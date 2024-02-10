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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Катанзаро
3:2
Конец матча
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Simon D'Uffizi
1:0
17' Гол
Антонини Матиас
21' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
1:1
24' Гол
Мантовани Валерио
1:2
37' Гол
Боттегин Эрик
40' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
43' Желтая карточка
Сунас Димитрис
51' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
58' Красная карточка
Вальцания Лука
2:2
81' Гол в свои ворота
Беллучи Джузеппе
85' Желтая карточка
Кваранта Данило
3:2
86' Гол
Йемелло Пьетро
87' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
90' Желтая карточка
Шитум Марио
90' Желтая карточка
Помпетти Марко
90'+12

Ход матча

14'
 
Simon D'Uffizi
17'
Антонини Матиас
(Амброзино Джузеппе)
1:0
21'
Сконьямилло Стефано
 
24'
1:1
Мантовани Валерио
(Фальцерано Марчелло)
37'
1:2
Боттегин Эрик
(Селия Раффаэле)
40'
 
Беллучи Джузеппе
43'
Сунас Димитрис
 
46'
Петриччоне Якопо
Верна Лука
 
46'
Йемелло Пьетро
Бьяши Томмазо
 
51'
 
Ди Таккио Франческо
58'
 
Вальцания Лука
61'
 
Джоване Самуэль
Селия Раффаэле
61'
 
Зедадка Карим
Simon D'Uffizi
63'
Д'Андреа Лука
Сунас Димитрис
 
70'
 
Дурис Давид
Стренг Джеремайя
71'
Доннарумма Альфредо
Стоппа Маттео
 
75'
Оливери Андреа
Вероли Давиде
 
81'
Беллучи Джузеппе
2:2
83'
 
Вяйсянен Саули
Ди Таккио Франческо
83'
 
Кваранта Данило
Фальцерано Марчелло
85'
 
Кваранта Данило
86'
Йемелло Пьетро
(Доннарумма Альфредо)
3:2
87'
Йемелло Пьетро
 
90'
Шитум Марио
 
90'
Помпетти Марко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 590 Количество передач 237
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
72
Вероли
Давиде
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
8
Верна
Лука
19
Стоппа
Маттео
70
Амброзино
Джузеппе
28
Бьяши
Томмазо
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
13
Селия
Раффаэле
11
Стренг
Джеремайя
15
Simon
D'Uffizi
Катанзаро
4-4-2
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Асколи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
ППД
0:1
ППД
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 7 0.29
Бьяши Томмазо 7 0.29
Вандепутте Яри 6 (1) 0.25
Сунас Димитрис 3 0.13
Верна Лука 3 0.13
Амброзино Джузеппе 2 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.08
Помпетти Марко 1 0.04
Антонини Матиас 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 10 (3) 0.42
Родригес Пабло 2 0.08
Боттегин Эрик 2 0.08
Несторовски Илья 2 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Манцари Джакомо 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Патрицио Масини 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 9 0
Бригенти Николо 5 0
Вандепутте Яри 5 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Вероли Давиде 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Помпетти Марко 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 10 2
Фаласко Никола 6 1
Ди Таккио Франческо 7 0
Джоване Самуэль 6 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Несторовски Илья 4 0
Родригес Пабло 3 0
Фальцерано Марчелло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Адьяпонг Клод 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
11
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Асколи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

12
9
Катанзаро
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Асколи
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
19%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
29%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
6
27%
4
21%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
6
27%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
7
54%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

34
25
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
15%
4
16%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
8
24%
4
16%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
5
15%
6
24%
76-90

Пропущено

38
32
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
4
11%
4
13%
1-15
8
21%
6
19%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
8
21%
8
25%
46-60
1
3%
2
6%
61-75
10
26%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1

Результаты матчей

Катанзаро
Асколи

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
17
7
12
12
1.5
7
17
5
19
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 24 7 9 8 28 - 28 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 24 6 12 6 26 - 29 30
13.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
14.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 24 5 7 12 25 - 32 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 24 5 5 14 26 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 12 4 6 2 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
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