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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Катанзаро
2:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
2' Гол
Куртич Ясмин
1:1
31' Гол
Бригенти Николо
41' Желтая карточка
Д'Андреа Лука
44' Желтая карточка
Скалья Филиппо
2:1
47' Гол
Антонини Матиас
52' Желтая карточка
Куртич Ясмин
2:2
59' Гол
Emanuele Pecorino
62' Желтая карточка
Бригенти Николо
74' Желтая карточка
Арригони Томмазо
80' Вторая желтая карточка
Бригенти Николо
90'+5
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
7
Д'Андреа
Лука
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
2
Скалья
Филиппо
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
24
Simone
Davi
17
Казираги
Даниэль
9
Emanuele
Pecorino
Катанзаро
4-4-2
Зюйдтироль
3-5-1-1

История личных встреч

Катанзаро
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 7 0.28
Бьяши Томмазо 7 0.28
Вандепутте Яри 6 (1) 0.24
Сунас Димитрис 3 0.12
Верна Лука 3 0.12
Амброзино Джузеппе 2 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.08
Антонини Матиас 2 0.08
Помпетти Марко 1 0.04
Бригенти Николо 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 12 (8) 0.48
Одогву Рафаэль 4 0.16
Emanuele Pecorino 4 0.16
Silvio Merkaj 3 0.12
Тайт Фабиан 2 0.08
Мазиелло Андреа 2 0.08
Киерво Риккардо 1 0.04
Раути Никола 1 0.04
Куртич Ясмин 1 0.04
Винетот Кевин 1 0.04
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 9 0
Бригенти Николо 6 1
Вандепутте Яри 5 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Вероли Давиде 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Помпетти Марко 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 8 1
Казираги Даниэль 5 0
Тайт Фабиан 5 0
Simone Davi 5 0
Петерс Дауда 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Раути Никола 3 0
Silvio Merkaj 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Винетот Кевин 1 0
Скалья Филиппо 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Ровер Маттео 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

7
10
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

12
11
Катанзаро
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
17%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
7
30%
5
28%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
3
16%
1-15
6
25%
3
16%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
25%
5
26%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
7
54%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
7
50%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

36
32
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
9
25%
7
22%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
5
14%
11
34%
76-90

Пропущено

40
36
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
6
17%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
9
23%
6
17%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
10
25%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0

Результаты матчей

Катанзаро
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
9
4
1.5
4
8
4
9
2.5
3
9
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
13
12
1.5
9
16
5
20
2.5
4
21
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Палермо
 25 13 6 6 45 - 29 45
4.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
5.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
6.
Катанзаро
 25 11 6 8 40 - 36 39
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 25 8 9 8 26 - 25 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Сампдория
 25 8 6 11 32 - 39 30
13.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
14.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
15.
Зюйдтироль
 25 7 7 11 32 - 36 28
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
7.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
8.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
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    • 52'
      Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Помпетти Марко сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Антонини Матиас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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