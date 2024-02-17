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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Палермо
3:0
Конец матча
Комо
0'
12' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
1:0
35' Гол
Брунори Маттео
55' Желтая карточка
Курто Марко
2:0
64' Гол
Раноккья Филиппо
67' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
68' Желтая карточка
3:0
83' Гол
Ди Франческо Федерико
88' Желтая карточка
Samuel Ballet
90'+5

Ход матча

12'
 
Беллемо Алессандро
19'
 
Коне Бенджамин
Базелли Даниэле
35'
Брунори Маттео
(Ди Мариано Франческо)
1:0
45'
 
Абильдгор Оливер
Коне Бенджамин
55'
 
Курто Марко
64'
Раноккья Филиппо
2:0
67'
Ди Мариано Франческо
 
68'
 
69'
 
Чаджиа Мутир
Верди Симоне
69'
 
Samuel Ballet
Габриеллони Алессандро
69'
 
Нсаме Жан-Пьер
Курто Марко
72'
Кулибали Мамаду
Раноккья Филиппо
 
72'
Aljosa Vasic
Ди Мариано Франческо
 
83'
Ди Франческо Федерико
(Брунори Маттео)
3:0
87'
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
 
87'
Инсинье Роберто
Ди Франческо Федерико
 
88'
 
Samuel Ballet
90'
Траоре Шака
Сегре Джакопо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 245 Количество передач 487
  • 33 Владение мячом, % 67
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
8
Базелли
Даниэле
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
Палермо
4-3-3
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:3
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 9 (2) 0.36
Сегре Джакопо 7 0.28
Ди Франческо Федерико 4 0.16
Штулац Лео 4 0.16
Солери Эдоардо 4 0.16
Манкузо Леонардо 3 0.12
Раноккья Филиппо 3 0.12
Инсинье Роберто 2 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.08
Лучиони Фабио 2 0.08
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.36
Габриеллони Алессандро 5 0.2
Верди Симоне 4 (3) 0.16
Иоанну Николас 3 0.12
Да Кунья Лукас 3 0.12
Барба Федерико 2 0.08
Стрефецца Габриэль 2 0.08
Одентал Кас 2 0.08
Абильдгор Оливер 1 0.04
Беллемо Алессандро 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Ди Мариано Франческо 3 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Чеккарони Пьетро 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Палермо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
5
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Комо
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

19
18
Палермо
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
16% (4)
36% (9)
Комо
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
8%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
11
42%
1
7%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Забито

19
20
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
7
37%
6
30%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

45
34
15 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
5
11%
7
21%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
5
11%
7
21%
31-45
4
9%
8
24%
46-60
8
18%
3
9%
61-75
18
40%
7
21%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
28%
3
11%
31-45
7
24%
6
22%
46-60
3
10%
8
30%
30%
61-75
7
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2
Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2
Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0

Результаты матчей

Палермо
Комо

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Палермо
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
6
6
6
7
2.5
2
10
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
3
10
4
8
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
9
16
10
15
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Палермо
 25 13 6 6 45 - 29 45
4.
Комо
 25 13 6 6 33 - 28 45
5.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
6.
Катанзаро
 25 11 6 8 40 - 36 39
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 25 8 9 8 26 - 25 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Сампдория
 25 8 6 11 32 - 39 30
13.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
14.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
15.
Зюйдтироль
 25 7 7 11 32 - 36 28
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Палермо
 13 8 1 4 26 - 15 25
4.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
5.
Катанзаро
 13 7 3 3 27 - 20 24
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 19 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 13 6 3 4 14 - 15 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Брешия
 13 4 5 4 14 - 13 17
7.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
8.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 19 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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