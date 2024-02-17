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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Лекко
1:3
Конец матча
Козенца
0'
0:1
4' Гол
Тутино Дженнаро
19' Желтая карточка
Фриджерио Марко
22' Желтая карточка
Капрадосси Элио
27' Желтая карточка
Крочата Джованни
38' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
42' Желтая карточка
Лепоре Франко
0:2
45' Пенальти
Тутино Дженнаро
0:3
54' Гол
Фработта Джанлука
1:3
61' Гол в свои ворота
Вентури Майкл
65' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
72' Желтая карточка
Фработта Джанлука
83' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
87' Желтая карточка
Вентури Майкл
90'+5
22
Саракко
Умберто
44
Гульелмотти
Давиде
68
Ерарди
Марио
13
Капрадосси
Элио
32
Лепоре
Франко
26
Фриджерио
Марко
96
Джорджио
Галли
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
10
Сальседо
Эдди
90
Новакович
Андрия
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
31
Канотто
Луиджи
10
Форте
Франческо
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
Лекко
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Лекко
Козенца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.24
Бузо Николо 6 0.24
Лепоре Франко 3 (2) 0.12
Ионице Артур 3 0.12
Alessandro Caporale 1 0.04
Ди Стефано Лоренцо 1 0.04
Крочата Джованни 1 0.04
Серсанти Алессандро 1 0.04
Эусепи Умберто 1 0.04
Бьянкони Алессандро 1 0.04
Mattia Tordini 1 0.04
Лемменс Матс 1 0.04
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.48
Маццокки Симоне 3 0.12
Вока Идриз 3 0.12
Маррас Мануэль 2 0.08
Форте Франческо 2 0.08
Фработта Джанлука 2 0.08
Вентури Майкл 2 0.08
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Гульелмотти Давиде 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Джорджио Галли 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Ерарди Марио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 9 1
Вентури Майкл 10 0
Д'Орацио Томмазо 9 0
Флоренци Альдо 7 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вока Идриз 4 0
Дзуккон Федерико 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Микай Алессандро 3 0
Маццокки Симоне 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Гьямфи Брайт 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Лекко
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
2
Лекко
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

7
16
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Козенца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

24
11
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
8
33%
3
27%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
8%
4
20%
1-15
5
38%
7
35%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Пропущено

26
15
8 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
6
23%
5
33%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
1
4%
6
20%
1-15
7
27%
8
27%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
7
27%
6
20%
76-90

Пропущено

50
26
15 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
5
10%
2
8%
1-15
6
12%
3
12%
16-30
4
8%
2
8%
31-45
14
28%
6
23%
46-60
11
22%
6
23%
61-75
10
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3
Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2
Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2

Результаты матчей

Лекко
Козенца

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лекко
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
7
18
3
22
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 25 16 6 3 48 - 25 54
2.
Кремонезе
 25 13 7 5 33 - 17 46
3.
Комо
 0:0 25 13 7 5 33 - 25 46
4.
Венеция
 24 13 5 6 43 - 29 44
5.
Палермо
 0:0 25 12 7 6 42 - 29 43
6.
Катанзаро
 0:1 25 11 5 9 38 - 35 38
7.
Читтаделла
 25 10 6 9 32 - 33 36
8.
Модена
 24 8 9 7 28 - 31 33
9.
Брешия
 0:0 25 8 9 8 25 - 24 33
10.
Бари
 25 7 12 6 27 - 29 33
11.
Козенца
 25 8 8 9 29 - 27 32
12.
Зюйдтироль
 1:0 25 8 6 11 31 - 34 30
13.
Сампдория
 0:0 25 8 6 11 31 - 38 30
14.
Пиза
 25 7 9 9 30 - 31 30
15.
Реджана
 25 6 12 7 29 - 32 30
16.
Тернана
 25 6 7 12 30 - 34 25
17.
Специя
 25 5 10 10 25 - 38 25
18.
Асколи
 25 5 8 12 25 - 32 23
19.
ФералпиСало
 25 5 6 14 27 - 41 21
20.
Лекко
 25 5 5 15 27 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 13 8 5 0 24 - 12 29
2.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
3.
Комо
 0:0 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Палермо
 0:0 13 7 2 4 23 - 15 23
5.
Катанзаро
 0:1 13 7 2 4 25 - 19 23
6.
Читтаделла
 13 7 2 4 21 - 16 23
7.
Кремонезе
 13 6 4 3 16 - 8 22
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 12 5 3 4 14 - 13 18
10.
Козенца
 12 4 4 4 20 - 15 16
11.
Брешия
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
12.
Сампдория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Пиза
 12 3 5 4 15 - 15 14
14.
Тернана
 13 3 5 5 13 - 12 14
15.
Реджана
 13 2 8 3 13 - 16 14
16.
Асколи
 12 3 4 5 12 - 12 13
17.
ФералпиСало
 12 3 3 6 17 - 18 12
18.
Зюйдтироль
 1:0 12 3 3 6 14 - 17 12
19.
Специя
 12 2 6 4 10 - 11 12
20.
Лекко
 12 3 1 8 14 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 8 1 3 24 - 13 25
2.
Кремонезе
 12 7 3 2 17 - 9 24
3.
Комо
 0:0 13 6 4 3 14 - 12 22
4.
Палермо
 0:0 12 5 5 2 19 - 14 20
5.
Венеция
 12 5 3 4 17 - 12 18
6.
Зюйдтироль
 1:0 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Брешия
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
Реджана
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
10.
Козенца
 13 4 4 5 9 - 12 16
11.
Катанзаро
 0:1 12 4 3 5 13 - 16 15
12.
Сампдория
 0:0 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Модена
 12 3 6 3 14 - 18 15
14.
Читтаделла
 12 3 4 5 11 - 17 13
15.
Специя
 13 3 4 6 15 - 27 13
16.
Бари
 12 2 6 4 12 - 16 12
17.
Тернана
 12 3 2 7 17 - 22 11
18.
Асколи
 13 2 4 7 13 - 20 10
19.
Лекко
 13 2 4 7 13 - 26 10
20.
ФералпиСало
 13 2 3 8 10 - 23 9
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (6)
Кремонезе Кода Массимо 12 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (3)
Парма Ман Деннис 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Асколи Беллучи Джузеппе 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 1 11
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 9
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