  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Бари
3:1
Конец матча
Лекко
0'
16' Желтая карточка
Бенали Ахмед
1:0
26' Гол
Бенали Ахмед
30' Желтая карточка
Гульелмотти Давиде
41' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
2:0
53' Гол
Пушкаш Георге
3:0
69' Гол
Сибилли Джузеппе
3:1
81' Гол
Новакович Андрия
83' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
90'+7
22
Бренно
6
Ди
Чезаре
Валерио
31
Риччи
Джакомо
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
24
Эджума
Малком
20
Сибилли
Джузеппе
47
Пушкаш
Георге
7
Менез
Жереми
1
Мельграти
Рикардо
44
Гульелмотти
Давиде
68
Ерарди
Марио
2
Цельяк
Ведран
17
Alessandro
Caporale
27
Ионице
Артур
8
Серсанти
Алессандро
14
Париджини
Витторио
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Бари
4-3-3
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Бари
Лекко

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 8 (2) 0.33
Насти Марко 4 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.08
Ди Чезаре Валерио 2 0.08
Дьяв Давиде 2 0.08
Дорваль Мехди 1 0.04
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.25
Бузо Николо 6 0.25
Лепоре Франко 3 (2) 0.13
Ионице Артур 3 0.13
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Насти Марко 8 0
Сибилли Джузеппе 7 0
Бенали Ахмед 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 9 0
Серсанти Алессандро 9 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Лепоре Франко 3 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Гульелмотти Давиде 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Джорджио Галли 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Ерарди Марио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лекко
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
9
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Лекко
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

12
6
Бари
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Лекко
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
19

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
7
54%
6
23%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
27%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
5
33%
4
20%
61-75
5
33%
4
20%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
7
27%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
6
22%
7
27%
76-90

Пропущено

28
46
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
14%
4
9%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
3
7%
31-45
0
0%
13
28%
46-60
6
21%
10
22%
61-75
12
43%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1
Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3
Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2

Результаты матчей

Бари
Лекко

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бари
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
8
16
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 24 13 6 5 33 - 17 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
7.
Читтаделла
 24 10 6 8 30 - 29 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 24 7 9 8 28 - 28 30
11.
Реджана
 24 6 12 6 29 - 30 30
12.
Бари
 24 6 12 6 26 - 29 30
13.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
14.
Козенца
 24 7 8 9 26 - 26 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Асколи
 24 5 7 12 25 - 32 22
17.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
18.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
19.
ФералпиСало
 24 5 6 13 27 - 40 21
20.
Лекко
 24 5 5 14 26 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Бари
 12 4 6 2 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Реджана
 12 2 8 2 13 - 14 14
15.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
10.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
11.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
19.
ФералпиСало
 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Бари 3:1 Лекко онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный