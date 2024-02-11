Тур: 25. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
0:1
Первый тайм: 31'
0'
4' Желтая карточкаФеррейра Карлос Эдуардо
5' Желтая карточкаФер Лерой
8' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:1
12' ГолАугусто Лойде
Ход матча
5'
8'
12'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
33
Крунич
Раде
10
Тадич
Душан
20
Аксой
Фатих
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Аланьяспор
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
34
Голов в среднем за матч
2
2.83
Среднее время на гол
45
31
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.58
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
35
40
Голов в среднем за матч
1.75
2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
45
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|17 (1)
|0.68
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.36
|Кавечи Ирфан
|8
|0.32
|Юндер Дженгиз
|8
|0.32
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.28
|Бачуайи Миши
|6 (2)
|0.24
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.08
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.04
|Кинг Джошуа
|1
|0.04
|Джику Александер
|1
|0.04
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.2
|Айдын Огуз
|3 (1)
|0.12
|Кордова Серхио
|3
|0.12
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.12
|Оздемир Юсуф
|2
|0.08
|Жанвье Николя
|2
|0.08
|Аугусто Лойде
|2
|0.08
|Караджа Эфеджан
|1
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Балковец Юре
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|5
|2
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Остерволде Джейден
|4
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|9
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Фер Лерой
|4
|1
|Балковец Юре
|5
|0
|Новаиш Жоау
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Айдын Огуз
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
3
5
Фенербахче
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
26
16
Фенербахче
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
34
9
19 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
7
21%
1
11%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
8
24%
1
11%
31-45
4
12%
1
11%
46-60
7
21%
1
11%
61-75
4
12%
5
56%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
15%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
8
31%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
8
50%
76-90
Забито
60
26
31 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
11
18%
2
8%
1-15
4
7%
5
19%
16-30
16
27%
3
12%
31-45
7
12%
3
12%
46-60
10
17%
3
12%
61-75
12
20%
10
38%
76-90
Пропущено
21
34
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
10
29%
29%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Результаты матчей
Фенербахче
Аланьяспор
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
102
66
66
210
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
75
210
48
111
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
159
177
816
1014
321
816
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|0:1 Заявка
|25
|20
|3
|2
|63 - 19
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|1:0 Заявка
|25
|7
|9
|9
|27 - 34
|30
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|17.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5