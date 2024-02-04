Тур: 24. Стадион: Тупрас.
2:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаМераш Умут
1:0
44' ГолКиличсой Семих
54' Желтая карточкаСвенссон Юнас
58' Желтая карточкаГеззаль Рашид
2:0
62' ГолКиличсой Семих
90'+5
Ход матча
38'
44'
1:0
54'
58'
62'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
77
Мераш
Умут
11
Рашица
Милот
50
Айдин
Мехмет
27
Трезеге
94
Дестан
Энис
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бакич ОгненПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бешикташ
Трабзонспор
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
6 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.3
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.28
Среднее время на гол
85
70
Всего голов
49
49
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|7
|0.29
|Колли Омар
|5
|0.21
|Тосун Дженк
|4
|0.17
|Абубакар Венсан
|4
|0.17
|Рашица Милот
|4
|0.17
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.17
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Учан Салих
|1
|0.04
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.38
|Трезеге
|4
|0.17
|Дестан Энис
|4
|0.17
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.17
|Вишча Эдин
|3
|0.13
|Барди Энис
|2
|0.08
|Пепе Николя
|2
|0.08
|Бенкович Филип
|2
|0.08
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Трабзонспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
6
Бешикташ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Трабзонспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
11
11
Бешикташ
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Трабзонспор
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
3
17%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
6
33%
3
15%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
6
55%
7
39%
76-90
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
34
36
13 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
4
12%
6
17%
1-15
3
9%
6
17%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
4
12%
6
17%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
8
24%
7
19%
76-90
Пропущено
32
35
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 20
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
9
26%
61-75
9
28%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0
Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1
Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Результаты матчей
Бешикташ
Трабзонспор
Точный счет
2:0
4 раза 33%
1:3
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
66
65
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
66
67
111
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
1212
1212
222
618
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|50 - 14
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 33
|36
|6.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|43 - 46
|35
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|10.
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|35 - 29
|31
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|28 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|16.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 47
|26
|17.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 29
|24
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|10.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|17.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6