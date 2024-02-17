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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Парма
3:2
Конец матча
Пиза
0'
1:0
25' Гол
Бенедычак Адриан
1:1
35' Гол
Валоти Матиа
64' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
73' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
2:1
81' Гол
Ман Деннис
87' Желтая карточка
Трамони Лисандру
90' Желтая карточка
Кулибали Войо
2:2
90' Гол
Канестрелли Симоне
3:2
90' Гол
Дель Прато Энрико
90' Желтая карточка
Николас Андраде
90'+8
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
15
Туре
Идрисса
27
Валоти
Матиа
10
Торрегросса
Эрнесто
Парма
4-2-3-1
Пиза
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Пиза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 10 (2) 0.4
Бенедычак Адриан 8 (5) 0.32
Бернабе Адриан 6 0.24
Шарпантье Габриэль 3 0.12
Михэйлэ Валентин 3 0.12
Партипило Антони 3 0.12
Чолак Антонио-Мирко 3 0.12
Бонни Анж-Йоан 2 0.08
Эрнани Азеведо 2 0.08
Эстевес Науэль 2 0.08
Дель Прато Энрико 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Камара Дрисса 1 0.04
Чиркати Алессандро 1 0.04
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.32
Млакар Ян 2 0.08
Трамони Лисандру 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.08
Бонфанти Николас 2 0.08
Марин Мариус 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Велозу Мигель 1 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Барбьери Томмазо 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 3 1
Эстевес Науэль 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Чиркати Алессандро 4 0
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Михэйлэ Валентин 3 0
Бенедычак Адриан 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Камара Дрисса 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Партипило Антони 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 9 1
Канестрелли Симоне 9 0
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Барбьери Томмазо 4 1
Эштевеш Томаш 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Караччоло Антонио 2 0
Валоти Матиа 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
8
Парма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пиза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

19
10
Парма
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Пиза
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

24
18

Голы по времени матча

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
22%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
8
35%
4
25%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

46
31
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
9
20%
4
13%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
6
13%
4
13%
31-45
9
20%
6
19%
46-60
5
11%
5
16%
61-75
11
24%
8
26%
76-90

Пропущено

27
30
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
6
20%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
6
22%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3
Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1
Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3
Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1

Результаты матчей

Парма
Пиза

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 48%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Парма
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
1
9
4
1.5
4
8
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
3
1.5
5
8
3
9
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
20
5
18
7
1.5
9
16
6
19
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 0:0 25 13 7 5 33 - 25 46
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 25 12 7 6 42 - 29 43
6.
Катанзаро
 0:1 25 11 5 9 38 - 35 38
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 0:0 25 8 9 8 25 - 24 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Зюйдтироль
 1:0 25 8 6 11 31 - 34 30
13.
Сампдория
 0:0 25 8 6 11 31 - 38 30
14.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
15.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 0:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Палермо
 0:0 13 7 2 4 23 - 15 23
5.
Катанзаро
 0:1 13 7 2 4 25 - 19 23
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 1:0 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 0:0 13 6 4 3 14 - 12 22
4.
Палермо
 0:0 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Зюйдтироль
 1:0 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 0:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 0:0 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Валоти Матиа бьет в цель!
    • 25'
      Дель Прато Энрико сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Парма 3:2 Пиза онлайн

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