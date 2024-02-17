Тур: 25. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
12' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
1:0
35' ГолБрунори Маттео
55' Желтая карточкаКурто Марко
2:0
64' ГолРаноккья Филиппо
67' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
3:0
83' ГолДи Франческо Федерико
88' Желтая карточкаSamuel Ballet
90'+5
Ход матча
35'
55'
64'
2:0
68'
83'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
245 Количество передач 487
-
33 Владение мячом, % 67
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|9 (2)
|0.36
|Сегре Джакопо
|7
|0.28
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.16
|Штулац Лео
|4
|0.16
|Солери Эдоардо
|4
|0.16
|Манкузо Леонардо
|3
|0.12
|Раноккья Филиппо
|3
|0.12
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.08
|Лучиони Фабио
|2
|0.08
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|9
|0.36
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.2
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.16
|Иоанну Николас
|3
|0.12
|Да Кунья Лукас
|3
|0.12
|Барба Федерико
|2
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|Одентал Кас
|2
|0.08
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Беллемо Алессандро
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
5
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
19
18
Палермо
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
16% (4)
36% (9)
Комо
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
26
14
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
11
42%
1
7%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
7
37%
6
30%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Забито
45
34
15 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
11%
7
21%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
5
11%
7
21%
31-45
4
9%
8
24%
46-60
8
18%
3
9%
61-75
18
40%
7
21%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
28%
3
11%
31-45
7
24%
6
22%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
7
24%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2
Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0
Результаты матчей
Палермо
Комо
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Палермо
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
85
66
67
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
310
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
1411
916
1015
322
124
124
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9