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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Коньяспор
1:0
Конец матча
Анкарагюджю
0'
22' Желтая карточка
Filip Damjanovic
1:0
38' Гол
Андреасен Лука
54' Желтая карточка
Дикмен Сонер
90' Желтая карточка
Флипс Алексис
90' Желтая карточка
Морено Марлос
90'+10
27
Словик
Якуб
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
6
Дикмен
Сонер
72
Этеми
Вален
17
Чикалеши
Сокол
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
22
Соу
Али
29
Сепас
Реналдо
Коньяспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Анкарагюджю

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
70.6%
5.9%
4 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
1:3
С
0:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:1
С
4:3
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
2:0
ТПЛ
1:0
С
0:2
С
4:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0

Голы

Всего голов

5
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.6

Среднее время на гол

126
56

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.1
0.57

Среднее время на гол

81
157

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
76

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.32
Андреасен Лука 5 0.2
Хауберт Гильерме 3 0.12
Морено Марлос 2 0.08
Мурич Роберт 2 0.08
Огюз Ахмет 1 0.04
Н'Зонзи Стивен 1 0.04
Чикылдэу Александру 1 0.04
Язгылы Угурджан 1 0.04
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.2
Джигерджи Толга 4 (2) 0.16
Соу Али 3 0.12
Педринью V 3 0.12
Сепас Реналдо 3 0.12
Баич Риад 3 0.12
Моруцан Олимпиу 2 0.08
Македа Федерико 2 0.08
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 5 1
Демирбаг Адиль 4 1
Огюз Ахмет 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Паш Бруно 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 2 1
Кициу Стелиос 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Анкарагюджю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
13
Коньяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Анкарагюджю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

8
14
Коньяспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Анкарагюджю
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
5
42%
2
12%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
9%
1
9%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
27%
2
18%
76-90
1
0%
0%

Забито

27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
2
7%
4
13%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
7
26%
4
13%
76-90

Пропущено

34
28
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
12%
3
11%
1-15
2
6%
8
29%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
4
14%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
11
32%
4
14%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Коньяспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
1
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
5
20
1.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 25 21 3 1 52 - 14 66
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 25 20 3 2 63 - 19 63
3.
Бешикташ
 Заявка 24 12 3 9 35 - 31 39
4.
Касымпаша
 Заявка 25 11 5 9 46 - 47 38
5.
Трабзонспор
 Заявка 24 11 4 9 38 - 34 37
6.
Ризеспор
 Заявка 25 10 6 9 27 - 34 36
7.
Антальяспор
 Заявка 24 8 10 6 29 - 25 34
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
9.
Сивасспор
 Заявка 25 8 9 8 29 - 35 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 24 8 7 9 29 - 34 31
11.
Адана Демирспор
 Заявка 25 7 10 8 36 - 32 31
12.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 25 7 9 9 27 - 34 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 25 6 11 8 30 - 29 29
14.
Хатайспор
 Заявка 24 6 10 8 31 - 32 28
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 25 7 6 12 30 - 29 27
16.
Газиантеп
 Заявка 25 7 6 12 30 - 37 27
17.
Самсунспор
 Заявка 24 7 5 12 27 - 35 26
18.
Пендикспор
 Заявка 25 6 8 11 31 - 49 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 25 3 5 17 19 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 13 9 2 2 36 - 14 29
3.
Ризеспор
 Заявка 13 8 3 2 16 - 9 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 6 2 13 - 11 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
9.
Самсунспор
 Заявка 12 6 2 4 16 - 13 20
10.
Касымпаша
 Заявка 12 6 2 4 24 - 24 20
11.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 17 - 16 19
12.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
13.
Хатайспор
 Заявка 12 4 6 2 21 - 17 18
14.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 6 3 14 - 11 18
15.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
19.
Газиантеп
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:1 Заявка 12 11 1 0 27 - 5 34
2.
Галатасарай
 Заявка 12 8 3 1 20 - 5 27
3.
Трабзонспор
 Заявка 13 5 3 5 21 - 18 18
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
6.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
11.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 7 5 11 - 18 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 1 2 9 7 - 22 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (6)
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 12 (1)
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Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 9
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Чикалеши Сокол сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Андреасен Лука бьет в цель!
    • 22'
      Filip Damjanovic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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