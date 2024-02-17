Тур: 25. Стадион: Никола Чераволо.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолКуртич Ясмин
1:1
31' ГолБригенти Николо
41' Желтая карточкаД'Андреа Лука
44' Желтая карточкаСкалья Филиппо
2:1
47' ГолАнтонини Матиас
52' Желтая карточкаКуртич Ясмин
2:2
59' ГолEmanuele Pecorino
62' Желтая карточкаБригенти Николо
74' Желтая карточкаАрригони Томмазо
80' Вторая желтая карточкаБригенти Николо
90'+5
Ход матча
2'
0:1
31'
1:1
41'
44'
47'
52'
59'
2:2
62'
74'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
539 Количество передач 368
-
59 Владение мячом, % 41
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Катанзаро
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|7
|0.28
|Бьяши Томмазо
|7
|0.28
|Вандепутте Яри
|6 (1)
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.12
|Верна Лука
|3
|0.12
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.08
|Антонини Матиас
|2
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бригенти Николо
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|12 (8)
|0.48
|Одогву Рафаэль
|4
|0.16
|Emanuele Pecorino
|4
|0.16
|Silvio Merkaj
|3
|0.12
|Тайт Фабиан
|2
|0.08
|Мазиелло Андреа
|2
|0.08
|Киерво Риккардо
|1
|0.04
|Раути Никола
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1
|0.04
|Винетот Кевин
|1
|0.04
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|9
|0
|Бригенти Николо
|6
|1
|Вандепутте Яри
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Вероли Давиде
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Помпетти Марко
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|8
|1
|Казираги Даниэль
|5
|0
|Тайт Фабиан
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Раути Никола
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
7
10
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Зюйдтироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
12
11
Катанзаро
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Зюйдтироль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
17%
2
11%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
7
30%
5
28%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
8%
3
16%
1-15
6
25%
3
16%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
25%
5
26%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
7
54%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
7
50%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
32
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
9
25%
7
22%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
5
14%
11
34%
76-90
Пропущено
40
36
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
6
17%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
9
23%
6
17%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
10
25%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
94
48
49
39
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
48
58
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1312
916
520
421
223
124
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9