Тур: 25. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
25' ГолБенедычак Адриан
1:1
35' ГолВалоти Матиа
64' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
73' Желтая карточкаШарпантье Габриэль
2:1
81' ГолМан Деннис
87' Желтая карточкаТрамони Лисандру
90' Желтая карточкаКулибали Войо
2:2
90' ГолКанестрелли Симоне
3:2
90' ГолДель Прато Энрико
90' Желтая карточкаНиколас Андраде
90'+8
Ход матча
25'
35'
1:1
81'
2:1
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
469 Количество передач 532
-
46 Владение мячом, % 54
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Парма
Пиза
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.4
|Бенедычак Адриан
|8 (5)
|0.32
|Бернабе Адриан
|6
|0.24
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.12
|Партипило Антони
|3
|0.12
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.12
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.08
|Эрнани Азеведо
|2
|0.08
|Эстевес Науэль
|2
|0.08
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Камара Дрисса
|1
|0.04
|Чиркати Алессандро
|1
|0.04
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.32
|Млакар Ян
|2
|0.08
|Трамони Лисандру
|2
|0.08
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.08
|Бонфанти Николас
|2
|0.08
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Барбьери Томмазо
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Михэйлэ Валентин
|3
|0
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Камара Дрисса
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Партипило Антони
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|9
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Барбьери Томмазо
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Валоти Матиа
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
8
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пиза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
19
10
Парма
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Пиза
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
24
18
Голы по времени матча
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
22%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
4
25%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
46
31
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
9
20%
4
13%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
6
13%
4
13%
31-45
9
20%
6
19%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
11
24%
8
26%
76-90
Пропущено
27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
6
20%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
22%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1
Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3
Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1
Результаты матчей
Парма
Пиза
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 48%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Парма
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
111
94
48
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
93
58
39
112
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
205
187
916
619
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9