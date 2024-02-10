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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Пафос
4:3
Конец матча
Этникос Ахна
0'
10' Желтая карточка
Дражич Деян
1:0
11' Гол
Бочкай Петар
1:1
29' Гол
Эммануэль Ломотей
2:1
35' Гол
Жайро
2:2
37' Гол
Enzo Cabrera2
3:2
47' Гол
Валакари Онни
58' Желтая карточка
Marios Peratikos
59' Желтая карточка
Танкович Муамер
3:3
76' Гол
Дражич Деян
4:3
89' Пенальти
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Контрерас Антони
90'+8
Пафос
Этникос Ахна

История личных встреч

Пафос
Этникос Ахна

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
К
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1
1.62

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.75

Среднее время на гол

78
120

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.08
1.2

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

83
75

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.54
Танкович Муамер 9 (2) 0.38
Валакари Онни 5 (1) 0.21
Драгомир Влад 4 0.17
Твумаси Патрик 3 0.13
Бруно V 3 0.13
Бочкай Петар 2 0.08
Наме Мустафа 2 0.08
Matheus Davo 2 0.08
Рус Адриан 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 9 (3) 0.38
Enzo Cabrera2 8 (1) 0.33
Де Ириондо Мануэль 4 0.17
Пехливанис Мариос 3 0.13
Бейкер Лукас 2 0.08
Ристевски Кирче 2 0.08
Дражич Деян 2 0.08
Липски Патрик 2 0.08
Эммануэль Ломотей 2 0.08
Спировски Стефан 1 0.04
Мескида Николас 1 0.04
Гомеш Жозе 1 0.04

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Жайро 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Драгомир Влад 4 0
Matias Melluso 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 9 1
Де Ириондо Мануэль 10 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Petros Ioannou 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Ристевски Кирче 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
15
Пафос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Этникос Ахна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

20
15
Пафос
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
8%
4
24%
1-15
4
17%
5
29%
29%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

8
32
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
1
13%
2
6%
1-15
3
38%
9
28%
16-30
2
25%
5
16%
31-45
1
13%
3
9%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
1
13%
7
22%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
14%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
7
33%
4
20%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
17%
4
18%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
7
32%
76-90

Забито

45
37
18 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
5
11%
8
22%
1-15
5
11%
7
19%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
8
18%
6
16%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
14
31%
7
19%
76-90

Пропущено

20
54
12 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
3
15%
6
11%
1-15
5
25%
12
22%
16-30
4
20%
7
13%
31-45
3
15%
6
11%
46-60
1
5%
9
17%
61-75
4
20%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0
Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0

Результаты матчей

Пафос
Этникос Ахна

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 42%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пафос
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
7
5
6
6
2.5
2
10
3
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
13
11
1.5
10
14
9
15
2.5
4
20
5
19
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 24 17 2 5 47 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
3.
Пафос
 24 14 4 6 45 - 20 46
4.
АЕК Ларнака
 0:1 24 13 7 4 39 - 23 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 1:0 24 10 7 7 36 - 24 37
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 0:1 24 3 5 16 26 - 49 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 1:0 12 10 1 1 20 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 0:1 12 8 2 2 26 - 15 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 1:0 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 0:1 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Арис Лимасол
 1:0 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 0:1 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 0:1 12 1 1 10 8 - 26 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 13
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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