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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Истанбулспор
1:3
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
6' Гол
Лосаж Флорьян
1:1
15' Гол
Драгус Денис
30' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
45' Желтая карточка
Есиль Мехмет
59' Желтая карточка
Эрдоган Окан
1:2
60' Пенальти
Драгус Денис
70' Вторая желтая карточка
Лосаж Флорьян
76' Желтая карточка
Драгус Денис
82' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
1:3
90' Гол
Сореску Деян
90'+8
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
8
Темель
Вефа
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
66
Яшар
Али
19
Гюльтекин
Эмир
12
Мамаду
Менди
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
50
Маркович
Лазар
23
Монтейру
Жамиру
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Истанбулспор
3-5-2
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Газиантеп

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
1:1
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ПЛТ
2:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.16
Сарикайя Муаммер 2 0.08
Йылмаз Ибрахим 2 0.08
Лосаж Флорьян 2 0.08
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Сантос Жаксон 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 10 (1) 0.4
Кызылдаг Арда 4 0.16
Маркович Лазар 2 0.08
Максим Александру 2 (2) 0.08
Градель Макс-Ален 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Озчичек Огюн 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 6 1
Есиль Мехмет 7 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Эрдоган Окан 4 1
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Дели Симон 3 0
Воробьев Модест 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 6 1
Максим Александру 4 2
Драгус Денис 6 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Маркович Лазар 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Озчичек Огюн 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
М'баката Салем 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
7
Истанбулспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Газиантеп
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

4
9
Истанбулспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Газиантеп
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
7
37%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
8
38%
5
26%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
3
15%
3
10%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
5
25%
5
17%
31-45
1
5%
8
28%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
7
35%
5
17%
76-90

Пропущено

45
38
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
5
11%
10
26%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
10
22%
2
5%
46-60
6
13%
9
24%
61-75
13
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2
Газиантеп
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Газиантеп

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
6 раз 24%
1:3
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
4 раза 16%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
1
11
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
10
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 25 20 3 2 63 - 19 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 34 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
17.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 13 9 2 2 36 - 14 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:1 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
11.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
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Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
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