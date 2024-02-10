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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
АЕК Ларнака
1:2
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
2' Гол
Вальбуэна Матьё
1:1
30' Пенальти
Фран Соль
32' Желтая карточка
Густаву Луиш
36' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
1:2
40' Гол
Бакенга Мушага
45' Желтая карточка
Маркеш Педру
53' Желтая карточка
Перец Элиэль
59' Желтая карточка
Сагаль Анхело
63' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
85' Желтая карточка
Димерс Марк
90'+8
АЕК Ларнака
Аполлон

История личных встреч

АЕК Ларнака
Аполлон

28 матчей

71.4%
28.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
25%
3.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 24 победы

54 матча

37%
20.4%
42.6%
20 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.4%
46.3%
33.3%
11 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

37%
18.5%
44.5%
20 побед 10 ничьих 24 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.57
1.27

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

81
66

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
14
Больше 26%
Меньше 74%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
5
Больше 9%
Меньше 91%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.58
Тричковски Иван 6 0.25
Лопеш Рафаэл 4 0.17
Димерс Марк 3 0.13
Фараж Имад 3 0.13
Понс Пере 2 0.08
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Густаву Луиш 1 0.04
Гарсия Анхель 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.33
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.29
Giorgios Malekkides 3 0.13
Перец Элиэль 3 (1) 0.13
Абдураими Бешарт 2 0.08
Бакенга Мушага 2 0.08
Крменчик Михал 2 0.08
Сагаль Анхело 2 0.08
Юрчевич Марио 2 0.08
Экполо Годсвилл 2 0.08
Костаче Ионуц 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Санчес Факундо 5 0
Тонгья Франко 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Густаву Луиш 4 0
Гарсия Анхель 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Димерс Марк 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Фараж Имад 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Коль Исраэль 4 0
Перец Элиэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Дигин Николя 2 0
Крменчик Михал 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Giorgios Malekkides 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Бруно Араужо 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Аполлон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
5
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Аполлон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

12
10
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Аполлон
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

26
23
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
3
12%
5
22%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
5
36%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

39
34
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
4
10%
7
21%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
8
24%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
10
26%
8
24%
76-90

Пропущено

22
25
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
6
27%
2
8%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Аполлон

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
8
3
1.5
3
9
4
7
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
12
11
1.5
9
14
6
17
2.5
6
17
2
21
3.5
3
20
2
21
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
3.
Пафос
 24 14 4 6 45 - 20 46
4.
АЕК Ларнака
 24 13 7 4 40 - 24 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 24 10 7 7 37 - 25 37
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 12 7 4 1 26 - 12 25
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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