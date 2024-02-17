Тур: 25. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.32
|Сегре Джакопо
|7
|0.28
|Штулац Лео
|4
|0.16
|Солери Эдоардо
|4
|0.16
|Манкузо Леонардо
|3
|0.12
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.12
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Лучиони Фабио
|2
|0.08
|Раноккья Филиппо
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.36
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.2
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.16
|Иоанну Николас
|3
|0.12
|Да Кунья Лукас
|3
|0.12
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|Одентал Кас
|2
|0.08
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Беллемо Алессандро
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|6
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
5
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
19
18
Палермо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Комо
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
9%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
10
43%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
7
37%
6
30%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
42
34
14 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
5
12%
7
21%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
4
10%
8
24%
46-60
7
17%
3
9%
61-75
17
40%
7
21%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
8
28%
2
8%
31-45
7
24%
6
25%
46-60
3
10%
7
29%
29%
61-75
7
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2
Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0
Результаты матчей
Палермо
Комо
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Палермо
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
66
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
39
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
1311
915
915
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9