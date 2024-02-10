Тур: 24. Стадион: Лино Турина.
1:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
49' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
57' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
60' Желтая карточкаДи Мольфетта Давиде
0:1
68' ГолРаноккья Филиппо
0:2
76' ГолСолери Эдоардо
83' Желтая карточкаХансен Кристоффер Лунн
1:2
90' ГолДубицкас Эдгарас
90'+5
Ход матча
49'
57'
68'
76'
90'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 404
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
ФералпиСало
Палермо
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.17
|Компаньон Маттиа
|4
|0.17
|Davide Balestrero
|3
|0.13
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.13
|Феличи Маттиа
|2
|0.08
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.08
|Курфалидис Христос
|2
|0.08
|Mattia Tonetto
|2
|0.08
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.33
|Сегре Джакопо
|7
|0.29
|Штулац Лео
|4
|0.17
|Солери Эдоардо
|4
|0.17
|Манкузо Леонардо
|3
|0.13
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.13
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Лучиони Фабио
|2
|0.08
|Раноккья Филиппо
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Палермо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
8
ФералпиСало
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Палермо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
8
21
ФералпиСало
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Палермо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
19%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
5
31%
7
37%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
2
9%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
10
43%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
6
40%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Забито
27
42
8 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
5
19%
5
12%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
6
22%
4
10%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
8
30%
30%
17
40%
76-90
Пропущено
40
29
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
5
13%
2
7%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
7
18%
8
28%
31-45
7
18%
7
24%
46-60
5
13%
3
10%
61-75
11
28%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0
ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0
Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Палермо
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
8 раз 33%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
75
39
57
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
66
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
195
618
1311
420
915
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|24
|13
|6
|5
|33 - 17
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:1
|24
|10
|6
|8
|36 - 33
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|31 - 36
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|1:0
|24
|6
|12
|6
|24 - 28
|30
|13.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|14.
|0:0
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|1:1
|24
|5
|8
|11
|24 - 30
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|0:1
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9