Тур: 24.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
2'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
АЕК Ларнака
Аполлон
28 матчей
71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
25%
3.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 24 победы
54 матча
37%
20.4%
42.6%
20 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.4%
46.3%
33.3%
11 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
37%
18.5%
44.5%
20 побед 10 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.42
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
81
66
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Тотал матчей
2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
14
Больше 26%
Меньше 74%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|13 (3)
|0.54
|Тричковски Иван
|6
|0.25
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.17
|Димерс Марк
|3
|0.13
|Фараж Имад
|3
|0.13
|Понс Пере
|2
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Густаву Луиш
|1
|0.04
|Гарсия Анхель
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.29
|Giorgios Malekkides
|3
|0.13
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.13
|Абдураими Бешарт
|2
|0.08
|Крменчик Михал
|2
|0.08
|Сагаль Анхело
|2
|0.08
|Юрчевич Марио
|2
|0.08
|Экполо Годсвилл
|2
|0.08
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Бакенга Мушага
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Тонгья Франко
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Гарсия Анхель
|4
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|Маркеш Педру
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
5
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
12
10
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Аполлон
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
3
12%
5
22%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
5
36%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
39
34
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
10%
7
21%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
8
24%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
10
26%
8
24%
76-90
Пропущено
22
25
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Аполлон
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
66
83
39
47
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
48
65
210
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1211
914
617
617
221
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|17
|2
|5
|47 - 20
|53
|2.
|23
|16
|4
|3
|51 - 15
|52
|3.
|24
|14
|4
|6
|45 - 20
|46
|4.
|0:1
|24
|13
|7
|4
|39 - 23
|46
|5.
|24
|13
|6
|5
|46 - 28
|45
|6.
|23
|12
|5
|6
|34 - 22
|41
|7.
|1:0
|24
|10
|7
|7
|36 - 24
|37
|8.
|23
|9
|4
|10
|30 - 38
|31
|9.
|22
|8
|2
|12
|28 - 37
|26
|10.
|24
|6
|6
|12
|37 - 54
|24
|11.
|23
|3
|6
|14
|20 - 45
|15
|12.
|23
|2
|9
|12
|26 - 54
|15
|13.
|0:1
|24
|3
|5
|16
|26 - 49
|14
|14.
|23
|3
|3
|17
|13 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|1:0
|12
|10
|1
|1
|20 - 5
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|26 - 15
|26
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|2.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|3.
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|6.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|12.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|0:1
|12
|1
|1
|10
|8 - 26
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Пафос
|Жайро
|13
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8