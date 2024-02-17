Тур: 25. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
0:1
4' ГолТутино Дженнаро
19' Желтая карточкаФриджерио Марко
22' Желтая карточкаКапрадосси Элио
27' Желтая карточкаКрочата Джованни
38' Желтая карточкаГьямфи Брайт
42' Желтая карточкаЛепоре Франко
0:2
45' ПенальтиТутино Дженнаро
0:3
54' ГолФработта Джанлука
1:3
61' Гол в свои воротаВентури Майкл
65' Желтая карточкаКампорезе Микеле
72' Желтая карточкаФработта Джанлука
83' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
87' Желтая карточкаВентури Майкл
90'+5
Ход матча
4'
19'
22'
27'
38'
42'
45'
0:2
54'
61'
1:3
65'
87'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
13 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 352
-
53 Владение мячом, % 47
68
Ерарди
Марио
27
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лекко
Козенца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.24
|Бузо Николо
|6
|0.24
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.12
|Ионице Артур
|3
|0.12
|Alessandro Caporale
|1
|0.04
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.04
|Крочата Джованни
|1
|0.04
|Серсанти Алессандро
|1
|0.04
|Эусепи Умберто
|1
|0.04
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.04
|Mattia Tordini
|1
|0.04
|Лемменс Матс
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.48
|Маццокки Симоне
|3
|0.12
|Вока Идриз
|3
|0.12
|Маррас Мануэль
|2
|0.08
|Форте Франческо
|2
|0.08
|Фработта Джанлука
|2
|0.08
|Вентури Майкл
|2
|0.08
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Гульелмотти Давиде
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Джорджио Галли
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Ерарди Марио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Вентури Майкл
|10
|0
|Д'Орацио Томмазо
|9
|0
|Флоренци Альдо
|7
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Дзуккон Федерико
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Микай Алессандро
|3
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
2
Лекко
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
7
16
Лекко
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Козенца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
24
11
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
13%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
8
33%
3
27%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
8%
4
20%
1-15
5
38%
7
35%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Пропущено
26
15
8 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
6
23%
5
33%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
1
4%
6
20%
1-15
7
27%
8
27%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
7
27%
6
20%
76-90
Пропущено
50
26
15 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
5
10%
2
8%
1-15
6
12%
3
12%
16-30
4
8%
2
8%
31-45
14
28%
6
23%
46-60
11
22%
6
23%
61-75
10
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3
Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2
Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2
Результаты матчей
Лекко
Козенца
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лекко
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
178
817
718
322
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|48 - 25
|54
|2.
|25
|13
|7
|5
|33 - 17
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|33 - 25
|46
|4.
|24
|13
|5
|6
|43 - 29
|44
|5.
|0:0
|25
|12
|7
|6
|42 - 29
|43
|6.
|0:1
|25
|11
|5
|9
|38 - 35
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|32 - 33
|36
|8.
|24
|8
|9
|7
|28 - 31
|33
|9.
|0:0
|25
|8
|9
|8
|25 - 24
|33
|10.
|25
|7
|12
|6
|27 - 29
|33
|11.
|25
|8
|8
|9
|29 - 27
|32
|12.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 34
|30
|13.
|0:0
|25
|8
|6
|11
|31 - 38
|30
|14.
|25
|7
|9
|9
|30 - 31
|30
|15.
|25
|6
|12
|7
|29 - 32
|30
|16.
|25
|6
|7
|12
|30 - 34
|25
|17.
|25
|5
|10
|10
|25 - 38
|25
|18.
|25
|5
|8
|12
|25 - 32
|23
|19.
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|20.
|25
|5
|5
|15
|27 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|24 - 12
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|23 - 15
|23
|5.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|12.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|15.
|13
|2
|8
|3
|13 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|17.
|12
|3
|3
|6
|17 - 18
|12
|18.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|19.
|12
|2
|6
|4
|10 - 11
|12
|20.
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 9
|24
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 17
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|10.
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|11.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|15.
|13
|3
|4
|6
|15 - 27
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|17.
|12
|3
|2
|7
|17 - 22
|11
|18.
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|19.
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|12 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (3)
|Парма
|Ман Деннис
|10 (5)
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 11
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 9