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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Читтаделла
1:2
Перерыв
Парма
0'
2' Желтая карточка
Stefano Negro
0:1
8' Гол
Бернабе Адриан
16' Желтая карточка
Эстевес Науэль
37' Желтая карточка
Анжели Маттео
0:2
38' Гол
Эрнани Азеведо
1:2
45' Гол
Stefano Negro

Ход матча

2'
Stefano Negro
 
8'
0:1
Бернабе Адриан
(Бенедычак Адриан)
16'
 
Эстевес Науэль
37'
Анжели Маттео
 
38'
0:2
Эрнани Азеведо
(Бенедычак Адриан)
45'
Stefano Negro
(Вита Алессио)
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Парма
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3.25
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
4
Анжели
Маттео
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
17
Корнвиг
Эмиль
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Читтаделла
4-3-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Читтаделла
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 6 0.25
Вита Алессио 4 0.17
Filippo Pittarello 4 0.17
Кассано Клаудио 3 0.13
Маистрелло Томми 3 0.13
Andrea Magrassi 2 0.08
Каррьеро Джузеппе 2 0.08
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.38
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.29
Бернабе Адриан 6 0.25
Шарпантье Габриэль 3 0.13
Михэйлэ Валентин 3 0.13
Партипило Антони 3 0.13
Чолак Антонио-Мирко 3 0.13
Бонни Анж-Йоан 2 0.08
Эрнани Азеведо 2 0.08
Эстевес Науэль 2 0.08
Сиприен Вилан 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 0
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Анжели Маттео 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Каррьеро Джузеппе 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Эстевес Науэль 4 0
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Парма
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
4
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
20
Читтаделла
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Парма
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
5
24%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
7
33%
3
14%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
11%
5
25%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
2
18%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

30
41
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
6
20%
8
20%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
2
7%
9
22%
46-60
3
10%
5
12%
61-75
10
33%
9
22%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
19%
4
17%
1-15
4
15%
5
21%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
3
12%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0
Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1
Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Парма

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
8
4
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
8
15
1.5
16
7
2
21
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 0:0 24 13 6 5 32 - 16 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 1:0 24 13 5 6 41 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 24 11 7 6 40 - 28 40
6.
Читтаделла
 1:2 24 10 6 8 30 - 29 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Модена
 1:1 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Реджана
 0:0 24 6 12 6 28 - 29 30
11.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
12.
Козенца
 1:1 24 7 8 9 26 - 26 29
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 0:1 24 7 6 11 30 - 32 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
ФералпиСало
 0:0 24 5 7 12 26 - 38 22
18.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 2:1 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 1:2 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 0:0 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 0:0 13 6 4 3 15 - 7 22
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 1:1 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
ФералпиСало
 0:0 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
Зюйдтироль
 0:1 12 3 3 6 14 - 15 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 0:0 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Венеция
 1:0 12 5 3 4 15 - 12 18
5.
Палермо
 0:0 12 4 6 2 17 - 13 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Реджана
 0:0 12 4 4 4 15 - 15 16
8.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 0:1 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 1:1 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 1:2 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 1:1 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
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