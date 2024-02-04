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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 40'
Трабзонспор
0'
39' Желтая карточка
Мераш Умут

Ход матча

39'
Мераш Умут
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Трабзонспор
3.55
4.05
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4.27
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Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
77
Мераш
Умут
12
Амарти
Даниэль
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
18
Геззаль
Рашид
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
27
Трезеге
94
Дестан
Энис
Бешикташ
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Трабзонспор

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
6 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.28

Среднее время на гол

85
70

Всего голов

49
49

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 5 0.21
Колли Омар 5 0.21
Тосун Дженк 4 0.17
Абубакар Венсан 4 0.17
Рашица Милот 4 0.17
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.17
Фернандеш Жедсон 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Учан Салих 1 0.04
Геззаль Рашид 1 (1) 0.04
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.38
Трезеге 4 0.17
Дестан Энис 4 0.17
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.17
Вишча Эдин 3 0.13
Барди Энис 2 0.08
Пепе Николя 2 0.08
Бенкович Филип 2 0.08
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Трабзонспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
6
Бешикташ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Трабзонспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

11
11
Бешикташ
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Трабзонспор
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
19%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
5
31%
3
15%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
6
55%
7
44%
76-90

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
36
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
4
13%
6
17%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
5
16%
7
19%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
8
25%
7
19%
76-90

Пропущено

32
33
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
9
28%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1
Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2

Результаты матчей

Бешикташ
Трабзонспор

Точный счет

1:3
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
6
6
1
11
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
12
11
2
21
2.5
6
17
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
2.
Галатасарай
 Заявка 24 20 3 1 50 - 14 63
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 24 11 5 8 38 - 32 38
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 24 11 4 9 33 - 31 37
5.
Ризеспор
 Заявка 24 10 6 8 27 - 33 36
6.
Касымпаша
 Заявка 24 10 5 9 43 - 46 35
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 24 9 6 9 31 - 28 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 24 7 10 7 35 - 29 31
11.
Сивасспор
 Заявка 24 7 9 8 28 - 35 30
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
16.
Пендикспор
 Заявка 24 6 8 10 31 - 47 26
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 24 6 6 12 28 - 29 24
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 12 0 0 30 - 9 36
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
6.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
8.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
9.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
10.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 16 19
4.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
6.
Касымпаша
 Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Мераш Умут получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Трабзонспор
3.55
4.05
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4.27
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