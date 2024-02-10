Тур: 24. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
16'
26'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
22
Бренно
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бонадео ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
История личных встреч
Бари
Лекко
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|7 (2)
|0.29
|Насти Марко
|4
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.08
|Дьяв Давиде
|2
|0.08
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|6
|0.25
|Новакович Андрия
|5
|0.21
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.13
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|8
|0
|Бенали Ахмед
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|9
|0
|Серсанти Алессандро
|8
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Лепоре Франко
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Гульелмотти Давиде
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Ерарди Марио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лекко
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
8
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
12
6
Бари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Лекко
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
5
42%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
6
50%
6
26%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
27%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
5
33%
4
20%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
7
28%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
6
25%
6
24%
76-90
Пропущено
27
43
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
4
15%
4
9%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
3
11%
3
7%
31-45
0
0%
12
28%
46-60
6
22%
9
21%
61-75
11
41%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1
Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2
Результаты матчей
Бари
Лекко
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бари
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
617
815
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|24
|13
|6
|5
|33 - 17
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:1
|24
|10
|6
|8
|36 - 33
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|31 - 36
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|1:0
|24
|6
|12
|6
|24 - 28
|30
|13.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|14.
|0:0
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|1:1
|24
|5
|8
|11
|24 - 30
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|0:1
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9