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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 24.
Арис Лимасол
3:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
26' Желтая карточка
Яго Стив
37' Желтая карточка
Браун Морган
45' Желтая карточка
Ванаилсон Лусиано
1:0
47' Гол
Zakaria Sawo
2:0
70' Гол
Кокорин Александр
73' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
3:0
80' Гол
Кажу
90'+3
Арис Лимасол
Кармиотисса

История личных встреч

Арис Лимасол
Кармиотисса

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Среднее время на гол

36
77

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

36
83

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 7 (1) 0.29
Моннор Джейден 6 0.25
Гомис Янник 6 (2) 0.25
Кокорин Александр 5 0.21
Бенгтссон Лео 4 0.17
Шполярич Матья 4 (1) 0.17
Стемпиньски Мариуш 3 0.13
Кажу 3 0.13
Шуманский Артем 3 (1) 0.13
Маямбела Михлали 2 0.08
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Браун Морган 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 7 0.29
Росси Карим 4 0.17
Думбия Абубакар 4 (1) 0.17
Теодору Димитрис 3 (2) 0.13
Кукалаш Ставрош 2 0.08
Сук Йоэй 2 (1) 0.08
Фор Наварон 2 (1) 0.08
Лукили Карим 1 0.04

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 7 0
Браун Морган 7 0
Кажу 5 1
Кокорин Александр 6 0
Яго Стив 4 1
Урошевич Слободан 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Моннор Джейден 5 0
Маямбела Михлали 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 4 0
Брорссон Франц 2 1
Сане Мамаду 2 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 8 0
Кукалаш Ставрош 8 0
Ковачевич Боян 6 1
Сук Йоэй 7 0
Малоне Дион 4 1
Росси Карим 4 0
Грэдинару Рэзван 4 0
Пантели Стилианос 4 0
Неофуту Андреас III 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Хараламбус Ангелис 2 0
Фор Наварон 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Konstantinos Michail 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кармиотисса
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Арис Лимасол
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кармиотисса
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

25
11
Арис Лимасол
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Кармиотисса
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

26
16

Голы по времени матча

Забито

23
8
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
1
4%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
3
13%
3
38%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
1
13%
76-90

Пропущено

4
28
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
25%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
1
25%
8
29%
46-60
2
50%
4
14%
61-75
0
0%
4
14%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
9
47%
76-90

Пропущено

13
22
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
6
46%
5
23%
76-90

Забито

52
27
21 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
5
10%
3
11%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
10
19%
9
33%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
12
23%
2
7%
61-75
13
25%
10
37%
76-90

Пропущено

17
50
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 22
1
6%
4
8%
1-15
0
0%
8
16%
16-30
3
18%
7
14%
31-45
2
12%
12
24%
46-60
5
29%
29%
10
20%
61-75
6
35%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1
Отеллос - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Кармиотисса

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
6
6
1.5
2
10
5
7
2.5
1
11
3
9
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
15
9
14
10
1.5
6
18
7
17
2.5
4
20
4
20
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 24 17 2 5 49 - 20 53
2.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
3.
Пафос
 24 14 4 6 45 - 20 46
4.
АЕК Ларнака
 24 13 7 4 40 - 24 46
5.
Омония Никосия
 24 13 6 5 46 - 28 45
6.
Анортосис
 23 12 5 6 34 - 22 41
7.
Аполлон
 24 10 7 7 37 - 25 37
8.
Неа Саламина
 23 9 4 10 30 - 38 31
9.
АЕЛ Лимасол
 22 8 2 12 28 - 37 26
10.
Этникос Ахна
 24 6 6 12 37 - 54 24
11.
Отеллос
 23 3 6 14 20 - 45 15
12.
Закакиу
 23 2 9 12 26 - 54 15
13.
Кармиотисса
 24 3 5 16 26 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 12 8 3 1 31 - 13 27
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 12 5 1 6 14 - 19 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 12 2 4 6 18 - 23 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 12 7 4 1 26 - 12 25
2.
Арис Лимасол
 12 7 1 4 27 - 15 22
3.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
4.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
6.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
12.
Отеллос
 12 1 4 7 13 - 28 7
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ванаилсон Лусиано получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Сане Мамаду уходит с поля. Кажу выходит вместо него
    • 37'
      Браун Морган получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Яго Стив получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Лимасол 3:0 Кармиотисса онлайн

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