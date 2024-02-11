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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Витория Гимарайнш
2:2
Конец матча
Бенфика
0'
8' Желтая карточка
Силва Жота
33' Желтая карточка
Кекчю Оркун
1:0
35' Пенальти
Силва Тьягу
38' Желтая карточка
Гашпар Бруну
1:1
40' Гол
Силва Рафа
44' Желтая карточка
Силва Антониу
2:1
61' Гол
Силва Андре
64' Красная карточка
Боревкович Тони
73' Желтая карточка
Сантуш Нуну
77' Желтая карточка
Флорентину
2:2
90' Гол
Кабрал Артур
90' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
90' Желтая карточка
Отаменди Николас
90'+7

Ход матча

8'
Силва Жота
 
33'
 
Кекчю Оркун
35'
Силва Тьягу
1:0
38'
Гашпар Бруну
 
40'
1:1
Силва Рафа
(Ди Мария Анхель)
44'
 
Силва Антониу
46'
 
Флорентину
Кекчю Оркун
46'
 
Кабрал Артур
Мариу Жоау
61'
Силва Андре
(Силва Жота)
2:1
64'
Боревкович Тони
 
67'
Силва Ману
Силва Андре
 
73'
Сантуш Нуну
 
77'
 
Флорентину
77'
 
Леонардо Маркос
Родригес Фелипе
77'
Феррейра Зе
Сантуш Нуну
 
86'
Оливейра Нелсон
Силва Жота
 
87'
 
Нерес Давид
Невеш Жоау
87'
 
Альваро Фернандес
Эурснес Фредрик
90'
2:2
Кабрал Артур
(Ди Мария Анхель)
90'
Оливейра Нелсон
 
90'
 
Отаменди Николас
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
X 3.8% (5)
Бенфика 95.5% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
Витория Гимарайнш
3-4-3
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Бенфика

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
122.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

37 матчей

5.4%
94.6%
0 побед 2 ничьи 35 побед

Первый тайм

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Второй тайм

10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы

46 матчей

10.9%
13%
76.1%
5 побед 6 ничьих 35 побед

Первый тайм

6.5%
34.8%
58.7%
3 победы 16 ничьих 27 побед

Второй тайм

15.2%
32.6%
52.2%
7 побед 15 ничьих 24 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
С
3:1
К
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМС
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.61
0.57

Среднее время на гол

147
159

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.78

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

63
54

Голов в среднем за матч

1.37
1.17

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

65
76

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 9 0.43
Силва Жота 6 0.29
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.29
Силва Тьягу 4 (3) 0.19
Сантуш Нуну III 1 0.05
Силва Даниэл 1 0.05
Гашпар Бруну 1 0.05
Хэндель Томаш 1 0.05
Да Луз Нелсон 1 0.05
Рибейро Томас 1 0.05
Силва Ману 1 0.05
Сафира Алиссон 1 (1) 0.05
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 9 0.43
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.33
Муса Петар 5 0.24
Кабрал Артур 4 0.19
Тенгстедт Каспер 3 0.14
Леонардо Маркос 3 0.14
Мариу Жоау 3 (1) 0.14
Эурснес Фредрик 2 0.1
Кекчю Оркун 2 0.1
Невеш Жоау 2 0.1
Силва Антониу 2 0.1
Нерес Давид 1 0.05
Отаменди Николас 1 0.05
Бах Александр 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Андре Андре 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Сантуш Нуну III 1 1
Фернандеш Жорже 2 0
Силва Андре III 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 7 0
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Бенфика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
4
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
22
Витория Гимарайнш
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Бенфика
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
6
25%
6
26%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
30%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
40%
9
41%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

34
45
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
5
15%
4
9%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
6
18%
10
22%
31-45
3
9%
6
13%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
10
29%
29%
15
33%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
32%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1
Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Бенфика

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
7
3
4
7
2.5
4
6
1
10
3.5
2
8
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
8
3
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
20
1
10
11
1.5
15
6
5
16
2.5
8
13
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 21 16 4 1 46 - 14 52
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 21 12 4 5 44 - 32 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 21 12 4 5 34 - 22 40
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Бенфика Силва Рафа 9 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Силва Антониу получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
    • 38'
      Гашпар Бруну получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      'Г О О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш забивает с пенальти! Он пробил правой. Анатолий Трубин был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 33'
      Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Силва Жота получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 132
    Витория Гимарайнш 0.8% (1)
    X 3.8% (5)
    Бенфика 95.5% (126)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:2 Бенфика

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    0.8% (1)
    Ничья
    3.8% (5)
    Бенфика
    95.5% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    51.5% (68)
    0:1 Бенфика
    10.6% (14)
    0:2 Бенфика
    9.1% (12)
    1:3 Бенфика
    7.6% (10)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Бенфика
    2.3% (3)
    2:3 Бенфика
    1.5% (2)
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