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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Сивасспор
1:0
Первый тайм: 30'
Ризеспор
0'
1:0
30' Гол
Манай Рей

Ход матча

30'
Манай Рей
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Ризеспор
2.85
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Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
44
Пуггурас
Ахиллеас
99
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
33
Элмаз
Бартуг
12
Акдаг
Ибрахим
8
Харисис
Харилаос
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
Сивасспор
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Ризеспор

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
81.3%
6.2%
2 победы 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 11 (3) 0.44
Сайс Самуэль 5 0.2
Койта Бенгали-Фоде 3 (1) 0.12
Нжи Клинтон Муа 2 0.08
Родригес Жерсон 2 0.08
Квет Роман 1 0.04
Аппиндангойе Аарон 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Бэрроу Моду 1 0.04
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 8 0.32
Гайч Адольфо 6 0.24
Кесер Бенхур 4 0.16
Олавоин Ибрахим 3 0.12
Мочи Отилла 2 0.08
Шелви Джонджо 1 0.04
Зекири Альтин 1 0.04
Мари Джон 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 6 0
Харисис Харилаос 6 0
Чифтчи Угюр 4 0
Квет Роман 4 0
Койта Бенгали-Фоде 2 1
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Пуггурас Ахиллеас 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 6 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ризеспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

12
16
Сивасспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Ризеспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
8% (2)
46% (11)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

12
11
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
6
50%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
6
25%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
5
33%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
4
25%
76-90

Пропущено

23
9
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
1
4%
4
44%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
26%
1
11%
61-75
2
9%
1
11%
76-90

Забито

27
27
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
11
41%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
2
7%
6
22%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
30%
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

36
33
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 15
2
6%
6
18%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
13
36%
5
15%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
7
19%
7
21%
61-75
5
14%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0

Результаты матчей

Сивасспор
Ризеспор

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
4
2
9
1.5
3
10
1
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
9
1.5
3
8
3
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
16
8
6
18
1.5
6
18
4
20
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 Заявка 24 20 3 1 63 - 18 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 0:0 Заявка 25 10 7 8 27 - 33 37
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
10.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
11.
Сивасспор
 0:0 Заявка 25 7 10 8 28 - 35 31
12.
Анкарагюджю
 Заявка 24 6 11 7 30 - 28 29
13.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
14.
Аланьяспор
 Заявка 24 6 9 9 26 - 34 27
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
17.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
18.
Газиантеп
 Заявка 24 6 6 12 27 - 36 24
19.
Коньяспор
 Заявка 24 4 10 10 23 - 37 22
20.
Истанбулспор
 Заявка 24 3 5 16 18 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 0:0 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
17.
Сивасспор
 0:0 Заявка 12 2 8 2 12 - 13 14
18.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
19.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
9.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
10.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
11.
Газиантеп
 Заявка 12 3 2 7 14 - 19 11
12.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
13.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
15.
Ризеспор
 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 24 10
16.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Г О О О О Л - Манай Рей бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Ризеспор
2.85
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