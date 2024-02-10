Тур: 24. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
4' Желтая карточкаГонсалес Факундо
9' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
24' Желтая карточкаРиччи Матео
Ход матча
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Пиза
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|7 (3)
|0.29
|Млакар Ян
|2
|0.08
|Трамони Лисандру
|2
|0.08
|Бонфанти Николас
|2
|0.08
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Караччоло Антонио
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Канестрелли Симоне
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.21
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.21
|Депаоли Фабио
|4
|0.17
|Педрола Эстанис
|3
|0.13
|Де Лука Мануэль
|2
|0.08
|Simone Giordano
|2
|0.08
|Касами Пайтим
|2
|0.08
|Гонсалес Факундо
|2
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.08
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Даниэле Гиларди
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|8
|1
|Канестрелли Симоне
|7
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Николас Андраде
|5
|0
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Трамони Лисандру
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Депаоли Фабио
|7
|0
|Гонсалес Факундо
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Йепес Жерар
|5
|0
|Даниэле Гиларди
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
8
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
10
10
Пиза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сампдория
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
33%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
7
39%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
4
15%
2
6%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
7
26%
5
16%
76-90
Пропущено
27
36
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
22%
3
8%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
8
30%
30%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2
Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2
Результаты матчей
Пиза
Сампдория
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
9 раз 39%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пиза
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
48
56
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
716
1013
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|24
|13
|6
|5
|33 - 17
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:1
|24
|10
|6
|8
|36 - 33
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|31 - 36
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|1:0
|24
|6
|12
|6
|24 - 28
|30
|13.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|14.
|0:0
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|1:1
|24
|5
|8
|11
|24 - 30
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|0:1
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9