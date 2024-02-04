Тур: 20. Стадион: Стадион Визелы. Зрители: 5151 Главный судья: Оливейра Мануэл
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаХэндель Томаш
45' Желтая карточкаСилва Томаш
47' Желтая карточкаГонсалвеш Жота
0:0
53' Не забитый пенальтиСилва Тьягу
56' Желтая карточкаСилва Тьягу
71' Желтая карточкаГарсия Самуэль
0:1
80' ГолСилва Андре
85' Желтая карточкаЛебеденко Орест
90'+8
Ход матча
14'
45'
47'
53'
0:0
56'
71'
80'
0:1
85'
90'
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
28
Кошта
Бруну
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 ЖарделПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Авуду АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Amadou Ba-Sy
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Визела
Витория Гимарайнш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
120
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|9
|0.45
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.15
|Соро Альберто
|2
|0.1
|Морейра Нуну
|1
|0.05
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.05
|Перейра Матеус
|1
|0.05
|Оливейра Уго
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Лебеденко Орест
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|8
|0.4
|Силва Жота
|6
|0.3
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.3
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.15
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|Силва Даниэл
|1
|0.05
|Гашпар Бруну
|1
|0.05
|Хэндель Томаш
|1
|0.05
|Да Луз Нелсон
|1
|0.05
|Рибейро Томас
|1
|0.05
|Силва Ману
|1
|0.05
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.05
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Гарсия Самуэль
|4
|0
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Силва Томаш
|1
|1
|Эссанд Самюэль
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Буснич Александар
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|6
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Андре Андре
|3
|0
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Визела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
3
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
21
Визела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Витория Гимарайнш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
4
17%
3
33%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
22%
3
33%
76-90
Забито
9
22
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
3
33%
6
27%
61-75
2
22%
6
27%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
18
32
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
17%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
6
33%
6
19%
61-75
4
22%
10
31%
76-90
Пропущено
38
20
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
7
18%
4
20%
31-45
7
18%
5
25%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
8
21%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0
Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0
Результаты матчей
Визела
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Визела
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
164
515
911
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 27
|37
|6.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 23
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|10.
|0:1 Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 32
|22
|11.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 37
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 34
|19
|14.
|0:0 Заявка
|20
|5
|4
|11
|33 - 35
|19
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 31
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 29
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|20 - 46
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 25
|5
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 26
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 20
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 7
|Портимоненсе
|Карлинос
|8
Прогнозы на матч Визела 0:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Визела
10.1% (12)
Ничья
16% (19)
Витория Гимарайнш
73.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
45.4% (54)
0:1 Витория Гимарайнш
19.3% (23)
1:1 Ничья
11.8% (14)
0:2 Витория Гимарайнш
5.9% (7)
2:1 Визела
5% (6)
1:0 Визела
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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