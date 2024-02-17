  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кошице
0:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
90'+4
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
3
Петрак
Бернард
23
Фашко
Михал
34
Грессак
Лукас
8
Галлович
Давид
55
Медвед
Жан
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
13
Vincent
Chyla
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
7
Галчик
Роланд
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
Кошице
5-3-2
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Кошице
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
5:3
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

5
1.6

Среднее время на гол

18
56

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

2.6
0

Среднее время на гол

34
0

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 0.25
Пачинда Эрик 2 0.1
Фабиш Лукаш 1 0.05
Фашко Михал 1 0.05
Галлович Давид 1 0.05
Лачны Милош 1 0.05
Грессак Лукас 1 0.05
Петрак Бернард 1 0.05
Анаане Тиджани 1 0.05
Marcel Vasil 1 0.05
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.3
Благут Патрик 6 0.3
Ковачик Петер 5 0.25
Галчик Роланд 5 (1) 0.25
Sanusi Ridwan 4 0.2
Christophe Kabongo 3 0.15
Marek Kristian Bartos 3 0.15
Rene Paraj 2 0.1
Lekan Okunola 2 0.1
Кузма Марек 1 0.05
Jozef Spyrka 1 (1) 0.05
Бакаля Микулаш 1 0.05
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Gresak 4 1
Marek Kristian Bartos 5 0
Rene Paraj 4 0
Байо Махмуду 4 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Sanusi Ridwan 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
5
Кошице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

2
22
Кошице
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Железярне Подбрезова
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

8
27

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
8
44%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
2
22%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
22%
5
21%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Пропущено

25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
7
28%
1
8%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Забито

18
42
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
10 Не забивали 3
4
22%
4
10%
1-15
3
17%
6
14%
16-30
2
11%
9
21%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
5
12%
61-75
4
22%
12
29%
76-90

Пропущено

41
29
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
10
24%
2
7%
1-15
6
15%
6
21%
16-30
5
12%
7
24%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
7
17%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2
Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3

Результаты матчей

Кошице
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
2
5 раз 25%
1
3 раза 15%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
5
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кошице
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
16
4
6
14
1.5
12
8
1
19
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 19 15 3 1 49 - 15 48
2.
Жилина
 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 19 11 3 5 28 - 18 36
4.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
5.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
ДАК
 19 9 5 5 28 - 19 32
8.
Ружомберок
 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 19 0 4 15 10 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
6.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
7.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
8.
Ружомберок
 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 46'
    Галчик Роланд уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Matej Gresak уходит с поля. Оравец Матей выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Кошице 0:0 Железярне Подбрезова онлайн

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