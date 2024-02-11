Тур: 21. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Годиньо Луис
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаСилва Жота
33' Желтая карточкаКекчю Оркун
1:0
35' ПенальтиСилва Тьягу
38' Желтая карточкаГашпар Бруну
1:1
40' ГолСилва Рафа
44' Желтая карточкаСилва Антониу
2:1
61' ГолСилва Андре
64' Красная карточкаБоревкович Тони
73' Желтая карточкаСантуш Нуну
77' Желтая карточкаФлорентину
2:2
90' ГолКабрал Артур
90' Желтая карточкаОливейра Нелсон
90' Желтая карточкаОтаменди Николас
90'+7
Ход матча
8'
33'
35'
1:0
38'
40'
1:1
44'
61'
2:1
64'
73'
77'
90'
2:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
-
20 Мариу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Бенфика
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
122.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед
37 матчей
5.4%
94.6%
0 побед 2 ничьи 35 побед
Первый тайм
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Второй тайм
10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы
46 матчей
10.9%
13%
76.1%
5 побед 6 ничьих 35 побед
Первый тайм
6.5%
34.8%
58.7%
3 победы 16 ничьих 27 побед
Второй тайм
15.2%
32.6%
52.2%
7 побед 15 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.61
0.57
Среднее время на гол
147
159
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
2.13
1.78
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
63
54
Голов в среднем за матч
1.37
1.17
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 67%
Меньше 33%
15
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
65
76
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|9
|0.43
|Силва Жота
|6
|0.29
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.29
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.19
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|Силва Даниэл
|1
|0.05
|Гашпар Бруну
|1
|0.05
|Хэндель Томаш
|1
|0.05
|Да Луз Нелсон
|1
|0.05
|Рибейро Томас
|1
|0.05
|Силва Ману
|1
|0.05
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.05
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|9
|0.43
|Ди Мария Анхель
|7 (1)
|0.33
|Муса Петар
|5
|0.24
|Кабрал Артур
|4
|0.19
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.14
|Леонардо Маркос
|3
|0.14
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.14
|Эурснес Фредрик
|2
|0.1
|Кекчю Оркун
|2
|0.1
|Невеш Жоау
|2
|0.1
|Силва Антониу
|2
|0.1
|Нерес Давид
|1
|0.05
|Отаменди Николас
|1
|0.05
|Бах Александр
|1
|0.05
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|6
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Андре Андре
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Сантуш Нуну III
|1
|1
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|7
|0
|Флорентину
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Бенфика
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
4
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Бенфика
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
22
Витория Гимарайнш
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Бенфика
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
2
8%
3
13%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
6
25%
6
26%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
30%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
40%
9
41%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
34
45
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
5
15%
4
9%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
6
18%
10
22%
31-45
3
9%
6
13%
46-60
7
21%
6
13%
61-75
10
29%
29%
15
33%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
7
32%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0
Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1
Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Бенфика
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
47
46
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
28
83
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
201
1011
156
516
813
120
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|1
|2
|58 - 19
|52
|2.
|Заявка
|21
|16
|4
|1
|46 - 14
|52
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 32
|40
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|34 - 22
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|21 - 29
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|9 (9)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:2 Бенфика
Исход игры
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Ничья
3.8% (5)
Бенфика
95.5% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (86)
Меньше
25.86% (30)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
51.5% (68)
0:1 Бенфика
10.6% (14)
0:2 Бенфика
9.1% (12)
1:3 Бенфика
7.6% (10)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Бенфика
2.3% (3)
2:3 Бенфика
1.5% (2)
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