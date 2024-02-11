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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Витория Гимарайнш
1:1
Перерыв
Бенфика
0'
9' Желтая карточка
Силва Жота
33' Желтая карточка
Кекчю Оркун
1:0
35' Пенальти
Силва Тьягу
38' Желтая карточка
Гашпар Бруну
1:1
40' Гол
Силва Рафа
44' Желтая карточка
Силва Антониу

Ход матча

9'
Силва Жота
 
33'
 
Кекчю Оркун
35'
Силва Тьягу
1:0
38'
Гашпар Бруну
 
40'
1:1
Силва Рафа
(Ди Мария Анхель)
44'
 
Силва Антониу
Прогнозы 132
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
X 3.8% (5)
Бенфика 95.5% (126)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
Витория Гимарайнш
3-4-3
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Бенфика

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
122.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

37 матчей

5.4%
94.6%
0 побед 2 ничьи 35 побед

Первый тайм

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Второй тайм

10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы

46 матчей

10.9%
13%
76.1%
5 побед 6 ничьих 35 побед

Первый тайм

6.5%
34.8%
58.7%
3 победы 16 ничьих 27 побед

Второй тайм

15.2%
32.6%
52.2%
7 побед 15 ничьих 24 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
С
3:1
К
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМС
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.61
0.57

Среднее время на гол

147
159

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.78

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

63
54

Голов в среднем за матч

1.37
1.17

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

65
76

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 8 0.38
Силва Жота 6 0.29
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.29
Силва Тьягу 4 (3) 0.19
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 9 0.43
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.33
Муса Петар 5 0.24
Кабрал Артур 3 0.14
Тенгстедт Каспер 3 0.14
Леонардо Маркос 3 0.14
Мариу Жоау 3 (1) 0.14
Эурснес Фредрик 2 0.1
Кекчю Оркун 2 0.1
Невеш Жоау 2 0.1
Силва Антониу 2 0.1
Нерес Давид 1 0.05
Отаменди Николас 1 0.05
Бах Александр 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Боревкович Тони 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Флорентину 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Бенфика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
2
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
22
Витория Гимарайнш
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Бенфика
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
2
9%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
3
30%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
40%
9
41%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

32
43
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
5
16%
4
9%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
5
16%
9
21%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
10
31%
14
33%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1
Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Бенфика

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
7
3
4
6
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
19
1
9
11
1.5
14
6
5
15
2.5
8
12
1
19
3.5
3
17
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 21 16 4 1 45 - 13 52
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 21 12 4 5 33 - 21 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 11 8 1 2 24 - 11 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:1 Заявка 11 8 2 1 22 - 9 26
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Бенфика Силва Рафа 9 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Силва Антониу получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
  • 38'
    Гашпар Бруну получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    'Г О О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш забивает с пенальти! Он пробил правой. Анатолий Трубин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 33'
    Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Силва Жота получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 132
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
X 3.8% (5)
Бенфика 95.5% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Бенфика
5.50
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5.80
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:1 Бенфика

Исход игры
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Ничья
3.8% (5)
Бенфика
95.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (86)
Меньше
25.86% (30)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
51.5% (68)
0:1 Бенфика
10.6% (14)
0:2 Бенфика
9.1% (12)
1:3 Бенфика
7.6% (10)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Бенфика
2.3% (3)
2:3 Бенфика
1.5% (2)
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Бенфика
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