Тур: 25. Стадион: Никола Чераволо.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Катанзаро
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|7
|0.28
|Бьяши Томмазо
|7
|0.28
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.12
|Верна Лука
|3
|0.12
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Антонини Матиас
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.48
|Одогву Рафаэль
|4
|0.16
|Silvio Merkaj
|3
|0.12
|Emanuele Pecorino
|3
|0.12
|Тайт Фабиан
|2
|0.08
|Мазиелло Андреа
|2
|0.08
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|9
|0
|Бригенти Николо
|5
|0
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Вероли Давиде
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Тайт Фабиан
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Раути Никола
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
8
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
12
11
Катанзаро
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
6
27%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
7
54%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
7
50%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
34
30
18 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
5
15%
2
7%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
7
21%
4
13%
31-45
8
24%
6
20%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
5
15%
11
37%
76-90
Пропущено
38
34
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
4
11%
6
18%
1-15
8
21%
3
9%
16-30
7
18%
5
15%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
1
3%
5
15%
61-75
10
26%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
84
48
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
48
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
186
1212
816
519
420
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9