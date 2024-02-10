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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Зюйдтироль
0:3
Конец матча
Венеция
0'
0:1
12' Гол
Похьянпало Йоэль
18' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
20' Желтая карточка
Silvio Merkaj
57' Желтая карточка
Тайт Фабиан
65' Желтая карточка
Йоронен Йессе
75' Вторая желтая карточка
Мазиелло Андреа
0:2
81' Гол
Дзампано Франческо
84' Желтая карточка
Emanuele Pecorino
85' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
87' Желтая карточка
Каньяно Андреа
89' Желтая карточка
Раути Никола
0:3
90' Гол
Похьянпало Йоэль
90'+6
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
2
Скалья
Филиппо
55
Мазиелло
Андреа
11
Киерво
Риккардо
4
Арригони
Томмазо
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
24
Simone
Davi
9
Emanuele
Pecorino
33
Silvio
Merkaj
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
9
Гюткьяр
Кристиан
20
Похьянпало
Йоэль
Зюйдтироль
3-5-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Венеция

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:3
СB
0:1
СB
1:2
К
0:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ППД
1:4
ППД
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
2

Среднее время на гол

108
45

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

0.82
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

110
58

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.5
Одогву Рафаэль 4 0.17
Silvio Merkaj 3 0.13
Emanuele Pecorino 3 0.13
Тайт Фабиан 2 0.08
Мазиелло Андреа 2 0.08
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 11 (3) 0.46
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.29
Пьерини Николас 5 0.21
Бузио Джанлука 5 0.21
Тессманн Таннер 4 0.17
Йонсен Деннис 3 0.13
Альтаре Джорджо 3 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.08
Дзампано Франческо 1 0.04
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Кандела Антонио 0 0
Оливьери Марко 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Казираги Даниэль 5 0
Тайт Фабиан 5 0
Simone Davi 5 0
Петерс Дауда 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Раути Никола 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Raphael Kofler 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтаре Джорджо 6 0
Дзампано Франческо 4 1
Тессманн Таннер 5 0
Сверко Марин 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Венеция
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
23
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Венеция
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
7
50%
10
59%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
4
25%
7
27%
46-60
3
19%
3
12%
61-75
4
25%
4
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

30
43
8 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
7%
2
5%
1-15
2
7%
8
19%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
6
20%
8
19%
46-60
5
17%
4
9%
61-75
11
37%
14
33%
76-90

Пропущено

34
29
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
6
18%
4
14%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
7
24%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
10
29%
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Венеция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3
Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Венеция

Точный счет

0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
8
16
1.5
14
10
4
20
2.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 1:1 24 10 6 8 36 - 33 36
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Сампдория
 0:0 24 8 6 10 31 - 36 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 1:0 24 6 12 6 24 - 28 30
13.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
14.
Пиза
 0:0 24 6 10 8 26 - 28 28
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 1:1 24 5 8 11 24 - 30 23
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 0:1 24 5 5 14 25 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Катанзаро
 1:1 12 6 3 3 23 - 17 21
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 1:0 12 4 6 2 12 - 12 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
Асколи
 1:1 11 3 3 5 12 - 12 12
16.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
17.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
18.
Пиза
 0:0 12 2 6 4 13 - 15 12
19.
Лекко
 0:1 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 0:0 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Сампдория
 0:0 12 4 4 4 16 - 18 16
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 1:0 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 1:1 13 2 5 6 12 - 18 11
18.
Лекко
 0:1 13 2 4 7 12 - 24 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Сильвио Меркай получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Мазиелло Андреа получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Зюйдтироль 0:3 Венеция онлайн

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