Тур: 24. Стадион: Никола Чераволо.
0'
15' Желтая карточкаSimon D'Uffizi
1:0
17' ГолАнтонини Матиас
21' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
1:1
24' ГолПатрицио Масини
Ход матча
15'
17'
24'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Катанзаро
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|7
|0.29
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.25
|Йемелло Пьетро
|6
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.13
|Верна Лука
|3
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Антонини Матиас
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.42
|Родригес Пабло
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|Патрицио Масини
|2
|0.08
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Боттегин Эрик
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|9
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Вероли Давиде
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Шитум Марио
|3
|0
|Сунас Димитрис
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|9
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|6
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Кваранта Данило
|3
|1
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вальцания Лука
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
8
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Асколи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
12
9
Катанзаро
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Асколи
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
21%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
6
32%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
32%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
7
54%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
32
22
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
16%
4
18%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
7
22%
5
23%
31-45
8
25%
4
18%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
4
13%
5
23%
76-90
Пропущено
35
30
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
4
11%
4
13%
1-15
7
20%
5
17%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
8
23%
8
27%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
9
26%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Результаты матчей
Катанзаро
Асколи
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
38
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1112
617
419
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|24
|13
|6
|5
|33 - 17
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:1
|24
|10
|6
|8
|36 - 33
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|31 - 36
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|1:0
|24
|6
|12
|6
|24 - 28
|30
|13.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|14.
|0:0
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|1:1
|24
|5
|8
|11
|24 - 30
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|0:1
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9