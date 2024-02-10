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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Пиза
2:0
Конец матча
Сампдория
0'
4' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
9' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
24' Желтая карточка
Риччи Матео
39' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
42' Желтая карточка
Simone Giordano
45' Вторая желтая карточка
Simone Giordano
1:0
58' Гол
Караччоло Антонио
2:0
70' Гол
Барбьери Томмазо
72' Желтая карточка
Марин Мариус
90' Желтая карточка
Conti Francesco
90'+6
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
15
Туре
Идрисса
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
42
Барбьери
Томмазо
28
Alesandro
Arena
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
2
Пиччини
Кристиано
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
5
Аскилдсен
Кристоффер
55
Дарбо
Эбрима
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
8
Риччи
Матео
7
Эспозито
Себастьяно
Пиза
3-5-2
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Пиза
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.29
Млакар Ян 2 0.08
Трамони Лисандру 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Бонфанти Николас 2 0.08
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Канестрелли Симоне 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Барбьери Томмазо 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Себастьяно 5 0.21
Борини Фабио 5 (3) 0.21
Депаоли Фабио 4 0.17
Педрола Эстанис 3 0.13
Де Лука Мануэль 2 0.08
Simone Giordano 2 0.08
Касами Пайтим 2 0.08
Гонсалес Факундо 2 0.08
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.08
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Даниэле Гиларди 1 0.04
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Йепес Жерар 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 1
Канестрелли Симоне 8 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 5 0
Эштевеш Томаш 5 0
Трамони Лисандру 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Депаоли Фабио 7 0
Гонсалес Факундо 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Йепес Жерар 5 0
Даниэле Гиларди 5 0
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0

Результаты матчей

Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сампдория
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
8
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

10
10
Пиза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Сампдория
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
33%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
33%
7
35%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

29
31
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
14%
2
6%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
6
21%
7
23%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
7
24%
5
16%
76-90

Пропущено

27
38
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
6
22%
3
8%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
5
19%
8
21%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
8
30%
30%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2
Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3
Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Пиза
Сампдория

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пиза
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
8
16
1.5
10
14
1
23
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 24 7 9 8 28 - 28 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 24 6 12 6 26 - 29 30
13.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
14.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 24 5 7 12 25 - 32 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 24 5 5 14 26 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 12 4 6 2 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
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Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
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    • 46'
      Риччи Матео уходит с поля. Баррека Антонио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Пиза 2:0 Сампдория онлайн

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