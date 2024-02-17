Тур: 25. Стадион: Альберто Пиччи.
0:1
Первый тайм: 8'
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
23
Мюль
Лукас
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Читтаделла
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.5
1.56
Среднее время на гол
180
57
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.88
Среднее время на гол
101
102
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
0.71
1.24
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
127
72
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|4 (2)
|0.17
|Моро Лука
|3
|0.13
|Rachid Kouda
|2
|0.08
|Реца Аркадиуш
|2
|0.08
|Эспозито Франческо
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|6
|0.25
|Вита Алессио
|4
|0.17
|Filippo Pittarello
|4
|0.17
|Кассано Клаудио
|3
|0.13
|Маистрелло Томми
|3
|0.13
|Andrea Magrassi
|2
|0.08
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|8
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|0
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|7
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Анжели Маттео
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
19
Специя
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Читтаделла
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
67%
3
33%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
6%
5
23%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Пропущено
26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
8
31%
3
20%
76-90
Забито
22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
1
5%
6
19%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
7
32%
5
16%
31-45
1
5%
2
6%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
27%
10
32%
76-90
Пропущено
35
28
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
4
11%
6
21%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
8
23%
6
21%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3
Результаты матчей
Специя
Читтаделла
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Специя
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
112
110
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
83
58
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
195
618
816
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|15
|7
|3
|45 - 23
|52
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|24
|13
|6
|5
|33 - 25
|45
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|24
|12
|6
|6
|42 - 29
|42
|6.
|1:0
|25
|11
|6
|8
|31 - 29
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|38 - 34
|38
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|24
|8
|8
|8
|25 - 24
|32
|10.
|0:0
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|11.
|0:0
|25
|6
|13
|6
|29 - 30
|31
|12.
|0:0
|25
|6
|13
|6
|26 - 29
|31
|13.
|0:0
|25
|7
|9
|9
|26 - 26
|30
|14.
|24
|8
|5
|11
|31 - 38
|29
|15.
|24
|7
|6
|11
|30 - 34
|27
|16.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|28 - 34
|23
|17.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|18.
|0:0
|25
|5
|7
|13
|27 - 40
|22
|19.
|0:1
|25
|4
|10
|11
|21 - 37
|22
|20.
|0:0
|25
|5
|6
|14
|26 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|21 - 10
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|5.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|2
|9
|2
|13 - 14
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|14.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|0:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 20
|11
|20.
|0:1
|12
|1
|6
|5
|6 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|14 - 12
|21
|4.
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|6 - 11
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|18.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|19.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 22
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|12
|Бьянко Алессандро
|12
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9