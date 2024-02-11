Тур: 21. Стадион: Жозе Алваладе. Зрители: 39851 Главный судья: Нобре Антониу
5:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
8' ГолТринкан Франсишку
2:0
18' ГолКуарежма Эдуарду
3:0
71' ГолДьёкереш Виктор
4:0
73' ГолБраганса Даниэл
5:0
85' ГолСантуш Нуну
Ход матча
8'
18'
2:0
71'
73'
4:0
76'
85'
5:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Катаму
Жени
8
Поте
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
59 Сайд ЯнНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Брага
28 матчей
96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
81.3%
18.7%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед
44 матча
61.4%
6.8%
31.8%
27 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.6%
45.5%
15.9%
17 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
28
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
76
51
Голов в среднем за матч
1.73
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|16 (3)
|0.8
|Паулинью Жуан
|9
|0.45
|Поте
|7
|0.35
|Тринкан Франсишку
|6
|0.3
|Эдвардс Маркус
|4
|0.2
|Коатес Себастьян
|3
|0.15
|Катаму Жени
|2
|0.1
|Сантуш Нуну II
|1
|0.05
|Морита Хидемаса
|1
|0.05
|Юлманд Мортен
|1
|0.05
|Диоманде Усман
|1
|0.05
|Браганса Даниэл
|1
|0.05
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.05
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.05
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|14 (1)
|0.67
|Орта Рикарду
|7
|0.33
|Джало Альваро
|6
|0.29
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.14
|Саласар Родриго
|2
|0.1
|Брума Арминду
|2
|0.1
|Орта Андре
|2
|0.1
|Руис Абель
|2
|0.1
|Пицци Луиш
|1
|0.05
|Борха Кристиан
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Карвалью Витор
|1
|0.05
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Диоманде Усман
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Поте
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|5
|1
|Фонте Жозе
|6
|0
|Жорж Артур
|4
|1
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Джало Альваро
|4
|0
|Ньякате Сику
|2
|1
|Паулу Оливейра
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брага
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
0
4
Спортинг Л
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Брага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
18
18
Спортинг Л
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Брага
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
30
24
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
5
17%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
6
20%
11
46%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
5
29%
29%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
5
24%
8
42%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
6
32%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
51
43
23 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
6
12%
4
9%
1-15
6
12%
3
7%
16-30
11
22%
3
7%
31-45
10
20%
13
30%
46-60
7
14%
3
7%
61-75
11
22%
17
40%
76-90
Пропущено
21
28
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
1
5%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
6
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5
Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0
Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Брага
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
3
6 раз 32%
1
3 раза 16%
5
2 раза 11%
8
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
64
37
28
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
64
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
119
910
911
316
416
316
119
118
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|20
|17
|1
|2
|57 - 19
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|0:4 Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|21 - 29
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|11
|0
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|0:4 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|0:4 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 21
|22
|4.
|4:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 5:0 Брага
Исход игры
Спортинг Л
95.2% (119)
Ничья
4% (5)
Брага
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.58% (88)
Меньше
25.42% (30)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
56% (70)
2:0 Спортинг Л
14.4% (18)
3:1 Спортинг Л
10.4% (13)
1:0 Спортинг Л
7.2% (9)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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