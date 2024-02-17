  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Бари
1:0
Конец матча
ФералпиСало
0'
23' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
61' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
72' Желтая карточка
Лулич Карло
1:0
78' Пенальти
Сибилли Джузеппе
89' Желтая карточка
Christopher Attys
90'+9

Ход матча

23'
Ди Чезаре Валерио
 
61'
Сибилли Джузеппе
 
62'
 
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
63'
 
Манцари Джакомо
Дубицкас Эдгарас
63'
Каллон Яя
Менез Жереми
 
66'
Лулич Карло
Майта Маттиа
 
72'
Лулич Карло
 
78'
Сибилли Джузеппе
1:0
79'
 
Alessandro Pietrelli
Davide Balestrero
88'
 
Mattia Tonetto
Феличи Маттиа
88'
 
Christopher Attys
Ди Мольфетта Давиде
89'
 
Christopher Attys
90'
Насти Марко
Пушкаш Георге
 
90'
Матино Эммануэле
Сибилли Джузеппе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 378 Количество передач 392
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
24
Эджума
Малком
47
Пушкаш
Георге
20
Сибилли
Джузеппе
7
Менез
Жереми
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
11
Дубицкас
Эдгарас
9
Бутич
Карло
Бари
4-3-3
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Бари
ФералпиСало

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:3
СCПВК
0:0
СCПВК
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 9 (3) 0.36
Насти Марко 4 0.16
Куцупиас Илиас 2 0.08
Ди Чезаре Валерио 2 0.08
Дьяв Давиде 2 0.08
Дорваль Мехди 1 0.04
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.16
Компаньон Маттиа 4 0.16
Davide Balestrero 3 0.12
Ла Мантия Андреа 3 (1) 0.12
Феличи Маттиа 2 0.08
Зеннаро Маттиа 2 0.08
Курфалидис Христос 2 0.08
Mattia Tonetto 2 0.08
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Дубицкас Эдгарас 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 11 1
Сибилли Джузеппе 8 0
Насти Марко 8 0
Бенали Ахмед 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 9 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 5 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
ФералпиСало
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ФералпиСало
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

12
14
Бари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
ФералпиСало
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
7
54%
7
32%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Забито

28
27
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

28
41
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
4
14%
5
12%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
3
11%
7
17%
31-45
0
0%
7
17%
46-60
6
21%
5
12%
61-75
12
43%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2
Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1

Результаты матчей

Бари
ФералпиСало

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бари
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
4
8
2
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
6
19
3
22
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 0:0 25 13 7 5 33 - 25 46
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 25 12 7 6 42 - 29 43
6.
Катанзаро
 0:1 25 11 5 9 38 - 35 38
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 0:0 25 8 9 8 25 - 24 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Зюйдтироль
 1:0 25 8 6 11 31 - 34 30
13.
Сампдория
 0:0 25 8 6 11 31 - 38 30
14.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
15.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 0:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Палермо
 0:0 13 7 2 4 23 - 15 23
5.
Катанзаро
 0:1 13 7 2 4 25 - 19 23
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 1:0 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 0:0 13 6 4 3 14 - 12 22
4.
Палермо
 0:0 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Зюйдтироль
 1:0 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 0:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 0:0 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 1:0 ФералпиСало онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный