Тур: 21. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Маседо Карлуш
0'
13' Желтая карточкаНето Анжело
38' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
53' Желтая карточкаLuis Freire
86' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
1:0
88' ГолЯкубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточкаЛамейраш Рубен
90'+6
Ход матча
13'
38'
53'
60'
88'
1:0
90'
90'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
11
Эмбало
Умару
16
Бени
96
Жушту
Самуэл
11
Сома
Юки
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Нападающий
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Морейра Педро
История личных встреч
Риу Аве
Каса Пия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.24
|Коштинья
|2 (2)
|0.1
|Зе Мануэль
|2
|0.1
|Сантос Адерлан
|2
|0.1
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.1
|Жока
|1
|0.05
|Роналдо Фабио
|1
|0.05
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.05
|Перейра Андре
|1
|0.05
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.05
|Нобрега Мигел
|1
|0.05
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|6 (1)
|0.29
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.14
|Кастро Пабло
|2
|0.1
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.1
|Сома Юки
|1
|0.05
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.05
|Диас Тиаго
|1
|0.05
|Нунеш Жоау
|1
|0.05
|Жушту Самуэл
|1
|0.05
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.05
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Адерлан
|5
|1
|Боатенг Эммануль II
|5
|1
|Граса Жоау
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Идрисси Амин
|5
|0
|Панталон Ренато
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Жосуэ Са
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Коштинья
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|7
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Каса Пия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
4
2
Риу Аве
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Каса Пия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
14
14
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
6
27%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
6
32%
76-90
Пропущено
30
35
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
11
37%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1
Результаты матчей
Риу Аве
Каса Пия
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
129
516
318
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|44 - 12
|51
|2.
|0:0 Заявка
|20
|16
|2
|2
|53 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|33 - 13
|45
|4.
|0:0 Заявка
|21
|12
|5
|4
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|32 - 20
|39
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|26 - 24
|35
|7.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 29
|26
|8.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 24
|23
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 34
|22
|12.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|35 - 37
|21
|13.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 44
|21
|14.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 32
|21
|15.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|21 - 29
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|17.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|20 - 47
|14
|18.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 7
|31
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 4
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 12
|19
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|20 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 12
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 13
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|8 - 22
|3
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (8)
|Брага
|Банза Симон
|14 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|12 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|10 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|9 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Каса Пия
Исход игры
Риу Аве
69.2% (83)
Ничья
27.5% (33)
Каса Пия
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
24.58% (29)
Меньше
75.42% (89)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
40% (48)
1:1 Ничья
23.3% (28)
2:1 Риу Аве
20.8% (25)
2:0 Риу Аве
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Каса Пия
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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