40%
9
35%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 9
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
7
32%
61-75
5
18%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3
Морейренсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4
Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2
Результаты матчей
Брага
Морейренсе
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
6
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брага
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
27
36
18
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
64
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
145
118
514
910
316
415
217
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|0:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 24
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|34 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 32
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|8.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 1:0 Морейренсе
Исход игры
Брага
96% (120)
Ничья
2.4% (3)
Морейренсе
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
2:1 Брага
40% (50)
2:0 Брага
29.6% (37)
1:0 Брага
10.4% (13)
3:1 Брага
5.6% (7)
3:0 Брага
1.6% (2)
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