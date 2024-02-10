Тур: 24. Стадион: Лино Турина.
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
ФералпиСало
Палермо
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.17
|Компаньон Маттиа
|4
|0.17
|Davide Balestrero
|3
|0.13
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.13
|Феличи Маттиа
|2
|0.08
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.08
|Курфалидис Христос
|2
|0.08
|Mattia Tonetto
|2
|0.08
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.33
|Сегре Джакопо
|7
|0.29
|Штулац Лео
|4
|0.17
|Манкузо Леонардо
|3
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.13
|Солери Эдоардо
|3
|0.13
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Лучиони Фабио
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Раноккья Филиппо
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
8
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
21
ФералпиСало
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Палермо
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
2
9%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
10
43%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
6
40%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Забито
26
40
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
5
19%
5
13%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
6
23%
4
10%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
7
27%
16
40%
76-90
Пропущено
38
28
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
5
13%
2
7%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
7
18%
8
29%
31-45
7
18%
7
25%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
10
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0
ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Палермо
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
5
1 раз 4%
3
8 раз 35%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
47
75
38
57
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
210
56
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
185
617
1211
419
914
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|32 - 16
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|41 - 29
|44
|5.
|0:0
|24
|11
|7
|6
|40 - 28
|40
|6.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:1
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|6
|12
|6
|28 - 29
|30
|11.
|23
|8
|5
|10
|31 - 36
|29
|12.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|0:1
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|16.
|23
|5
|7
|11
|23 - 29
|22
|17.
|0:0
|24
|5
|7
|12
|26 - 38
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|19.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|23
|5
|5
|13
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|2:1
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 7
|22
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9