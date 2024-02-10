Тур: 24.
4:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДражич Деян
1:0
11' ГолБочкай Петар
1:1
29' ГолЭммануэль Ломотей
2:1
35' ГолЖайро
2:2
37' ГолEnzo Cabrera2
3:2
47' ГолВалакари Онни
58' Желтая карточкаMarios Peratikos
59' Желтая карточкаТанкович Муамер
3:3
76' ГолДражич Деян
4:3
89' ПенальтиТанкович Муамер
90' Желтая карточкаКонтрерас Антони
90'+8
Ход матча
10'
11'
1:0
29'
35'
2:1
37'
2:2
47'
3:2
58'
59'
76'
3:3
89'
4:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Diego Becker
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Пафос
Этникос Ахна
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1
1.62
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.75
Среднее время на гол
78
120
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.08
1.2
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
83
75
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.54
|Танкович Муамер
|9 (2)
|0.38
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.21
|Драгомир Влад
|4
|0.17
|Твумаси Патрик
|3
|0.13
|Бруно V
|3
|0.13
|Бочкай Петар
|2
|0.08
|Наме Мустафа
|2
|0.08
|Matheus Davo
|2
|0.08
|Рус Адриан
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|9 (3)
|0.38
|Enzo Cabrera2
|8 (1)
|0.33
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.17
|Пехливанис Мариос
|3
|0.13
|Бейкер Лукас
|2
|0.08
|Ристевски Кирче
|2
|0.08
|Дражич Деян
|2
|0.08
|Липски Патрик
|2
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.08
|Спировски Стефан
|1
|0.04
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Гомеш Жозе
|1
|0.04
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Жайро
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Драгомир Влад
|4
|0
|Matias Melluso
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|9
|1
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
15
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Этникос Ахна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
20
15
Пафос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
8%
4
24%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
8
32
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
1
13%
2
6%
1-15
3
38%
9
28%
16-30
2
25%
5
16%
31-45
1
13%
3
9%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
1
13%
7
22%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
14%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
33%
4
20%
76-90
Пропущено
12
22
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
17%
4
18%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
7
32%
76-90
Забито
45
37
18 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
11%
8
22%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
8
18%
6
16%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
14
31%
7
19%
76-90
Пропущено
20
54
12 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
3
15%
6
11%
1-15
5
25%
12
22%
16-30
4
20%
7
13%
31-45
3
15%
6
11%
46-60
1
5%
9
17%
61-75
4
20%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
Результаты матчей
Пафос
Этникос Ахна
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пафос
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
75
66
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
39
39
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
1311
1014
915
420
519
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|17
|2
|5
|47 - 20
|53
|2.
|23
|16
|4
|3
|51 - 15
|52
|3.
|24
|14
|4
|6
|45 - 20
|46
|4.
|0:1
|24
|13
|7
|4
|39 - 23
|46
|5.
|24
|13
|6
|5
|46 - 28
|45
|6.
|23
|12
|5
|6
|34 - 22
|41
|7.
|1:0
|24
|10
|7
|7
|36 - 24
|37
|8.
|23
|9
|4
|10
|30 - 38
|31
|9.
|22
|8
|2
|12
|28 - 37
|26
|10.
|24
|6
|6
|12
|37 - 54
|24
|11.
|23
|3
|6
|14
|20 - 45
|15
|12.
|23
|2
|9
|12
|26 - 54
|15
|13.
|0:1
|24
|3
|5
|16
|26 - 49
|14
|14.
|23
|3
|3
|17
|13 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|33 - 6
|32
|2.
|1:0
|12
|10
|1
|1
|20 - 5
|31
|3.
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|5.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|26 - 15
|26
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|9.
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|10.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 13
|12
|11.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|18 - 23
|10
|12.
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|2.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|27 - 15
|22
|3.
|11
|7
|0
|4
|17 - 9
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|6.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|17 - 32
|7
|12.
|12
|1
|4
|7
|13 - 28
|7
|13.
|12
|1
|2
|9
|6 - 29
|5
|14.
|0:1
|12
|1
|1
|10
|8 - 26
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Пафос
|Жайро
|13
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8