Тур: 20. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0:0
Второй тайм: 89'
0'
Ход матча
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
41
Ivan
Rehak
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
25 Simon Fasko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Кошице
Железярне Подбрезова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
5
1.6
Среднее время на гол
18
56
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
2.6
0
Среднее время на гол
34
0
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5
|0.25
|Пачинда Эрик
|2
|0.1
|Фабиш Лукаш
|1
|0.05
|Фашко Михал
|1
|0.05
|Галлович Давид
|1
|0.05
|Лачны Милош
|1
|0.05
|Грессак Лукас
|1
|0.05
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|Анаане Тиджани
|1
|0.05
|Marcel Vasil
|1
|0.05
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.3
|Благут Патрик
|6
|0.3
|Ковачик Петер
|5
|0.25
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.25
|Sanusi Ridwan
|4
|0.2
|Christophe Kabongo
|3
|0.15
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.15
|Rene Paraj
|2
|0.1
|Lekan Okunola
|2
|0.1
|Кузма Марек
|1
|0.05
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.05
|Бакаля Микулаш
|1
|0.05
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Gresak
|4
|1
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Rene Paraj
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Sanusi Ridwan
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
5
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
2
22
Кошице
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Железярне Подбрезова
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
8
27
Голы по времени матча
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
8
44%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
2
22%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
22%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Пропущено
25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
7
28%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Забито
18
42
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
3
17%
6
14%
16-30
2
11%
9
21%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
5
12%
61-75
4
22%
12
29%
76-90
Пропущено
41
29
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
10
24%
2
7%
1-15
6
15%
6
21%
16-30
5
12%
7
24%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
7
17%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2
Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3
Результаты матчей
Кошице
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
5
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кошице
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
36
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
63
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
163
613
127
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|3
|1
|49 - 15
|48
|2.
|1:1
|20
|12
|3
|5
|38 - 28
|39
|3.
|19
|11
|3
|5
|28 - 18
|36
|4.
|0:0
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|5.
|20
|9
|6
|5
|37 - 27
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 19
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|7
|6
|22 - 28
|28
|9.
|1:1
|20
|6
|4
|10
|18 - 23
|22
|10.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|16 - 43
|13
|11.
|0:1
|20
|0
|6
|14
|14 - 40
|6
|12.
|19
|0
|4
|15
|10 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|2.
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|8.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|9.
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 18
|9
|11.
|0:1
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|9.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|0:0
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|0:1
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6