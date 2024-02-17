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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Специя
0:1
Первый тайм: 8'
Читтаделла
0'
0:1
2' Гол
Пандольфи Лука

Ход матча

2'
0:1
Пандольфи Лука
(Вита Алессио)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Читтаделла
3.00
3.20
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
20
Ди
Серио
Джузеппе
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
99
Верде
Даниэле
97
Ягелло
Филип
16
Фальчинелли
Диего
36
Кастари
Элхан
28
Рицца
Алессио
4
Анжели
Маттео
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
5
Мастрантонио
Валерио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Специя
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Читтаделла

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
4:1
К
0:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.5
1.56

Среднее время на гол

180
57

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.88

Среднее время на гол

101
102

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

0.71
1.24

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

127
72

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 4 (2) 0.17
Моро Лука 3 0.13
Rachid Kouda 2 0.08
Реца Аркадиуш 2 0.08
Эспозито Франческо 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Ди Серио Джузеппе 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 6 0.25
Вита Алессио 4 0.17
Filippo Pittarello 4 0.17
Кассано Клаудио 3 0.13
Маистрелло Томми 3 0.13
Andrea Magrassi 2 0.08
Каррьеро Джузеппе 2 0.08
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 8 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 0
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 7 0
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Анжели Маттео 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Каррьеро Джузеппе 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
19
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Читтаделла
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
3
33%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
5
23%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
8
31%
3
20%
76-90

Забито

22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
1
5%
6
19%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
7
32%
5
16%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
27%
10
32%
76-90

Пропущено

35
28
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
11%
6
21%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
23%
6
21%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3

Результаты матчей

Специя
Читтаделла

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Специя
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
11
2
1
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
3
5
8
1.5
1
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
19
5
6
18
1.5
8
16
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 25 15 7 3 45 - 23 52
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 24 13 6 5 33 - 25 45
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 24 12 6 6 42 - 29 42
6.
Читтаделла
 1:0 25 11 6 8 31 - 29 39
7.
Катанзаро
 24 11 5 8 38 - 34 38
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 24 8 8 8 25 - 24 32
10.
Пиза
 0:0 25 7 10 8 28 - 28 31
11.
Реджана
 0:0 25 6 13 6 29 - 30 31
12.
Бари
 0:0 25 6 13 6 26 - 29 31
13.
Козенца
 0:0 25 7 9 9 26 - 26 30
14.
Сампдория
 24 8 5 11 31 - 38 29
15.
Зюйдтироль
 24 7 6 11 30 - 34 27
16.
Тернана
 0:0 25 5 8 12 28 - 34 23
17.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
18.
ФералпиСало
 0:0 25 5 7 13 27 - 40 22
19.
Специя
 0:1 25 4 10 11 21 - 37 22
20.
Лекко
 0:0 25 5 6 14 26 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 13 7 6 0 21 - 10 27
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Катанзаро
 12 7 2 3 25 - 18 23
5.
Читтаделла
 1:0 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Палермо
 12 7 1 4 23 - 15 22
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 0:0 13 4 7 2 14 - 13 19
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 0:0 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Реджана
 0:0 13 2 9 2 13 - 14 15
13.
Сампдория
 12 4 2 6 15 - 18 14
14.
Пиза
 0:0 12 3 5 4 15 - 15 14
15.
Тернана
 0:0 13 3 5 5 13 - 12 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 0:0 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Лекко
 0:0 12 3 2 7 13 - 20 11
20.
Специя
 0:1 12 1 6 5 6 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 12 6 3 3 14 - 12 21
4.
Палермо
 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Пиза
 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7.
Брешия
 12 4 4 4 13 - 12 16
8.
Реджана
 0:0 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Читтаделла
 1:0 12 4 4 4 10 - 13 16
10.
Зюйдтироль
 12 4 3 5 16 - 17 15
11.
Катанзаро
 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Козенца
 0:0 13 3 5 5 6 - 11 14
15.
Специя
 0:1 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 0:0 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
18.
ФералпиСало
 0:0 13 2 4 7 10 - 22 10
19.
Лекко
 0:0 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
Тернана
 0:0 12 2 3 7 15 - 22 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (5)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Козенца Тутино Дженнаро 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Читтаделла Бранка Симоне 12
Бьянко Алессандро 12
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Пиза Марин Мариус 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Читтаделла
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