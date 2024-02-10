Тур: 24. Стадион: Джованни Цини.
0'
16' Желтая карточкаГильоне Паоло
19' Желтая карточкаАбрего Гонсало
34' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
54' Желтая карточкаФалетти Сесар
0:1
57' ГолAlessandro Marcandalli
1:1
70' ГолКода Массимо
73' Желтая карточкаМелегони Филиппо
90' Красная карточкаЙонсен Деннис
90' Желтая карточкаМайер Жан
90'+9
Ход матча
16'
19'
34'
54'
57'
70'
1:1
73'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
472 Количество передач 359
-
58 Владение мячом, % 42
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Брайя ТомасВратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Реджана
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
0.86
Среднее время на гол
40
105
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.6
Среднее время на гол
70
150
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
120
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|12 (2)
|0.5
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.13
|Коллоколо Микеле
|3
|0.13
|Раванелли Лука
|3
|0.13
|Гильоне Паоло
|2
|0.08
|Окереке Давид
|2
|0.08
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Антов Валентин
|5
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Васкес Франко
|5
|0
|Майер Жан
|5
|0
|Пикель Шарль
|5
|0
|Раванелли Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Йонсен Деннис
|0
|1
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|5
|1
|Портанова Маноло
|5
|0
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
6
4
Кремонезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
15
7
Кремонезе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Реджана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
21
11
Голы по времени матча
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
2
12%
2
22%
1-15
6
35%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
3
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
5
22%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
3
43%
4
17%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
1
14%
7
30%
76-90
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
4
21%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Забито
34
17
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
3
9%
3
18%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
5
15%
2
12%
31-45
4
12%
4
24%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
42
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 20
1
6%
9
21%
1-15
4
25%
4
10%
16-30
1
6%
6
14%
31-45
4
25%
6
14%
46-60
3
19%
6
14%
61-75
3
19%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0
Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2
Реджана
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2
Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2
Результаты матчей
Кремонезе
Реджана
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
310
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
65
66
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
915
816
420
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|45 - 23
|51
|2.
|24
|13
|6
|5
|33 - 17
|45
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:1
|24
|10
|6
|8
|36 - 33
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|31 - 36
|30
|11.
|24
|6
|12
|6
|29 - 30
|30
|12.
|1:0
|24
|6
|12
|6
|24 - 28
|30
|13.
|24
|7
|8
|9
|26 - 26
|29
|14.
|0:0
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|1:1
|24
|5
|8
|11
|24 - 30
|23
|17.
|23
|5
|6
|12
|27 - 33
|21
|18.
|23
|4
|9
|10
|20 - 35
|21
|19.
|24
|5
|6
|13
|27 - 40
|21
|20.
|0:1
|24
|5
|5
|14
|25 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|21 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 12
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|13.
|12
|2
|8
|2
|13 - 14
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|15.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|17.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
|20.
|11
|1
|6
|4
|6 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|6 - 11
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 26
|12
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|19.
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|20.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Козенца
|Прашелик Матеуш
|1 9