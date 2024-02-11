Тур: 21. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Маседо Карлуш
Ход матча
13'
38'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
16
Бени
96
Жушту
Самуэл
11
Сома
Юки
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Нападающий
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Морейра Педро
История личных встреч
Риу Аве
Каса Пия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.24
|Коштинья
|2 (2)
|0.1
|Зе Мануэль
|2
|0.1
|Сантос Адерлан
|2
|0.1
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.1
|Жока
|1
|0.05
|Роналдо Фабио
|1
|0.05
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.05
|Перейра Андре
|1
|0.05
|Нобрега Мигел
|1
|0.05
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.29
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.14
|Кастро Пабло
|2
|0.1
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.1
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Боатенг Эммануль II
|5
|1
|Граса Жоау
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Коштинья
|2
|0
|Luis Freire
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|7
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Каса Пия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
4
2
Риу Аве
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Каса Пия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
5
36%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
20%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
5
24%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
6
32%
76-90
Пропущено
30
34
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
5
17%
5
15%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
2
7%
6
18%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
4
13%
7
21%
61-75
11
37%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1
Результаты матчей
Риу Аве
Каса Пия
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
2:0
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
128
515
317
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|53 - 19
|49
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|44 - 27
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|19 - 34
|21
|16.
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 29
|19
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|32 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 17
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 21
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Каса Пия
Исход игры
Риу Аве
69.2% (83)
Ничья
27.5% (33)
Каса Пия
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
24.58% (29)
Меньше
75.42% (89)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40% (48)
1:1 Ничья
23.3% (28)
2:1 Риу Аве
20.8% (25)
2:0 Риу Аве
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Каса Пия
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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