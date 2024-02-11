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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 39851 Главный судья: Нобре Антониу
Спортинг Л
5:0
Второй тайм: 88'
Брага

Ход матча

8'
Тринкан Франсишку
1:0
18'
Куарежма Эдуарду
(Поте)
2:0
61'
Браганса Даниэл
Морита Хидемаса
 
64'
 
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
64'
 
Н'Дур Шер
Карвалью Витор
71'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
3:0
73'
Браганса Даниэл
(Поте)
4:0
76'
Эдвардс Маркус
Поте
 
76'
Матеус Рейс
Куарежма Эдуарду
 
83'
 
Пицци Луиш
Саласар Родриго
83'
 
Ньякате Сику
Фонте Жозе
84'
Эсгаю Рикарду
Катаму Жени
 
84'
Паулинью Жуан
Дьёкереш Виктор
 
85'
Сантуш Нуну
5:0
Прогнозы 125
Спортинг Л 95.2% (119)
X 4% (5)
Брага 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
72
Куарежма
Эдуарду
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
Спортинг Л
3-4-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Брага

28 матчей

96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед

44 матча

61.4%
6.8%
31.8%
27 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.6%
45.5%
15.9%
17 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
КЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
К
4:3
К
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

76
51

Голов в среднем за матч

1.73
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 16 (3) 0.8
Паулинью Жуан 9 0.45
Поте 7 0.35
Тринкан Франсишку 6 0.3
Эдвардс Маркус 4 0.2
Коатес Себастьян 3 0.15
Катаму Жени 2 0.1
Сантуш Нуну II 1 0.05
Морита Хидемаса 1 0.05
Юлманд Мортен 1 0.05
Диоманде Усман 1 0.05
Браганса Даниэл 1 0.05
Куарежма Эдуарду 1 0.05
Инасиу Гонсалу 1 0.05
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 14 (1) 0.67
Орта Рикарду 7 0.33
Джало Альваро 6 0.29
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.14
Саласар Родриго 2 0.1
Брума Арминду 2 0.1
Орта Андре 2 0.1
Руис Абель 2 0.1
Пицци Луиш 1 0.05
Борха Кристиан 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Лопеш Рони 1 0.05
Карвалью Витор 1 0.05
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 6 1
Юлманд Мортен 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Диоманде Усман 4 1
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Поте 4 0
Нету Луиш 3 0
Сантуш Нуну II 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Матеус Рейс 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 5 1
Фонте Жозе 6 0
Жорж Артур 4 1
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Джало Альваро 4 0
Ньякате Сику 2 1
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брага
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

18
18
Спортинг Л
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Брага
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

30
24
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
5
17%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
20%
11
46%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
5
24%
8
42%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
6
32%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Забито

51
43
23 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
6
12%
4
9%
1-15
6
12%
3
7%
16-30
11
22%
3
7%
31-45
10
20%
13
30%
46-60
7
14%
3
7%
61-75
11
22%
17
40%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
1
5%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0
Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Брага

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
3
6 раз 32%
1
3 раза 16%
5
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
4
6
6
4
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
2
8
4.5
1
9
1
9
5.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
7
3
3
6
2.5
6
4
1
8
3.5
2
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
1.5
Больше Меньше
11
9
9
10
2.5
9
11
3
16
3.5
4
16
3
16
4.5
1
19
1
18
5.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 4:0 Заявка 20 17 1 2 57 - 19 52
2.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 0:4 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 4:0 Заявка 11 11 0 0 36 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 0:4 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 0:4 Заявка 11 7 1 3 24 - 21 22
4.
Спортинг Л
 4:0 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Поте сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Куарежма Эдуарду первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!
    • 8'
      Г О О О О Л - Тринкан Франсишку первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 56% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Спортинг Л 95.2% (119)
    X 4% (5)
    Брага 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Брага
    6.30
    4.80
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    6.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 5:0 Брага

    Исход игры
    Спортинг Л
    95.2% (119)
    Ничья
    4% (5)
    Брага
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.58% (88)
    Меньше
    25.42% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    56% (70)
    2:0 Спортинг Л
    14.4% (18)
    3:1 Спортинг Л
    10.4% (13)
    1:0 Спортинг Л
    7.2% (9)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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