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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Специя
4:2
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
2' Гол
Пандольфи Лука
20' Желтая карточка
Анжели Маттео
27' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
29' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
1:1
37' Гол
Верде Даниэле
2:1
40' Гол
Ди Серио Джузеппе
44' Красная карточка
Бранка Симоне
45' Вторая желтая карточка
Анжели Маттео
47' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
3:1
50' Гол
Мюль Лукас
71' Желтая карточка
Мюль Лукас
3:2
78' Гол
Andrea Magrassi
90' Желтая карточка
Соттини Эдоардо
4:2
90' Пенальти
Моро Лука
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Пандольфи Лука
(Вита Алессио)
20'
 
Анжели Маттео
27'
 
Мастрантонио Валерио
29'
 
Кариссони Лоренцо
37'
Верде Даниэле
1:1
40'
Ди Серио Джузеппе
(Фальчинелли Диего)
2:1
44'
 
Бранка Симоне
45'
 
Анжели Маттео
46'
 
Соттини Эдоардо
Пандольфи Лука
46'
 
Francesco Amatucci
Мастрантонио Валерио
47'
 
Каррьеро Джузеппе
50'
Мюль Лукас
(Эспозито Сальваторе)
3:1
60'
 
Данци Андреа
Каррьеро Джузеппе
63'
Бандинелли Филиппо
Ягелло Филип
 
63'
Виньяли Лука
Кассата Франческо
 
67'
 
Бальдини Энрико
Рицца Алессио
71'
Мюль Лукас
 
76'
Моро Лука
Ди Серио Джузеппе
 
76'
Эспозито Франческо
Фальчинелли Диего
 
77'
 
Andrea Magrassi
Filippo Pittarello
78'
3:2
Andrea Magrassi
86'
Элия Сальваторе
Верде Даниэле
 
90'
 
Соттини Эдоардо
90'
Моро Лука
4:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 2
  • 591 Количество передач 300
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
97
Ягелло
Филип
99
Верде
Даниэле
16
Фальчинелли
Диего
20
Ди
Серио
Джузеппе
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
4
Анжели
Маттео
15
Фраре
Доменико
28
Рицца
Алессио
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
5
Мастрантонио
Валерио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
Специя
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Читтаделла

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
4:1
К
0:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.5
1.56

Среднее время на гол

180
57

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.88

Среднее время на гол

101
102

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

0.71
1.24

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

127
72

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (2) 0.2
Моро Лука 4 (1) 0.16
Rachid Kouda 2 0.08
Реца Аркадиуш 2 0.08
Ди Серио Джузеппе 2 0.08
Эспозито Франческо 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Мюль Лукас 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.28
Вита Алессио 4 0.16
Filippo Pittarello 4 0.16
Кассано Клаудио 3 0.12
Маистрелло Томми 3 0.12
Andrea Magrassi 3 0.12
Каррьеро Джузеппе 2 0.08
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 7 1
Кассата Франческо 8 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 1
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Federico Giraudo 5 0
Stefano Negro 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
7
Специя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

13
19
Специя
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
40% (10)
12% (3)
Читтаделла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
50%
4
36%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
5
23%
1-15
4
25%
4
18%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
8
31%
3
20%
76-90

Забито

26
33
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
1
4%
7
21%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
9
35%
5
15%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
7
27%
11
33%
76-90

Пропущено

37
32
12 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
14%
6
19%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
22%
7
22%
46-60
6
16%
6
19%
61-75
11
30%
30%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1
Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3

Результаты матчей

Специя
Читтаделла

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Специя
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
7
6
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
2
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
9
16
3
22
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 0:0 25 13 7 5 33 - 25 46
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 25 12 7 6 42 - 29 43
6.
Катанзаро
 0:1 25 11 5 9 38 - 35 38
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 0:0 25 8 9 8 25 - 24 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Зюйдтироль
 1:0 25 8 6 11 31 - 34 30
13.
Сампдория
 0:0 25 8 6 11 31 - 38 30
14.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
15.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 0:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Палермо
 0:0 13 7 2 4 23 - 15 23
5.
Катанзаро
 0:1 13 7 2 4 25 - 19 23
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 1:0 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 0:0 13 6 4 3 14 - 12 22
4.
Палермо
 0:0 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Зюйдтироль
 1:0 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 0:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 0:0 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
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