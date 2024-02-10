Тур: 24. Стадион: Альберто Бралья.
0'
1:0
16' ГолГлиоцци Этторе
19' Желтая карточкаПонси Фабио
1:1
23' ГолТутино Дженнаро
29' Желтая карточкаМаццокки Симоне
33' Желтая карточкаФработта Джанлука
Ход матча
16'
1:0
19'
23'
1:1
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Fabio AbiusoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Roko Vukusic
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Козенца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|4 (3)
|0.17
|Манкони Якопо
|3
|0.13
|Стриццоло Лука
|3
|0.13
|Fabio Abiuso
|3
|0.13
|Фальчинелли Диего
|2
|0.08
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|Баттистелла Томас
|2
|0.08
|Заро Джованни
|2
|0.08
|Edoardo Duca
|2
|0.08
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.08
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|0.42
|Маццокки Симоне
|3
|0.13
|Вока Идриз
|3
|0.13
|Маррас Мануэль
|2
|0.08
|Форте Франческо
|2
|0.08
|Вентури Майкл
|2
|0.08
|Фработта Джанлука
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Понси Фабио
|5
|0
|Стриццоло Лука
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Баттистелла Томас
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Риччо Алессандро
|2
|0
|Кристиан Каус
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Санторо Симоне
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Вентури Майкл
|9
|0
|Флоренци Альдо
|7
|0
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Фработта Джанлука
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Козенца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
11
16
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Козенца
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
5
36%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
60%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
7%
4
20%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
36%
3
15%
76-90
Пропущено
18
15
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
28
25
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
6
21%
5
20%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
9
32%
3
12%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Пропущено
29
25
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
9
31%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2
Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0
Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0
Результаты матчей
Модена
Козенца
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Модена
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
47
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
47
48
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
815
617
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|32 - 16
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|41 - 29
|44
|5.
|0:0
|24
|11
|7
|6
|40 - 28
|40
|6.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:1
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|6
|12
|6
|28 - 29
|30
|11.
|23
|8
|5
|10
|31 - 36
|29
|12.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|0:1
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|16.
|23
|5
|7
|11
|23 - 29
|22
|17.
|0:0
|24
|5
|7
|12
|26 - 38
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|19.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|23
|5
|5
|13
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|2:1
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 7
|22
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9