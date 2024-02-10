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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Первый тайм: 34'
Асколи
0'
15' Желтая карточка
Simon D'Uffizi
1:0
17' Гол
Антонини Матиас
21' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
1:1
24' Гол
Патрицио Масини

Ход матча

15'
 
Simon D'Uffizi
17'
Антонини Матиас
(Амброзино Джузеппе)
1:0
21'
Сконьямилло Стефано
 
24'
1:1
Патрицио Масини

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Асколи
3.35
4.05
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
8
Верна
Лука
19
Стоппа
Маттео
70
Амброзино
Джузеппе
28
Бьяши
Томмазо
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
13
Селия
Раффаэле
11
Стренг
Джеремайя
15
Simon
D'Uffizi
Катанзаро
4-4-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
ППД
0:1
ППД
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 7 0.29
Вандепутте Яри 6 (1) 0.25
Йемелло Пьетро 6 0.25
Сунас Димитрис 3 0.13
Верна Лука 3 0.13
Амброзино Джузеппе 2 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.08
Помпетти Марко 1 0.04
Антонини Матиас 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.42
Родригес Пабло 2 0.08
Несторовски Илья 2 0.08
Патрицио Масини 2 0.08
Манцари Джакомо 1 0.04
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Боттегин Эрик 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 9 0
Бригенти Николо 5 0
Вандепутте Яри 5 0
Бьяши Томмазо 4 0
Вероли Давиде 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Шитум Марио 3 0
Сунас Димитрис 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 9 2
Фаласко Никола 6 1
Ди Таккио Франческо 6 0
Джоване Самуэль 6 0
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Кваранта Данило 3 1
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Родригес Пабло 3 0
Фальцерано Марчелло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вальцания Лука 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
8
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Асколи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

12
9
Катанзаро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Асколи
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
21%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
32%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
7
54%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

32
22
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
16%
4
18%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
7
22%
5
23%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
4
13%
5
23%
76-90

Пропущено

35
30
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
11%
4
13%
1-15
7
20%
5
17%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
8
23%
8
27%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
9
26%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1

Результаты матчей

Катанзаро
Асколи

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
11
12
1.5
6
17
4
19
2.5
1
22
2
21
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 1:1 24 10 6 8 36 - 33 36
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Сампдория
 0:0 24 8 6 10 31 - 36 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 1:0 24 6 12 6 24 - 28 30
13.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
14.
Пиза
 0:0 24 6 10 8 26 - 28 28
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 1:1 24 5 8 11 24 - 30 23
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 0:1 24 5 5 14 25 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Катанзаро
 1:1 12 6 3 3 23 - 17 21
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 1:0 12 4 6 2 12 - 12 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 1:1 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
17.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
18.
Пиза
 0:0 12 2 6 4 13 - 15 12
19.
Лекко
 0:1 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 18 16
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 1:0 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 1:1 13 2 5 6 12 - 18 11
18.
Лекко
 0:1 13 2 4 7 12 - 24 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Асколи
3.35
4.05
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9.50
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