Тур: 24. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаStefano Negro
0:1
8' ГолБернабе Адриан
16' Желтая карточкаЭстевес Науэль
37' Желтая карточкаАнжели Маттео
0:2
38' ГолЭрнани Азеведо
1:2
45' ГолStefano Negro
Ход матча
8'
16'
37'
38'
45'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Читтаделла
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|6
|0.25
|Вита Алессио
|4
|0.17
|Filippo Pittarello
|4
|0.17
|Кассано Клаудио
|3
|0.13
|Маистрелло Томми
|3
|0.13
|Andrea Magrassi
|2
|0.08
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|9 (2)
|0.38
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.29
|Бернабе Адриан
|6
|0.25
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.13
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.13
|Партипило Антони
|3
|0.13
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.13
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.08
|Эрнани Азеведо
|2
|0.08
|Эстевес Науэль
|2
|0.08
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|0
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Анжели Маттео
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Кулибали Войо
|2
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Камара Дрисса
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Парма
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
4
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
20
Читтаделла
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Парма
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
5
24%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
11%
5
25%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
6
30%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
30
41
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
6
20%
8
20%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
2
7%
9
22%
46-60
3
10%
5
12%
61-75
10
33%
9
22%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
19%
4
17%
1-15
4
15%
5
21%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
3
12%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1
Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Парма
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
84
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
110
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
815
167
221
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|32 - 16
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|41 - 29
|44
|5.
|0:0
|24
|11
|7
|6
|40 - 28
|40
|6.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:1
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|6
|12
|6
|28 - 29
|30
|11.
|23
|8
|5
|10
|31 - 36
|29
|12.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|0:1
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|16.
|23
|5
|7
|11
|23 - 29
|22
|17.
|0:0
|24
|5
|7
|12
|26 - 38
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|19.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|23
|5
|5
|13
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|2:1
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 7
|22
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9