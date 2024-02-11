Тур: 25. Стадион: Конья Бююкшехир.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаFilip Damjanovic
1:0
38' ГолАндреасен Лука
54' Желтая карточкаДикмен Сонер
90' Желтая карточкаФлипс Алексис
90' Желтая карточкаМорено Марлос
90'+10
Ход матча
22'
38'
1:0
54'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
72
Этеми
Вален
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Bouly Sambou
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Коньяспор
Анкарагюджю
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
16
Голов в среднем за матч
0.71
1.6
Среднее время на гол
126
56
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.1
0.57
Среднее время на гол
81
157
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.94
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
95
76
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.32
|Андреасен Лука
|5
|0.2
|Хауберт Гильерме
|3
|0.12
|Морено Марлос
|2
|0.08
|Мурич Роберт
|2
|0.08
|Огюз Ахмет
|1
|0.04
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|Чикылдэу Александру
|1
|0.04
|Язгылы Угурджан
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.2
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.16
|Соу Али
|3
|0.12
|Педринью V
|3
|0.12
|Сепас Реналдо
|3
|0.12
|Баич Риад
|3
|0.12
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.08
|Македа Федерико
|2
|0.08
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|5
|1
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|2
|1
|Кициу Стелиос
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
13
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
8
14
Коньяспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Анкарагюджю
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Пропущено
12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
5
42%
2
12%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
1
9%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
27%
2
18%
76-90
1
0%
0%
Забито
27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
2
7%
4
13%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
7
26%
4
13%
76-90
Пропущено
34
28
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
12%
3
11%
1-15
2
6%
8
29%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
11
32%
4
14%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Результаты матчей
Коньяспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
48
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
520
718
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|52 - 14
|66
|2.
|0:1 Заявка
|25
|20
|3
|2
|63 - 19
|63
|3.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|35 - 31
|39
|4.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|46 - 47
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|38 - 34
|37
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|27 - 34
|36
|7.
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|29 - 25
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 35
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|29 - 34
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|36 - 32
|31
|12.
|1:0 Заявка
|25
|7
|9
|9
|27 - 34
|30
|13.
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|31 - 32
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 29
|27
|16.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|30 - 37
|27
|17.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|27 - 35
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 49
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|19 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 9
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|13 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|15.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 5
|34
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 5
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|11 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 22
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (6)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|12 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|9
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 5