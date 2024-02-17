  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кошице
0:0
Второй тайм: 89'
Железярне Подбрезова
0'

Ход матча

9'
 
Оравец Матей
Matej Gresak
46'
 
Christophe Kabongo
Галчик Роланд
62'
Дэвис Эрик
Грессак Лукас
 
62'
Кесе Кристи
Петрак Бернард
 
69'
 
Маркович Алекс
Vincent Chyla
74'
Zyen Jones
Oбуне Жереми Суссанго
 
84'
 
Lekan Okunola
Sanusi Ridwan
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Ничья
Железярне Подбрезова
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13
Перрейра
Криштиану
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Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
3
Петрак
Бернард
23
Фашко
Михал
34
Грессак
Лукас
8
Галлович
Давид
55
Медвед
Жан
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
13
Vincent
Chyla
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
7
Галчик
Роланд
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
Кошице
5-3-2
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Кошице
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
5:3
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

5
1.6

Среднее время на гол

18
56

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

2.6
0

Среднее время на гол

34
0

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 0.25
Пачинда Эрик 2 0.1
Фабиш Лукаш 1 0.05
Фашко Михал 1 0.05
Галлович Давид 1 0.05
Лачны Милош 1 0.05
Грессак Лукас 1 0.05
Петрак Бернард 1 0.05
Анаане Тиджани 1 0.05
Marcel Vasil 1 0.05
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.3
Благут Патрик 6 0.3
Ковачик Петер 5 0.25
Галчик Роланд 5 (1) 0.25
Sanusi Ridwan 4 0.2
Christophe Kabongo 3 0.15
Marek Kristian Bartos 3 0.15
Rene Paraj 2 0.1
Lekan Okunola 2 0.1
Кузма Марек 1 0.05
Jozef Spyrka 1 (1) 0.05
Бакаля Микулаш 1 0.05
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Gresak 4 1
Marek Kristian Bartos 5 0
Rene Paraj 4 0
Байо Махмуду 4 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Sanusi Ridwan 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
5
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

2
22
Кошице
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Железярне Подбрезова
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
8
44%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
2
22%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
22%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Пропущено

25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
7
28%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Забито

18
42
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
3
17%
6
14%
16-30
2
11%
9
21%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
5
12%
61-75
4
22%
12
29%
76-90

Пропущено

41
29
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
10
24%
2
7%
1-15
6
15%
6
21%
16-30
5
12%
7
24%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
7
17%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2
Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3

Результаты матчей

Кошице
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кошице
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
12
7
1
18
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 1:1 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 20 10 3 7 39 - 32 33
5.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 1:0 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 1:1 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 0:0 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 0:1 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1:1 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 1:0 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 1:1 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 0:0 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 0:1 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 1:1 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 10 4 1 5 18 - 16 13
6.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 1:0 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 1:1 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 0:0 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 0:1 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Matej Gresak уходит с поля. Оравец Матей выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Железярне Подбрезова
9.92
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3.80
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5.10
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Кошице
Железярне Подбрезова
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