Тур: 24.
3:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЯго Стив
37' Желтая карточкаБраун Морган
45' Желтая карточкаВанаилсон Лусиано
1:0
47' ГолZakaria Sawo
2:0
70' ГолКокорин Александр
73' Желтая карточкаБенгтссон Лео
3:0
80' ГолКажу
90'+3
Ход матча
26'
37'
39'
47'
1:0
70'
73'
80'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
Арис Лимасол
Кармиотисса
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Среднее время на гол
36
77
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
36
83
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.29
|Моннор Джейден
|6
|0.25
|Гомис Янник
|6 (2)
|0.25
|Кокорин Александр
|5
|0.21
|Бенгтссон Лео
|4
|0.17
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.13
|Кажу
|3
|0.13
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.13
|Маямбела Михлали
|2
|0.08
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|7
|0.29
|Росси Карим
|4
|0.17
|Думбия Абубакар
|4 (1)
|0.17
|Теодору Димитрис
|3 (2)
|0.13
|Кукалаш Ставрош
|2
|0.08
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.08
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.08
|Лукили Карим
|1
|0.04
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Браун Морган
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Кокорин Александр
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Моннор Джейден
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|8
|0
|Кукалаш Ставрош
|8
|0
|Ковачевич Боян
|6
|1
|Сук Йоэй
|7
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Росси Карим
|4
|0
|Грэдинару Рэзван
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Неофуту Андреас III
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Хараламбус Ангелис
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Konstantinos Michail
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Кармиотисса
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Арис Лимасол
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Кармиотисса
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
25
11
Арис Лимасол
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Кармиотисса
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
26
16
Голы по времени матча
Забито
23
8
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
1
4%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
3
13%
3
38%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
1
13%
76-90
Пропущено
4
28
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
25%
2
7%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
1
25%
8
29%
46-60
2
50%
4
14%
61-75
0
0%
4
14%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
9
47%
76-90
Пропущено
13
22
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
6
46%
5
23%
76-90
Забито
52
27
21 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
5
10%
3
11%
1-15
6
12%
3
11%
16-30
10
19%
9
33%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
12
23%
2
7%
61-75
13
25%
10
37%
76-90
Пропущено
17
50
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 22
1
6%
4
8%
1-15
0
0%
8
16%
16-30
3
18%
7
14%
31-45
2
12%
12
24%
46-60
5
29%
29%
10
20%
61-75
6
35%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1
Отеллос - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Кармиотисса
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
84
48
210
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
66
210
57
111
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
1410
618
717
420
420
123
222
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8