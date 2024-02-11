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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Фенербахче
0:1
Первый тайм: 31'
Аланьяспор
0'
4' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
5' Желтая карточка
Фер Лерой
8' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:1
12' Гол
Аугусто Лойде

Ход матча

4'
 
Феррейра Карлос Эдуардо
5'
 
Фер Лерой
8'
Юксек Исмаил
 
12'
0:1
Аугусто Лойде

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Аланьяспор
16.00
7.44
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7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
2
Сёюнджю
Чаглар
7
Кадыоглу
Ферди
33
Крунич
Раде
5
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
27
Аугусто
Лойде
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Фенербахче
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Аланьяспор

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
1:3
ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

16
34

Голов в среднем за матч

2
2.83

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.58
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

35
40

Голов в среднем за матч

1.75
2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 17 (1) 0.68
Шиманьски Себастьян 9 0.36
Кавечи Ирфан 8 0.32
Юндер Дженгиз 8 0.32
Тадич Душан 7 (5) 0.28
Бачуайи Миши 6 (2) 0.24
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.08
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.2
Айдын Огуз 3 (1) 0.12
Кордова Серхио 3 0.12
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.12
Оздемир Юсуф 2 0.08
Жанвье Николя 2 0.08
Аугусто Лойде 2 0.08
Караджа Эфеджан 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Балковец Юре 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Алити Фидан 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 5 2
Кавечи Ирфан 5 0
Осайи-Самуэль Брайт 5 0
Фред Сантос 3 1
Акайдин Самет 4 0
Остерволде Джейден 4 0
Бачуайи Миши 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 9 0
Байыр Фуркан 6 0
Оздемир Юсуф 6 0
Фер Лерой 4 1
Балковец Юре 5 0
Новаиш Жоау 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Алити Фидан 4 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Айдын Огуз 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

3
5
Фенербахче
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Аланьяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

26
16
Фенербахче
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

34
9
19 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
7
21%
1
11%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
8
24%
1
11%
31-45
4
12%
1
11%
46-60
7
21%
1
11%
61-75
4
12%
5
56%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
15%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
8
31%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
8
50%
76-90

Забито

60
26
31 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
11
18%
2
8%
1-15
4
7%
5
19%
16-30
16
27%
3
12%
31-45
7
12%
3
12%
46-60
10
17%
3
12%
61-75
12
20%
10
38%
76-90

Пропущено

21
34
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
5
24%
10
29%
29%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1

Результаты матчей

Фенербахче
Аланьяспор

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
0:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
7
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
10
2
1.5
6
6
6
6
2.5
2
10
5
7
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11
3
9
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
15
9
17
7
1.5
8
16
10
14
2.5
3
21
8
16
3.5
4
20
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 25 20 3 2 63 - 19 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 34 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
17.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 13 9 2 2 36 - 14 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:1 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
11.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Аланьяспор
16.00
7.44
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7.20
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Где смотреть матч Фенербахче 0:1 Аланьяспор онлайн

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