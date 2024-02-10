  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Модена
1:1
Перерыв
Козенца
0'
1:0
16' Гол
Глиоцци Этторе
19' Желтая карточка
Понси Фабио
1:1
23' Гол
Тутино Дженнаро
29' Желтая карточка
Маццокки Симоне
33' Желтая карточка
Фработта Джанлука

Ход матча

16'
Глиоцци Этторе
(Джерли Фабио)
1:0
19'
Понси Фабио
 
23'
1:1
Тутино Дженнаро
(Гьямфи Брайт)
29'
 
Маццокки Симоне
33'
 
Фработта Джанлука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Козенца
3.60
3.00
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
3
Понси
Фабио
23
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
8
Санторо
Симоне
91
Коррадо
Никколо
9
Глиоцци
Этторе
90
Fabio
Abiuso
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
10
Форте
Франческо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Модена
3-5-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Козенца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 4 (3) 0.17
Манкони Якопо 3 0.13
Стриццоло Лука 3 0.13
Fabio Abiuso 3 0.13
Фальчинелли Диего 2 0.08
Тремолада Лука 2 (1) 0.08
Баттистелла Томас 2 0.08
Заро Джованни 2 0.08
Edoardo Duca 2 0.08
Kleis Bozhanaj 2 0.08
Понси Фабио 1 0.04
Глиоцци Этторе 1 0.04
Бонфанти Николас 1 0.04
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 10 (2) 0.42
Маццокки Симоне 3 0.13
Вока Идриз 3 0.13
Маррас Мануэль 2 0.08
Форте Франческо 2 0.08
Вентури Майкл 2 0.08
Фработта Джанлука 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Abiuso 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Понси Фабио 5 0
Стриццоло Лука 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Коттали Маттео 4 0
Баттистелла Томас 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Секулин Андреа 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Риччо Алессандро 2 0
Кристиан Каус 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Санторо Симоне 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 9 0
Вентури Майкл 9 0
Флоренци Альдо 7 0
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Микай Алессандро 3 0
Маццокки Симоне 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Фработта Джанлука 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Козенца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

11
16
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Козенца
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
5
36%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
60%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
1
7%
4
20%
1-15
1
7%
7
35%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
5
36%
3
15%
76-90

Пропущено

18
15
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
6
21%
5
20%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
2
7%
1
4%
31-45
9
32%
3
12%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Пропущено

29
25
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
10%
2
8%
1-15
6
21%
2
8%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
2
7%
6
24%
61-75
9
31%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2
Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0
Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0

Результаты матчей

Модена
Козенца

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Модена
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
7
4
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
8
15
1.5
6
17
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 0:0 24 13 6 5 32 - 16 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 1:0 24 13 5 6 41 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 24 11 7 6 40 - 28 40
6.
Читтаделла
 1:2 24 10 6 8 30 - 29 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Модена
 1:1 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Реджана
 0:0 24 6 12 6 28 - 29 30
11.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
12.
Козенца
 1:1 24 7 8 9 26 - 26 29
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 0:1 24 7 6 11 30 - 32 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
ФералпиСало
 0:0 24 5 7 12 26 - 38 22
18.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 2:1 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 1:2 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 0:0 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 0:0 13 6 4 3 15 - 7 22
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 1:1 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
ФералпиСало
 0:0 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
Зюйдтироль
 0:1 12 3 3 6 14 - 15 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 0:0 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Венеция
 1:0 12 5 3 4 15 - 12 18
5.
Палермо
 0:0 12 4 6 2 17 - 13 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Реджана
 0:0 12 4 4 4 15 - 15 16
8.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 0:1 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 1:1 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 1:2 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 1:1 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Козенца
3.60
3.00
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Модена 1:1 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Модена
Козенца
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный