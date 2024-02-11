Тур: 25. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
Ход матча
30'
1:0
58'
67'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
99
Палули
Мурат
33
Элмаз
Бартуг
23
Аккан
Гёкхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сивасспор
Ризеспор
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
81.3%
6.2%
2 победы 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
96
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|12 (3)
|0.48
|Сайс Самуэль
|5
|0.2
|Койта Бенгали-Фоде
|3 (1)
|0.12
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.08
|Родригес Жерсон
|2
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.04
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Бэрроу Моду
|1
|0.04
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.32
|Гайч Адольфо
|6
|0.24
|Кесер Бенхур
|4
|0.16
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.12
|Мочи Отилла
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|Зекири Альтин
|1
|0.04
|Мари Джон
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|6
|0
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Чифтчи Угюр
|4
|0
|Квет Роман
|4
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|1
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|7
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ризеспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
12
16
Сивасспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Ризеспор
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
13
11
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
6
46%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
5
38%
3
12%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
3
23%
6
24%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
33%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
4
25%
76-90
Пропущено
23
9
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
1
4%
4
44%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
26%
1
11%
61-75
2
9%
1
11%
76-90
Забито
28
27
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
11
39%
2
7%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
2
7%
6
22%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
36
34
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 16
2
6%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
13
36%
5
15%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
7
19%
7
21%
61-75
5
14%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1
Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0
Результаты матчей
Сивасспор
Ризеспор
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
210
310
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
49
39
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
169
619
619
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|63 - 18
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 28
|29
|13.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|26 - 34
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|17.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|18.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 36
|24
|19.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|23 - 37
|22
|20.
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|18 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|18.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6