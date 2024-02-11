Тур: 25. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:2
Второй тайм: 88'
0'
1:0
7' ГолЛосаж Флорьян
1:1
15' ГолДрагус Денис
30' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
45' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
59' Желтая карточкаЭрдоган Окан
1:2
60' ПенальтиДрагус Денис
70' Вторая желтая карточкаЛосаж Флорьян
76' Желтая карточкаДрагус Денис
83' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
Ход матча
7'
1:0
15'
1:1
30'
45'
59'
60'
1:2
70'
76'
76'
83'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Яшар АлиПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Кырташ БартуЗащитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Истанбулспор
Газиантеп
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.16
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.08
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.08
|Лосаж Флорьян
|2
|0.08
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|10 (1)
|0.4
|Кызылдаг Арда
|4
|0.16
|Маркович Лазар
|2
|0.08
|Максим Александру
|2 (2)
|0.08
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Озчичек Огюн
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|6
|1
|Есиль Мехмет
|7
|0
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Эрдоган Окан
|4
|1
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Дели Симон
|3
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|6
|1
|Максим Александру
|4
|2
|Драгус Денис
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Озчичек Огюн
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|М'баката Салем
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
7
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
4
9
Истанбулспор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Газиантеп
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
4
27%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
6
33%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
8
38%
5
26%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
6
23%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
1
5%
7
27%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
37%
4
15%
76-90
Пропущено
42
37
15 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
4
10%
9
24%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
19%
5
14%
31-45
9
21%
2
5%
46-60
6
14%
9
24%
61-75
12
29%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Газиантеп
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
6 раз 25%
0:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
2
4 раза 17%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
168
420
915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|2:1 Заявка
|25
|7
|6
|12
|29 - 37
|27
|17.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|1:0 Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|1:2 Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|1:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|2:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|1:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|1:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6