Тур: 24. Стадион: Никола Чераволо.
0'
14' Желтая карточкаSimon D'Uffizi
1:0
17' ГолАнтонини Матиас
21' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
1:1
24' ГолМантовани Валерио
1:2
37' ГолБоттегин Эрик
40' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
43' Желтая карточкаСунас Димитрис
51' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
58' Красная карточкаВальцания Лука
2:2
81' Гол в свои воротаБеллучи Джузеппе
85' Желтая карточкаКваранта Данило
3:2
86' ГолЙемелло Пьетро
87' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
90' Желтая карточкаШитум Марио
90' Желтая карточкаПомпетти Марко
90'+12
Ход матча
14'
17'
24'
37'
1:2
40'
43'
58'
81'
2:2
85'
86'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
590 Количество передач 237
-
71 Владение мячом, % 29
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Катанзаро
Асколи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|7
|0.29
|Бьяши Томмазо
|7
|0.29
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.13
|Верна Лука
|3
|0.13
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Антонини Матиас
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|10 (3)
|0.42
|Родригес Пабло
|2
|0.08
|Боттегин Эрик
|2
|0.08
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Патрицио Масини
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|9
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Вероли Давиде
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|10
|2
|Фаласко Никола
|6
|1
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|Джоване Самуэль
|6
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
11
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Асколи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
12
9
Катанзаро
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Асколи
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
19%
2
14%
1-15
5
24%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
29%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
6
27%
4
21%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
6
27%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
27%
6
32%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
7
54%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
34
25
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
5
15%
4
16%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
8
24%
4
16%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
5
15%
6
24%
76-90
Пропущено
38
32
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
4
11%
4
13%
1-15
8
21%
6
19%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
8
21%
8
25%
46-60
1
3%
2
6%
61-75
10
26%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3
Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1
Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1
Результаты матчей
Катанзаро
Асколи
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
38
48
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
48
49
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
177
1212
717
519
123
222
123
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9