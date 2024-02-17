Тур: 25. Стадион: Сан Никола.
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
61' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
72' Желтая карточкаЛулич Карло
1:0
78' ПенальтиСибилли Джузеппе
89' Желтая карточкаChristopher Attys
90'+9
Ход матча
61'
72'
78'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
378 Количество передач 392
-
49 Владение мячом, % 51
22
Бренно
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Бари
ФералпиСало
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|9 (3)
|0.36
|Насти Марко
|4
|0.16
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.08
|Дьяв Давиде
|2
|0.08
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.16
|Компаньон Маттиа
|4
|0.16
|Davide Balestrero
|3
|0.12
|Ла Мантия Андреа
|3 (1)
|0.12
|Феличи Маттиа
|2
|0.08
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.08
|Курфалидис Христос
|2
|0.08
|Mattia Tonetto
|2
|0.08
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|11
|1
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Насти Марко
|8
|0
|Бенали Ахмед
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|9
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|5
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
ФералпиСало
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
6
Бари
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
ФералпиСало
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
12
14
Бари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
ФералпиСало
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
7
54%
7
32%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
7
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
28
41
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
4
14%
5
12%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
3
11%
7
17%
31-45
0
0%
7
17%
46-60
6
21%
5
12%
61-75
12
43%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2
Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0
Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1
Результаты матчей
Бари
ФералпиСало
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бари
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
49
48
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
76
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1510
718
619
322
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9