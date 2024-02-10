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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
ФералпиСало
1:2
Конец матча
Палермо
0'
43' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
49' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
57' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
60' Желтая карточка
Ди Мольфетта Давиде
0:1
68' Гол
Раноккья Филиппо
0:2
76' Гол
Солери Эдоардо
83' Желтая карточка
Хансен Кристоффер Лунн
1:2
90' Гол
Дубицкас Эдгарас
90'+5
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
20
Зеннаро
Маттиа
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
ФералпиСало
3-5-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

ФералпиСало
Палермо

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:0
СCПВК
1:0
СCПВК
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.17
Компаньон Маттиа 4 0.17
Davide Balestrero 3 0.13
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.13
Феличи Маттиа 2 0.08
Зеннаро Маттиа 2 0.08
Курфалидис Христос 2 0.08
Mattia Tonetto 2 0.08
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Дубицкас Эдгарас 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.33
Сегре Джакопо 7 0.29
Штулац Лео 4 0.17
Солери Эдоардо 4 0.17
Манкузо Леонардо 3 0.13
Ди Франческо Федерико 3 0.13
Инсинье Роберто 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Лучиони Фабио 2 0.08
Раноккья Филиппо 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 5 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Мариано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
8
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
21
ФералпиСало
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Палермо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
19%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
5
31%
7
37%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
2
9%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
10
43%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
6
40%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Забито

27
42
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
5
19%
5
12%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
6
22%
4
10%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
8
30%
30%
17
40%
76-90

Пропущено

40
29
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
5
13%
2
7%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
7
18%
8
28%
31-45
7
18%
7
24%
46-60
5
13%
3
10%
61-75
11
28%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0
ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Палермо

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
8 раз 33%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
3
9
2.5
5
7
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
19
5
6
18
1.5
13
11
4
20
2.5
9
15
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 1:1 24 10 6 8 36 - 33 36
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Сампдория
 0:0 24 8 6 10 31 - 36 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 1:0 24 6 12 6 24 - 28 30
13.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
14.
Пиза
 0:0 24 6 10 8 26 - 28 28
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 1:1 24 5 8 11 24 - 30 23
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 0:1 24 5 5 14 25 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Катанзаро
 1:1 12 6 3 3 23 - 17 21
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 1:0 12 4 6 2 12 - 12 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 1:1 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
17.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
18.
Пиза
 0:0 12 2 6 4 13 - 15 12
19.
Лекко
 0:1 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 18 16
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 1:0 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 1:1 13 2 5 6 12 - 18 11
18.
Лекко
 0:1 13 2 4 7 12 - 24 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФералпиСало 1:2 Палермо онлайн

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