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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 5151 Главный судья: Оливейра Мануэл
Визела
0:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
14' Желтая карточка
Хэндель Томаш
45' Желтая карточка
Силва Томаш
47' Желтая карточка
Гонсалвеш Жота
0:0
53' Не забитый пенальти
Силва Тьягу
56' Желтая карточка
Силва Тьягу
71' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
0:1
80' Гол
Силва Андре
85' Желтая карточка
Лебеденко Орест
90'+8

Ход матча

14'
 
Хэндель Томаш
45'
Силва Томаш
 
46'
 
Шарлес Силва
Варела Бруну
47'
Гонсалвеш Жота
 
53'
0:0
Силва Тьягу
56'
 
Силва Тьягу
63'
 
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
63'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
Сантуш Нуну
67'
Авуду Абдул
Кина Домингуш
 
71'
Гарсия Самуэль
 
80'
0:1
Силва Андре
(Мангаш Рикарду)
82'
Буснич Александар
Кошта Бруну
 
82'
Amadou Ba-Sy
Наскименто Диого
 
85'
Лебеденко Орест
 
89'
 
Феррейра Зе
Силва Тьягу
90'
Жардел
Эшковал Жоау
 
90'
 
Оливейра Нелсон
Силва Андре
Прогнозы 119
Визела 10.1% (12)
X 16% (19)
Витория Гимарайнш 73.9% (88)
Все прогнозы
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
20
Гарсия
Самуэль
28
Кошта
Бруну
75
Ейенга-Локило
Джейсон
90
Наскименто
Диого
10
Кина
Домингуш
9
Петров
Сава
14
Варела
Бруну
24
Боревкович
Тони
44
Фернандеш
Жорже
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Визела
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Визела
Витория Гимарайнш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
КЛ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
120

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 9 0.45
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.15
Соро Альберто 2 0.1
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 8 0.4
Силва Жота 6 0.3
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.3
Силва Тьягу 3 (2) 0.15
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Гарсия Самуэль 4 0
Оливейра Андерсон 3 0
Силва Томаш 1 1
Эссанд Самюэль 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Наскименто Диого 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Буснич Александар 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Морейра Нуну 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Гашпар Бруну 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Визела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Витория Гимарайнш
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
3
Визела
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
21
Визела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Витория Гимарайнш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
4
17%
3
33%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
5
22%
3
33%
76-90

Забито

9
22
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
3
33%
6
27%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

18
32
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
3
17%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
6
33%
6
19%
61-75
4
22%
10
31%
76-90

Пропущено

38
20
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
7
18%
4
20%
31-45
7
18%
5
25%
46-60
6
16%
1
5%
61-75
8
21%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0
Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0
Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0

Результаты матчей

Визела
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Визела
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
16
4
5
15
1.5
9
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
5.
Брага
 Заявка 19 11 4 4 43 - 27 37
6.
Морейренсе
 Заявка 19 9 5 5 25 - 23 32
7.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
8.
Фаренсе
 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9.
Фамаликан
 Заявка 19 5 7 7 18 - 23 22
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 20 6 4 10 30 - 32 22
11.
Портимоненсе
 Заявка 20 6 3 11 23 - 41 21
12.
Боавишта
 Заявка 19 5 5 9 27 - 37 20
13.
Каса Пия
 Заявка 19 5 4 10 19 - 34 19
14.
Эшторил
 0:0 Заявка 20 5 4 11 33 - 35 19
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 20 4 7 9 19 - 31 19
16.
Риу Аве
 Заявка 20 3 9 8 20 - 29 18
17.
Шавиш
 Заявка 20 3 5 12 20 - 46 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 1:0 Заявка 10 8 2 0 21 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 9 4 3 2 19 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 4 2 4 19 - 10 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10.
Риу Аве
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
11.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
12.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 18 10
15.
Боавишта
 Заявка 10 2 4 4 14 - 21 10
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
18.
Каса Пия
 Заявка 9 1 2 6 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 10 5 3 2 12 - 11 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 10 4 2 4 14 - 21 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 9 3 1 5 13 - 16 10
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 1 6 13 - 25 10
12.
Фамаликан
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 1 2 7 14 - 25 5
16.
Шавиш
 Заявка 10 1 2 7 7 - 26 5
17.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
18.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 10 1 0 9 8 - 20 3
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 9
Боавишта Перес Себастьян 1 7
Портимоненсе Карлинос 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Жота Гонсалвеш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Варела Бруну получил легкую травму, и его заменил Шарлес Силва.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Силва Томаш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 14'
      Хэндель Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Визела 10.1% (12)
    X 16% (19)
    Витория Гимарайнш 73.9% (88)
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    Где смотреть матч Визела 0:1 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 0:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Визела
    10.1% (12)
    Ничья
    16% (19)
    Витория Гимарайнш
    73.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    45.4% (54)
    0:1 Витория Гимарайнш
    19.3% (23)
    1:1 Ничья
    11.8% (14)
    0:2 Витория Гимарайнш
    5.9% (7)
    2:1 Визела
    5% (6)
    1:0 Визела
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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