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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Кремонезе
0:0
Второй тайм: 47'
Реджана
0'
16' Желтая карточка
Гильоне Паоло
19' Желтая карточка
Абрего Гонсало
34' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео

Ход матча

16'
Гильоне Паоло
 
19'
Абрего Гонсало
 
34'
Бьянкетти Маттео
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Реджана
2.08
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4.00
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6.60
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Все Коэффициенты
21
Саро
Джанлука
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
32
Абрего
Гонсало
19
Кастаньетти
Микеле
7
Фалетти
Сесар
71
Йонсен
Деннис
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Кремонезе
3-5-1-1
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Реджана

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:0
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ППД
2:0
ППД
1:2
ППД
0:1
СCA
3:0
СCA
3:2
СCA
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
0.86

Среднее время на гол

40
105

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.6

Среднее время на гол

70
150

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
120

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 11 (2) 0.46
Кастаньетти Микеле 3 0.13
Пикель Шарль 3 0.13
Коллоколо Микеле 3 0.13
Раванелли Лука 3 0.13
Гильоне Паоло 2 0.08
Окереке Давид 2 0.08
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Alessandro Marcandalli 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 7 0
Антов Валентин 5 1
Лочошвили Лука 4 1
Васкес Франко 5 0
Пикель Шарль 5 0
Раванелли Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Майер Жан 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 5 1
Портанова Маноло 5 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
3
Кремонезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

15
7
Кремонезе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
2
13%
2
25%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
2
9%
31-45
2
33%
4
18%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
7
32%
76-90

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
4
21%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
3
9%
3
19%
1-15
8
24%
2
13%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
4
12%
3
19%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
8
24%
5
31%
76-90

Пропущено

15
41
6 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 19
1
7%
9
22%
1-15
4
27%
4
10%
16-30
1
7%
6
15%
31-45
3
20%
6
15%
46-60
3
20%
5
12%
61-75
3
20%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0
Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2
Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2

Результаты матчей

Кремонезе
Реджана

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
9
14
1.5
8
15
4
19
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 24 15 6 3 45 - 23 51
2.
Кремонезе
 0:0 24 13 6 5 32 - 16 45
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 1:0 24 13 5 6 41 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 24 11 7 6 40 - 28 40
6.
Читтаделла
 1:2 24 10 6 8 30 - 29 36
7.
Катанзаро
 23 10 5 8 35 - 32 35
8.
Модена
 1:1 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Реджана
 0:0 24 6 12 6 28 - 29 30
11.
Сампдория
 23 8 5 10 31 - 36 29
12.
Козенца
 1:1 24 7 8 9 26 - 26 29
13.
Пиза
 23 6 9 8 26 - 28 27
14.
Бари
 23 5 12 6 23 - 28 27
15.
Зюйдтироль
 0:1 24 7 6 11 30 - 32 27
16.
Асколи
 23 5 7 11 23 - 29 22
17.
ФералпиСало
 0:0 24 5 7 12 26 - 38 22
18.
Тернана
 23 5 6 12 27 - 33 21
19.
Специя
 23 4 9 10 20 - 35 21
20.
Лекко
 23 5 5 13 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:0 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Парма
 2:1 12 7 5 0 21 - 10 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Читтаделла
 1:2 13 7 2 4 21 - 16 23
5.
Палермо
 0:0 12 7 1 4 23 - 15 22
6.
Кремонезе
 0:0 13 6 4 3 15 - 7 22
7.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
8.
Модена
 1:1 12 5 3 4 14 - 13 18
9.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 20 - 15 16
10.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
11.
Бари
 11 3 6 2 11 - 12 15
12.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
13.
Реджана
 0:0 12 2 8 2 13 - 14 14
14.
Тернана
 12 3 4 5 12 - 11 13
15.
ФералпиСало
 0:0 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Асколи
 11 3 3 5 12 - 12 12
17.
Зюйдтироль
 0:1 12 3 3 6 14 - 15 12
18.
Пиза
 11 2 5 4 13 - 15 11
19.
Лекко
 11 3 1 7 13 - 20 10
20.
Специя
 11 1 6 4 6 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 0:0 11 7 2 2 17 - 9 23
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Венеция
 1:0 12 5 3 4 15 - 12 18
5.
Палермо
 0:0 12 4 6 2 17 - 13 18
6.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
7.
Реджана
 0:0 12 4 4 4 15 - 15 16
8.
Пиза
 12 4 4 4 13 - 13 16
9.
Сампдория
 11 4 3 4 16 - 18 15
10.
Зюйдтироль
 0:1 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Модена
 1:1 12 3 6 3 14 - 18 15
13.
Читтаделла
 1:2 11 3 4 4 9 - 13 13
14.
Козенца
 1:1 12 3 4 5 6 - 11 13
15.
Специя
 12 3 3 6 14 - 26 12
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Лекко
 12 2 4 6 12 - 23 10
19.
ФералпиСало
 0:0 12 2 3 7 10 - 22 9
20.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 11 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Козенца Прашелик Матеуш 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Абрего Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Гильоне Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Реджана
2.08
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4.00
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6.60
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