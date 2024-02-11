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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Риу Аве
0:0
Перерыв
Каса Пия
0'
13' Желтая карточка
Нето Анжело
38' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II

Ход матча

13'
 
Нето Анжело
38'
Тейшейра Жоау II
 
Прогнозы 119
Риу Аве 68.9% (82)
X 27.7% (33)
Каса Пия 3.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каса Пия
4.05
3.20
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
7
Тейшейра
Жоау
II
77
Роналдо
Фабио
21
Граса
Жоау
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
5
Лело
Леонардо
16
Бени
8
Нето Анжело
96
Жушту
Самуэл
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Морейра
Нуну
Риу Аве
3-4-3
Каса Пия
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Каса Пия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.24
Коштинья 2 (2) 0.1
Зе Мануэль 2 0.1
Сантос Адерлан 2 0.1
Руиз Леонардо 2 (1) 0.1
Жока 1 0.05
Роналдо Фабио 1 0.05
Родригеш Гонсалу 1 0.05
Перейра Андре 1 0.05
Нобрега Мигел 1 0.05
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.29
Кардозо Фелиппе 3 0.14
Кастро Пабло 2 0.1
Андраде Фернандо 2 (1) 0.1
Сома Юки 1 0.05
Ларрасабаль Гаиска 1 0.05
Диас Тиаго 1 0.05
Нунеш Жоау 1 0.05
Жушту Самуэл 1 0.05
Годвин Савиур 1 (1) 0.05
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Боатенг Эммануль II 5 1
Граса Жоау 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Жонатан Луис 3 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Патрик II 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Luis Freire 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Алвес Савио 1 0
Танлонго Матео 1 0
Вентура Бруну 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 7 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Фернандеш Вашку 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

4
2
Риу Аве
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Каса Пия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
20%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
5
24%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Пропущено

30
34
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
5
17%
5
15%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
11
37%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1

Результаты матчей

Риу Аве
Каса Пия

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
2:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
3
17
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 Заявка 19 16 1 2 53 - 19 49
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 Заявка 20 12 4 4 44 - 27 40
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 21 5 6 10 19 - 34 21
16.
Риу Аве
 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 29 19
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 32 - 7 30
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
10.
Риу Аве
 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
3.
Брага
 Заявка 10 7 1 2 24 - 17 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Каса Пия
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 21 15
8.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 0:0 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Тейшейра Жоау II получает желтую карточку за нырок
  • 13'
    Нето Анжело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 40% пользователей.
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Прогнозы 119
Риу Аве 68.9% (82)
X 27.7% (33)
Каса Пия 3.4% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Каса Пия
4.05
3.20
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4.50
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Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Каса Пия онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Каса Пия

Исход игры
Риу Аве
69.2% (83)
Ничья
27.5% (33)
Каса Пия
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
24.58% (29)
Меньше
75.42% (89)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40% (48)
1:1 Ничья
23.3% (28)
2:1 Риу Аве
20.8% (25)
2:0 Риу Аве
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Каса Пия
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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