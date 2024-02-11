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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Риу Аве
1:0
Конец матча
Каса Пия
0'
13' Желтая карточка
Нето Анжело
38' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
53' Желтая карточка
Luis Freire
86' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
1:0
88' Гол
Якубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточка
Ламейраш Рубен
90'+6

Ход матча

13'
 
Нето Анжело
38'
Тейшейра Жоау II
 
53'
Luis Freire
 
60'
 
Бриту Рафаэл
Бени
70'
Руиз Леонардо
Тейшейра Жоау II
 
76'
 
Лакксимикант Андре
Жушту Самуэл
76'
 
Диас Тиаго
Морейра Нуну
81'
Зе Мануэль
Эмбало Умару
 
81'
Врусаи Мариус
Коштинья
 
86'
 
Афонсо Клейтон Мишель
88'
Якубу Абдул-Азиз
1:0
89'
 
Ламейраш Рубен
Лело Леонардо
90'
 
Кастро Пабло
Нето Анжело
90'
Жока
Якубу Абдул-Азиз
 
90'
 
Ламейраш Рубен
Прогнозы 120
Риу Аве 69.2% (83)
X 27.5% (33)
Каса Пия 3.3% (4)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
7
Тейшейра
Жоау
II
77
Роналдо
Фабио
21
Граса
Жоау
81
Якубу
Абдул-Азиз
11
Эмбало
Умару
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
5
Лело
Леонардо
16
Бени
8
Нето Анжело
96
Жушту
Самуэл
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
7
Морейра
Нуну
Риу Аве
3-4-3
Каса Пия
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Каса Пия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛП2
1:0
ЛП2
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

1.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.24
Коштинья 2 (2) 0.1
Зе Мануэль 2 0.1
Сантос Адерлан 2 0.1
Руиз Леонардо 2 (1) 0.1
Жока 1 0.05
Роналдо Фабио 1 0.05
Родригеш Гонсалу 1 0.05
Перейра Андре 1 0.05
Якубу Абдул-Азиз 1 0.05
Нобрега Мигел 1 0.05
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 6 (1) 0.29
Кардозо Фелиппе 3 0.14
Кастро Пабло 2 0.1
Андраде Фернандо 2 (1) 0.1
Сома Юки 1 0.05
Ларрасабаль Гаиска 1 0.05
Диас Тиаго 1 0.05
Нунеш Жоау 1 0.05
Жушту Самуэл 1 0.05
Годвин Савиур 1 (1) 0.05
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Адерлан 5 1
Боатенг Эммануль II 5 1
Граса Жоау 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Идрисси Амин 5 0
Панталон Ренато 5 0
Жонатан Луис 3 0
Жосуэ Са 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Коштинья 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Алвес Савио 1 0
Танлонго Матео 1 0
Вентура Бруну 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 7 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Каса Пия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

4
2
Риу Аве
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Каса Пия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

14
14
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
5
36%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
40%
6
27%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
6
32%
76-90

Пропущено

30
35
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
2
7%
6
17%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
11
37%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1
Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2
Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1

Результаты матчей

Риу Аве
Каса Пия

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
12
9
5
16
1.5
3
18
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 20 16 3 1 44 - 12 51
2.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 20 16 2 2 53 - 19 50
3.
Порту
 Заявка 20 14 3 3 33 - 13 45
4.
Брага
 0:0 Заявка 21 12 5 4 44 - 27 41
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 20 12 3 5 32 - 20 39
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Фаренсе
 Заявка 21 7 5 9 29 - 29 26
8.
Арока
 Заявка 20 7 4 9 32 - 27 25
9.
Боавишта
 Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
10.
Фамаликан
 Заявка 20 5 8 7 19 - 24 23
11.
Жил Висенте
 Заявка 20 6 4 10 30 - 34 22
12.
Эшторил
 Заявка 21 6 3 12 35 - 37 21
13.
Портимоненсе
 Заявка 21 6 3 12 23 - 44 21
14.
Эштрела
 Заявка 21 5 6 10 22 - 32 21
15.
Риу Аве
 Заявка 21 4 9 8 21 - 29 21
16.
Каса Пия
 Заявка 21 5 5 11 19 - 35 20
17.
Шавиш
 Заявка 21 3 5 13 20 - 47 14
18.
Визела
 Заявка 20 2 7 11 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 11 10 1 0 32 - 7 31
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 2 0 23 - 4 26
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 8 0 2 23 - 10 24
4.
Порту
 Заявка 10 7 2 1 17 - 5 23
5.
Жил Висенте
 Заявка 10 5 4 1 22 - 12 19
6.
Брага
 0:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 10 18
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 10 5 1 4 20 - 10 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
11.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
12.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
13.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
14.
Арока
 Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
15.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
16.
Шавиш
 Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
17.
Каса Пия
 Заявка 10 1 3 6 5 - 13 6
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
2.
Брага
 0:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 16 - 8 22
4.
Спортинг Л
 0:0 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 4 3 3 9 - 10 15
7.
Арока
 Заявка 10 4 2 4 17 - 13 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
10.
Боавишта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Эштрела
 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
14.
Визела
 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
15.
Риу Аве
 Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Жил Висенте
 Заявка 10 1 0 9 8 - 22 3
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 12 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 10 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Тейшейра Жоау II получает желтую карточку за нырок
    • 13'
      Нето Анжело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Риу Аве 69.2% (83)
    X 27.5% (33)
    Каса Пия 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Каса Пия онлайн

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    Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Каса Пия

    Исход игры
    Риу Аве
    69.2% (83)
    Ничья
    27.5% (33)
    Каса Пия
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.58% (29)
    Меньше
    75.42% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    40% (48)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    2:1 Риу Аве
    20.8% (25)
    2:0 Риу Аве
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Каса Пия
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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