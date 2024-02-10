Тур: 24. Стадион: Сан Никола.
0'
16' Желтая карточкаБенали Ахмед
1:0
26' ГолБенали Ахмед
30' Желтая карточкаГульелмотти Давиде
41' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
2:0
53' ГолПушкаш Георге
3:0
69' ГолСибилли Джузеппе
3:1
81' ГолНовакович Андрия
83' Желтая карточкаРиччи Джакомо
90' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
90'+7
Ход матча
16'
26'
1:0
41'
53'
2:0
69'
81'
3:1
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
330 Количество передач 397
-
44 Владение мячом, % 56
22
Бренно
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бонадео ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
История личных встреч
Бари
Лекко
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|8 (2)
|0.33
|Насти Марко
|4
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.08
|Дьяв Давиде
|2
|0.08
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.25
|Бузо Николо
|6
|0.25
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.13
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Насти Марко
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|7
|0
|Бенали Ахмед
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|9
|0
|Серсанти Алессандро
|9
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Лепоре Франко
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Гульелмотти Давиде
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Ерарди Марио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лекко
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
9
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Лекко
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
12
6
Бари
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Лекко
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
19
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
7
54%
6
23%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
27%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
5
33%
4
20%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Забито
27
26
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
7
27%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
6
22%
7
27%
76-90
Пропущено
28
46
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
14%
4
9%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
3
7%
31-45
0
0%
13
28%
46-60
6
21%
10
22%
61-75
12
43%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1
Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2
Результаты матчей
Бари
Лекко
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бари
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
48
47
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
717
816
321
321
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9