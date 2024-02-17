Тур: 25. Стадион: Альберто Пиччи.
4:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолПандольфи Лука
20' Желтая карточкаАнжели Маттео
27' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
29' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
1:1
37' ГолВерде Даниэле
2:1
40' ГолДи Серио Джузеппе
44' Красная карточкаБранка Симоне
45' Вторая желтая карточкаАнжели Маттео
47' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
3:1
50' ГолМюль Лукас
71' Желтая карточкаМюль Лукас
3:2
78' ГолAndrea Magrassi
90' Желтая карточкаСоттини Эдоардо
4:2
90' ПенальтиМоро Лука
90'+6
Ход матча
2'
0:1
20'
37'
1:1
40'
44'
45'
50'
71'
78'
3:2
90'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 2
-
591 Количество передач 300
-
65 Владение мячом, % 35
37
Матею
Алеш
23
Мюль
Лукас
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Читтаделла
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.5
1.56
Среднее время на гол
180
57
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.88
Среднее время на гол
101
102
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
0.71
1.24
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
127
72
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (2)
|0.2
|Моро Лука
|4 (1)
|0.16
|Rachid Kouda
|2
|0.08
|Реца Аркадиуш
|2
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.08
|Эспозито Франческо
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Мюль Лукас
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.28
|Вита Алессио
|4
|0.16
|Filippo Pittarello
|4
|0.16
|Кассано Клаудио
|3
|0.12
|Маистрелло Томми
|3
|0.12
|Andrea Magrassi
|3
|0.12
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.08
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|7
|1
|Кассата Франческо
|8
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|3
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|1
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Federico Giraudo
|5
|0
|Stefano Negro
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
7
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
13
19
Специя
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Читтаделла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
50%
4
36%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
5
23%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Пропущено
26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
8
31%
3
20%
76-90
Забито
26
33
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
1
4%
7
21%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
9
35%
5
15%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
7
27%
11
33%
76-90
Пропущено
37
32
12 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
14%
6
19%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
22%
7
22%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
11
30%
30%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3
Результаты матчей
Специя
Читтаделла
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Специя
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
210
76
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
58
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
205
718
916
322
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9