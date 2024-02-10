Тур: 24. Стадион: Марко Друсо.
0:1
Перерыв
0'
0:1
12' ГолПохьянпало Йоэль
18' Желтая карточкаМазиелло Андреа
20' Желтая карточкаSilvio Merkaj
Ход матча
12'
18'
20'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
21
Тайт
Фабиан
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зюйдтироль
Венеция
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
2
Среднее время на гол
108
45
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
0.82
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
110
58
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.5
|Одогву Рафаэль
|4
|0.17
|Silvio Merkaj
|3
|0.13
|Emanuele Pecorino
|3
|0.13
|Тайт Фабиан
|2
|0.08
|Мазиелло Андреа
|2
|0.08
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|10 (3)
|0.42
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.29
|Пьерини Николас
|5
|0.21
|Бузио Джанлука
|5
|0.21
|Тессманн Таннер
|4
|0.17
|Йонсен Деннис
|3
|0.13
|Альтаре Джорджо
|3
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Оливьери Марко
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|0
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Тайт Фабиан
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Тессманн Таннер
|5
|0
|Сверко Марин
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Венеция
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
23
Зюйдтироль
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Венеция
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
7
50%
8
57%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
4
25%
7
27%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
4
25%
4
15%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
30
40
8 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
7%
1
3%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
4
13%
7
18%
31-45
6
20%
8
20%
46-60
5
17%
4
10%
61-75
11
37%
12
30%
76-90
Пропущено
31
29
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
5
16%
4
14%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
5
16%
7
24%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
8
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Венеция
Точный счет
0:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
7 раз 30%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
84
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
48
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
815
1310
419
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|32 - 16
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|41 - 29
|44
|5.
|0:0
|24
|11
|7
|6
|40 - 28
|40
|6.
|1:2
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7.
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|8.
|1:1
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|6
|12
|6
|28 - 29
|30
|11.
|23
|8
|5
|10
|31 - 36
|29
|12.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|6
|9
|8
|26 - 28
|27
|14.
|23
|5
|12
|6
|23 - 28
|27
|15.
|0:1
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|16.
|23
|5
|7
|11
|23 - 29
|22
|17.
|0:0
|24
|5
|7
|12
|26 - 38
|22
|18.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|19.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|20.
|23
|5
|5
|13
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|2:1
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 7
|22
|7.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|8.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|11
|3
|6
|2
|11 - 12
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|18.
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|5.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|19.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|11 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9