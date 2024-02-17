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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Парма
0:0
Первый тайм: 8'
Пиза
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Пиза
4.90
3.60
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
42
Барбьери
Томмазо
15
Туре
Идрисса
27
Валоти
Матиа
10
Торрегросса
Эрнесто
Парма
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Парма
Пиза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 9 (2) 0.36
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.28
Бернабе Адриан 6 0.24
Шарпантье Габриэль 3 0.12
Михэйлэ Валентин 3 0.12
Партипило Антони 3 0.12
Чолак Антонио-Мирко 3 0.12
Бонни Анж-Йоан 2 0.08
Эрнани Азеведо 2 0.08
Эстевес Науэль 2 0.08
Сиприен Вилан 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 7 (3) 0.28
Млакар Ян 2 0.08
Трамони Лисандру 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Бонфанти Николас 2 0.08
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Канестрелли Симоне 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Барбьери Томмазо 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Эстевес Науэль 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Чиркати Алессандро 4 0
Кулибали Войо 2 1
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 1
Канестрелли Симоне 8 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Николас Андраде 5 0
Эштевеш Томаш 5 0
Трамони Лисандру 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
6
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

19
10
Парма
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Пиза
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

24
16

Голы по времени матча

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
25%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

43
29
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
9
21%
4
14%
1-15
5
12%
4
14%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
9
21%
6
21%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
9
21%
7
24%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
4
16%
6
22%
1-15
5
20%
3
11%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
5
20%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1
Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3
Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1

Результаты матчей

Парма
Пиза

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 50%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Парма
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
4
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
9
3
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
5
17
7
1.5
8
16
5
19
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 25 15 7 3 45 - 23 52
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Читтаделла
 1:0 25 11 6 8 31 - 29 39
7.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Козенца
 1:0 25 8 8 9 27 - 26 32
11.
Пиза
 0:0 25 7 10 8 28 - 28 31
12.
Реджана
 0:0 25 6 13 6 29 - 30 31
13.
Бари
 0:0 25 6 13 6 26 - 29 31
14.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Тернана
 0:0 25 5 8 12 28 - 34 23
17.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
18.
ФералпиСало
 0:0 25 5 7 13 27 - 40 22
19.
Специя
 0:1 25 4 10 11 21 - 37 22
20.
Лекко
 0:1 25 5 5 15 26 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 13 7 6 0 21 - 10 27
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 1:0 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 0:0 13 4 7 2 14 - 13 19
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 1:0 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Реджана
 0:0 13 2 9 2 13 - 14 15
13.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
14.
Пиза
 0:0 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 0:0 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 0:0 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 0:1 12 3 1 8 13 - 21 10
20.
Специя
 0:1 12 1 6 5 6 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Пиза
 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
8.
Реджана
 0:0 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Читтаделла
 1:0 12 4 4 4 10 - 13 16
10.
Козенца
 1:0 13 4 4 5 7 - 11 16
11.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
12.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
13.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
15.
Специя
 0:1 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 0:0 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
ФералпиСало
 0:0 13 2 4 7 10 - 22 10
19.
Лекко
 0:1 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
Тернана
 0:0 12 2 3 7 15 - 22 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Парма
Ничья
Пиза
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