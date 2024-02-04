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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 5151 Главный судья: Оливейра Мануэл
Визела
0:0
Перерыв
Витория Гимарайнш
0'
14' Желтая карточка
Хэндель Томаш
45' Желтая карточка
Силва Томаш

Ход матча

14'
 
Хэндель Томаш
45'
Силва Томаш
 
Прогнозы 119
Визела 10.1% (12)
X 16% (19)
Витория Гимарайнш 73.9% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Витория Гимарайнш
5.10
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3.55
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3.45
Все Коэффициенты
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
20
Гарсия
Самуэль
28
Кошта
Бруну
75
Ейенга-Локило
Джейсон
90
Наскименто
Диого
10
Кина
Домингуш
9
Петров
Сава
14
Варела
Бруну
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Визела
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Визела
Витория Гимарайнш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
КЛ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
120

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 9 0.45
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.15
Соро Альберто 2 0.1
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 7 0.35
Силва Жота 6 0.3
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.3
Силва Тьягу 3 (2) 0.15
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 3 0
Гарсия Самуэль 3 0
Силва Томаш 1 1
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Наскименто Диого 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 5 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Гашпар Бруну 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Визела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
3
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
21
Визела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Витория Гимарайнш
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
18%
3
33%
76-90

Забито

9
22
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
3
33%
6
27%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

18
31
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
3
17%
5
16%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
5
28%
3
10%
46-60
6
33%
6
19%
61-75
4
22%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

37
20
17 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
7
19%
5
25%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
7
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0
Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0

Результаты матчей

Визела
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Визела
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
2.
Бенфика
 Заявка 19 15 3 1 41 - 12 48
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 20 11 4 5 31 - 20 37
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Фаренсе
 1:0 Заявка 20 8 3 9 28 - 27 27
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 19 6 4 9 30 - 31 22
10.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 Заявка 19 5 3 11 33 - 35 18
15.
Эштрела
 Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Визела
 0:0 Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 20 3 4 13 19 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 2 0 20 - 4 23
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
9.
Эшторил
 Заявка 9 4 1 4 19 - 10 13
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
17.
Визела
 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
7.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
8.
Фаренсе
 1:0 Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
9.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
14.
Визела
 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Силва Томаш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 14'
    Хэндель Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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    2.03 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 119
Визела 10.1% (12)
X 16% (19)
Витория Гимарайнш 73.9% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Витория Гимарайнш
5.10
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3.55
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3.45
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Где смотреть матч Визела 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Визела 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Визела
10.1% (12)
Ничья
16% (19)
Витория Гимарайнш
73.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
45.4% (54)
0:1 Витория Гимарайнш
19.3% (23)
1:1 Ничья
11.8% (14)
0:2 Витория Гимарайнш
5.9% (7)
2:1 Визела
5% (6)
1:0 Визела
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Визела
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